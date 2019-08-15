Güneş-Venüs Aslan burcunda kavuşuyor. “Neşe” Ona ne kadar ihtiyacımız var?

Günaydın hepinize yepyeni bir günden… Bayram tatilimizi sonlandırmış bulunmaktayım.
Yaşama ilginizi arttıran şey size çok yaklaşmış olabilir ama siz farkında mısınız?
Neşeniz yoksa, 10 yıl aç kalmış gibi mutsuz gezersiniz, sadece fatura ödersiniz, iş kolik olursunuz ve hayatı hep olumsuzluk içinde geçirirsiniz.
Herkesin mutlu olduğu bir an vardır.
Yaratıcılık haz verir.
Sizi yükseltir. Spor yapmak ya da meditasyon yapmak mutluluk verir. Birdenbire “Aşık” olmak bir mutluluk kaynağıdır.
Sanat üretmek, yeni birini tanımak ya da bir konsere gitmek mutluluktur. Her gece sarhoş olursanız hayatınız çöker ve bu bir mutluluk değildir ama sevdiğiniz biriyle eğlenmeniz, gülmeniz ya da zaman geçirmeniz bu bir mutluluktur. Bu dünyadan ayrılırken yüzünüzde unutamayacağınız kadar mutlu olduğunuz bir anın tebessümüyle gitme sözü verin kendinize.
Bu küçücük neşe çizgileri burnunuz ve gözleriniz kadar yüzünüzün bir parçası olsunlar.
Bu süreçte neşenizi kazanmakta başarısız olursanız yaşamınıza gelen güzel şeyler bile işe yaramaz. Anlamadan bakar, yakalamayı beklersiniz. Önceliğiniz mümkünse sizin neşenizi ve keyfinizi kaçıran insanlardan uzaklaşmanız. İşte o zaman işiniz gücünüz nasıl açılacak sizlerde göreceksiniz. Neşenizin parmaklarınızın arasından bir balık gibi kayıp gitmesin razı olmayın. O sizi hayatta tutan tek şey. Sizi neşelendiren ve size umut olan insanların peşinden gidin.
Bu muhteşem gökyüzü olaylarından sürekli bahsediyoruz. Şuan olduğu gibi. Gökyüzünde Güneş ve Venüs harika bir kavuşum sergiliyor. Bu yazıyı okuyorsunuz ve kendi hayatınıza dönüp bakıyorsunuz. Oldukça saçma geliyor.
“Ne iyi şu an, anlamıyorum” diye kendi kendinize söyleniyorsunuz. Kimse size ne yapmanız gerektiğini söylemiyor, öyle değil mi?
Biz bu kavuşum haline hayatınıza harika şeyler gelecek diye söylerken sizler belki de sevmediğiniz biriyle aynı yerde yaşamak zorundasınız. Ya da yalnızsınız, belki de kendi içinizde mutluluğunuzu kaybetmişsiniz.
Güneş-Venüs kavuşsa ne olur?
Sizler en iyisi bugünler de kendinize şu soruyu sararak neşenizi bulmak için yola çıkın.
Ne yöne doğru gidiyorsunuz?
Ne olacaksınız?
Günlük hayatınıza anlam veren ilham kaynakları, hayaller ve umutlar nelerdir?
Şu an neye kök salıyorsun asıl önemli olan konu budur.
Şu an gelecekle hesaplaşman kadar saçma bir durum yok.
Gelecekte ne yapacağım ya da bununla nasıl başa çıkacağım soruları ile kendinizi yormamalısınız.
Sadece seni geliştiren şeylerin farkına varmalısınız. Yeni planlara ve yeni kararlara ilerlemeyi seçmelisiniz.
Şunu unutmayın: gelecek sadece bir fantezidir. Yalnız başına, bizim için bir anlamı yoktur. Ama şimdi ki zamanda, hepimiz geleceğin bilincindeyiz. Ve bireyliğimizin gelişimi için bu farkındalıkla başarılı bir şekilde uğraşmak zorundayız. İster beğenelim, ister beğenmeyelim, bir yöne doğru yönelmişiz gidiyoruz. Kendinizi kazanmak ve yeniden harekete geçmek için bir şeyler yapın.
Neşeniz bol olsun…
Mutlu günler dilerim.
Güneş-Venüs Aslan burcunda kavuşuyor. “Neşe” Ona ne kadar ihtiyacımız var?
Günaydın hepinize yepyeni bir günden… Bayram tatilimizi sonlandırmış bulunmaktayım.
Yaşama ilginizi arttıran şey size çok yaklaşmış olabilir ama siz farkında mısınız?
Neşeniz yoksa, 10 yıl aç kalmış gibi mutsuz gezersiniz, sadece fatura ödersiniz, iş kolik olursunuz ve hayatı hep olumsuzluk içinde geçirirsiniz.
Herkesin mutlu olduğu bir an vardır.
Yaratıcılık haz verir.
Sizi yükseltir. Spor yapmak ya da meditasyon yapmak mutluluk verir. Birdenbire “Aşık” olmak bir mutluluk kaynağıdır.
Sanat üretmek, yeni birini tanımak ya da bir konsere gitmek mutluluktur. Her gece sarhoş olursanız hayatınız çöker ve bu bir mutluluk değildir ama sevdiğiniz biriyle eğlenmeniz, gülmeniz ya da zaman geçirmeniz bu bir mutluluktur. Bu dünyadan ayrılırken yüzünüzde unutamayacağınız kadar mutlu olduğunuz bir anın tebessümüyle gitme sözü verin kendinize.
Bu küçücük neşe çizgileri burnunuz ve gözleriniz kadar yüzünüzün bir parçası olsunlar.
Bu süreçte neşenizi kazanmakta başarısız olursanız yaşamınıza gelen güzel şeyler bile işe yaramaz. Anlamadan bakar, yakalamayı beklersiniz. Önceliğiniz mümkünse sizin neşenizi ve keyfinizi kaçıran insanlardan uzaklaşmanız. İşte o zaman işiniz gücünüz nasıl açılacak sizlerde göreceksiniz. Neşenizin parmaklarınızın arasından bir balık gibi kayıp gitmesin razı olmayın. O sizi hayatta tutan tek şey. Sizi neşelendiren ve size umut olan insanların peşinden gidin.
Bu muhteşem gökyüzü olaylarından sürekli bahsediyoruz. Şuan olduğu gibi. Gökyüzünde Güneş ve Venüs harika bir kavuşum sergiliyor. Bu yazıyı okuyorsunuz ve kendi hayatınıza dönüp bakıyorsunuz. Oldukça saçma geliyor.
“Ne iyi şu an, anlamıyorum” diye kendi kendinize söyleniyorsunuz. Kimse size ne yapmanız gerektiğini söylemiyor, öyle değil mi?
Biz bu kavuşum haline hayatınıza harika şeyler gelecek diye söylerken sizler belki de sevmediğiniz biriyle aynı yerde yaşamak zorundasınız. Ya da yalnızsınız, belki de kendi içinizde mutluluğunuzu kaybetmişsiniz.
Güneş-Venüs kavuşsa ne olur?
Sizler en iyisi bugünler de kendinize şu soruyu sararak neşenizi bulmak için yola çıkın.
Ne yöne doğru gidiyorsunuz?
Ne olacaksınız?
Günlük hayatınıza anlam veren ilham kaynakları, hayaller ve umutlar nelerdir?
Şu an neye kök salıyorsun asıl önemli olan konu budur.
Şu an gelecekle hesaplaşman kadar saçma bir durum yok.
Gelecekte ne yapacağım ya da bununla nasıl başa çıkacağım soruları ile kendinizi yormamalısınız.
Sadece seni geliştiren şeylerin farkına varmalısınız. Yeni planlara ve yeni kararlara ilerlemeyi seçmelisiniz.
Şunu unutmayın: gelecek sadece bir fantezidir. Yalnız başına, bizim için bir anlamı yoktur. Ama şimdi ki zamanda, hepimiz geleceğin bilincindeyiz. Ve bireyliğimizin gelişimi için bu farkındalıkla başarılı bir şekilde uğraşmak zorundayız. İster beğenelim, ister beğenmeyelim, bir yöne doğru yönelmişiz gidiyoruz. Kendinizi kazanmak ve yeniden harekete geçmek için bir şeyler yapın.
Neşeniz bol olsun…
Mutlu günler dilerim.