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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Güneş ve güney düğüm kavuşuyor. Tarih asla elveda demez, görüşmek üzere der...

17 Ocak 2019

Bugün diğer günlerden biraz daha duygusal olabiliriz. Aslında Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor ama Güneş-Güney düğüm kavuşumu gerçekleşiyor. İşte bu bizi biraz anılarımızla yüz yüze getirebilir. Acı veren anılar, onlardan kaçınıldığı sürece rahatsızlık verme güçlerini korurlar. Bugünün vereceği duygusal yoğunluğa karşı hazır olun! Üstesinden gelebilmek için de harekete geçebilme şansını kullanmalısınız. Bazı korkuların üzerine gitmelisiniz o zaman daha iyi başarılar elde edebilirsiniz.

Bugün kendinize şu soruyu sorun;

Amaç bağcıyı Dövmek mi, Üzüm Yemek mi?

Yaşamdaki amacınız veya davranışlarınızdaki amacınız nelerdir?

Güzel bir bahçeye girdiğinizde amacınız nimetlerinden faydalanmak, güzelliklerini fark etmek, çiçeklerini koklamak, üzümlerinden yemek mi yoksa bağcıyı dövmek mi?

Bu soruya içtenlikle ve yüksek bir farkındalıkla cevap verirseniz şunu fark edeceksiniz: Yaşamdaki amacımız sonuç elde etmek olmalıdır. Eylemlerimizin davranışlarımızın altında yatan temel dürtü bu olmalıdır.

 Geçmişte yaşanılan korkuları unutun. Geçmişten ders almazsanız bunla ilgili problemler devam eder. Eğer ders almışsanız bu sizi daha fazla sarsmaz. İhtiyacımız olan şey, öncelikle sakin olmak, sabırlı olmak ve sonuca odaklanmaktır. Çünkü uyumun önemli ayaklarından biri de sabır ve sakinliği koruyabilmektir.

Yaşamın çarklarının istediğiniz gibi dönmesini istiyorsanız, öncelikle olduğu gibi kabullenmeyi bilmelisiniz. Bu da aslında uyum ve ayak uydurmaktır. Mevcut durumu kabullenmeden, sadece çevremizdekileri kör bir inatla değiştirmeye çalışıyorsak, kaybetmeyi ve sonuçsuz kalmayı, hatta olumsuz sonuçları da göze almışız demektir.

 Mutlu günler dilerim…

 

 

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