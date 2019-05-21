 Güneş-Merkür cazimi Her şey “kalbindeki gibi” olsun.

Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Bugün Merkür Güneş’in kalbinde!
Böyle sipariş usulü söylemlerden pek hoşlanmıyorum aslında.
Şu saatte kavuşacak aman düşüncene dikkat et ya da şunu iste vs. gibi ifadeleri stresli buluyorum.
Beklenti oluşturan ifadeler ve yazılar astrolojinin tüm güzelliğini kaçırıyor sanki.
Dilek dile o saatte gibi yorumlar bana sığ ve yüzeysel geliyor.
Bu “Güneş-Merkür” kavuşumunu dilek dilemekten daha öte bir noktaya taşımalısınız.
Güneş'e yaklaşan varlığın artık gücüyle “yanma” zamanı değil, Güneş'in bize sağladığı sırları ve yaşam yollarını anlama zamanıdır.
Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağını bilmeniz neye yarar?
Merkür yarın sabahtan itibaren kavuşuma başlıyor olacak. Maksimum yerleşimini 15:55’te gerçekleştirecek. Bu yüzden 13:00-17:00 arasında yaşantınız ile ilgili konularda daha farkındalıklı davranıyor olmanızdır.
Rhetorius ve Sahl'e göre, bir gezegenin Güneş'le bir dereceye kadar gelir gelmez “kalpte” olduğu düşünülür.
El-Kabisi ve Bonatti'ye göre, bir gezegenin Güneş'le birleştikten sonra 16 dakika içinde gelir gelmez “kalpte” olduğu kabul edilir.
Yani bu yüzden saat hususunda çok gerilim yapmayın kendinize. Her astronomik hesap yapan meslektaşımın başka bir bilgisi düzeyinde zaman vermiş olabilir.
Cazimi Nedir?
Arapça terimi “kalbimdeki gibi” olarak çevrilmiştir ve bu terminoloji etkisi geleneksel astrolojide baskın ve gerçekten güçlü noktalar olarak kullanılmıştır.
İrademiz için hareket etmenin tam zamanı dediğimiz aynı zamanda kendimiz hakkında kişisel düzeyde derinlemesine bilgiler yakaladığımız zamandır.
Bir şey dilemek ya da istemek belki de dua etmek sürekli yapmamız gereken eylemlerdir. Bunu bir güne ya da bir saat aralığına bağlayarak stres yaratmak, elin ayağın karışması gibi davranışlar sadece sizleri yorar. Ruhunuz yeteri kadar mücadele verirken bir de böyle şeylerle kendinizi yıpratmayın.
Bunu bilmenizin faydası bu saat aralıklarında kendinize zaman ayırın.
Planlarınızı, isteklerinizi kendinizle konuşun. Aklınızın, iradenize hükmetmeye gücü yettiği bu zaman aralığında aldığınız kararları ömür boyu uygulama fırsatı elde edebileceğinizi fark edin. Kararlı olun. Eksiklikleri düşünün.
Zihninizde yarım kalan konularınızı değerlendirin.
Kendinizi ifade ederken hangi tür konularda zorlanıyorsunuz bunu anımsayın.
Aynı hataları yapmama kararı alın.
Aklınızı kullanabileceğiniz ve kendinize söz geçirebileceğiniz bu zamanı kaliteli değerlendirin.
Siz hayatınızı belli bir saat aralığında edeceğiniz dileğinizle yaşamıyorsunuz.
Siz ömrünüzü kalbiniz gibi yaşadığınızı fark etmelisiniz. Kalbinizi temiz tutmalısınız.
Kimsenin sizin kalbinizi kirletmesine veya kötülemesine izin vermemelisiniz.
İstanbul erkek lisesi öğrencilerine ve değerli öğretmenlerine ilgileri için teşekkür ediyorum.
Dün İstanbul erkek lisesi kültür festivalinde harika bir Astroloji kariyer tespiti atölye çalışması yaptık. Öyle akıllı, öyle bilgili bir gençlik geliyor ki, umut dolu her şey…
Dünden güzel hatıralarımızı da köşe başına bırakalım. Tarih böyle güzel şeyleri hep hatırlasın…
Güneş-Merkür cazimi! Her şey “kalbindeki gibi” olsun.
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Bugün Merkür Güneş’in kalbinde!
Böyle sipariş usulü söylemlerden pek hoşlanmıyorum aslında.
Şu saatte kavuşacak aman düşüncene dikkat et ya da şunu iste vs. gibi ifadeleri stresli buluyorum.
Beklenti oluşturan ifadeler ve yazılar astrolojinin tüm güzelliğini kaçırıyor sanki.
Dilek dile o saatte gibi yorumlar bana sığ ve yüzeysel geliyor.
Bu “Güneş-Merkür” kavuşumunu dilek dilemekten daha öte bir noktaya taşımalısınız.
Güneş'e yaklaşan varlığın artık gücüyle “yanma” zamanı değil, Güneş'in bize sağladığı sırları ve yaşam yollarını anlama zamanıdır.
Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağını bilmeniz neye yarar?
Merkür yarın sabahtan itibaren kavuşuma başlıyor olacak. Maksimum yerleşimini 15:55’te gerçekleştirecek. Bu yüzden 13:00-17:00 arasında yaşantınız ile ilgili konularda daha farkındalıklı davranıyor olmanızdır.
Rhetorius ve Sahl'e göre, bir gezegenin Güneş'le bir dereceye kadar gelir gelmez “kalpte” olduğu düşünülür.
El-Kabisi ve Bonatti'ye göre, bir gezegenin Güneş'le birleştikten sonra 16 dakika içinde gelir gelmez “kalpte” olduğu kabul edilir.
Yani bu yüzden saat hususunda çok gerilim yapmayın kendinize. Her astronomik hesap yapan meslektaşımın başka bir bilgisi düzeyinde zaman vermiş olabilir.
Cazimi Nedir?
Arapça terimi “kalbimdeki gibi” olarak çevrilmiştir ve bu terminoloji etkisi geleneksel astrolojide baskın ve gerçekten güçlü noktalar olarak kullanılmıştır.
İrademiz için hareket etmenin tam zamanı dediğimiz aynı zamanda kendimiz hakkında kişisel düzeyde derinlemesine bilgiler yakaladığımız zamandır.
Bir şey dilemek ya da istemek belki de dua etmek sürekli yapmamız gereken eylemlerdir. Bunu bir güne ya da bir saat aralığına bağlayarak stres yaratmak, elin ayağın karışması gibi davranışlar sadece sizleri yorar. Ruhunuz yeteri kadar mücadele verirken bir de böyle şeylerle kendinizi yıpratmayın.
Bunu bilmenizin faydası bu saat aralıklarında kendinize zaman ayırın.
Planlarınızı, isteklerinizi kendinizle konuşun. Aklınızın, iradenize hükmetmeye gücü yettiği bu zaman aralığında aldığınız kararları ömür boyu uygulama fırsatı elde edebileceğinizi fark edin. Kararlı olun. Eksiklikleri düşünün.
Zihninizde yarım kalan konularınızı değerlendirin.
Kendinizi ifade ederken hangi tür konularda zorlanıyorsunuz bunu anımsayın.
Aynı hataları yapmama kararı alın.
Aklınızı kullanabileceğiniz ve kendinize söz geçirebileceğiniz bu zamanı kaliteli değerlendirin.
Siz hayatınızı belli bir saat aralığında edeceğiniz dileğinizle yaşamıyorsunuz.
Siz ömrünüzü kalbiniz gibi yaşadığınızı fark etmelisiniz. Kalbinizi temiz tutmalısınız.
Kimsenin sizin kalbinizi kirletmesine veya kötülemesine izin vermemelisiniz.
İstanbul erkek lisesi öğrencilerine ve değerli öğretmenlerine ilgileri için teşekkür ediyorum.
Dün İstanbul erkek lisesi kültür festivalinde harika bir Astroloji kariyer tespiti atölye çalışması yaptık. Öyle akıllı, öyle bilgili bir gençlik geliyor ki, umut dolu her şey…
Dünden güzel hatıralarımızı da köşe başına bırakalım. Tarih böyle güzel şeyleri hep hatırlasın…