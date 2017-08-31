Günaydın güzel bir arife günü sabahından hepinize merhaba

Ay oğlak burcunda asaletli bir konumda değildir. Gün genelinde kendi performansımızı sergilerken çok fazla yorucu duygular içerisinde olabiliriz. Duygusal anlamda oldukça gergin hissedebilir ve gelişen en ufak esprili veya neşeli olayları bile ciddi karşılayabiliriz. Bu ciddi transit bugün aktif olan Venüs-Satürn 150 derecelik acısının hissettirdiği duyguyu tetikleyecek. İlişkilerimizi veya işbirliklerimizle ilgili etkileşimimizi daha fazla ciddiye alacağımız bir gün geneli. Partner ilişkimizde daha soğuk ve daha mesafeli olmak isteyeceğimiz, küçük engeller veya tahmin etmediğimiz yaklaşımların bize büyük bir engelmiş gibi görünüp motivasyonumuzu azaltmasına müsaade etmeden, zorluk çektiğimiz alanda harekete geçmek konusunda acele etmememiz gereklidir. Bugün bu konularda sabırlı olmamızda fayda var. İnsanları güvenilir bulamayabiliriz. Çevremizdeki insanlar bizi ciddiye almıyormuş gibi gelebilir. Bu durum sosyal güvenimizi azaltabiliriz. Bununla birlikte bugün Merkür geri hareketine devam ederken aslan Burcu’na geçiş yapıyor. Buda duygu ve düşüncelerimizi kendimizden emin bir şekilde oldukça ortaya sunma tuzağına bizleri bırakabilir. Bu tür hisler bizi iddialı olmaya itekleyebilir. Merkür 5 Eylül'e kadar aslan burcunda Geri hareketine devam ederken, 9 Eylül tarihinden sonra tekrar Merkür başak Burcunda hareket etmeye devam edecek. Güven duygunuzun artış olacağı için daha özgüvenli davranabiliriz. Mars ve chiron arasındaki 150 lik açının çabalarımızın pasif agresif davranışımızın savunma sistemimizin ve hayal kırıklığına yol açabilecek bu potansiyel altında istediğimiz şeyin peşinden gitme dürtümüzden şüphe ettirebilir. Önemli olan bunları bilip yönümüzü ve rotamızı iyi belirlemeliyiz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu.

Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma anında; eşi, bütün bağları kopardı ve "Ya ben giderim, ya da baban bu evde kalmayacak" diyerek rest çekti... Eşini kaybetmeyi göze alamazdı.

Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendini seven bir eşi ve birde çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hâlâ onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve

kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce

avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı

kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını.

Haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak,

böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı.

Babasına lâzım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan

sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı ve

kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Can,

"Baba bende seninle gelmek istiyorum" diye ısrar edince

onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular.

Karakışın tam ortalarıydı ve korkunç bir soğuk vardı.

Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı.

Minik Can, sürekli babasına "Baba nereye gidiyoruz ?"

diye soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan; nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa gizli gizli gözyaşı döküyor oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu.Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Barakanın bir köşesini temizledi hazırladı ve arabadan yüklendiği yatağı oraya itina ile serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı en son da babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi.

Tipi, adeta barakanın içinde hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına vardı adeta.

Çaresizlik içinde babasını izledi. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye düşündü.

Öyle üzgündü ki, dünya başına göçüyor gibiydi. O, bu duygular içindeyken babası, yüreğine bıçak saplanmış gibiydi. Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gururu incinmişti, içi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu.

Minik Can ise olanlara hiçbir anlam veremiyordu.

Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu.

Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına eğildi,

yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve

Can'ın elini tutup hızla barakayı terk etti.

Arabaya bindiler. Can yola çıktıklarında ağlamaya başladı,

neden dedemi o soğuk yerde bıraktın diye. Verecek hiçbir cevap bulamıyordu, annen böyle istiyor diyemiyordu. Can: "Baba, sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim?" diye sorunca dünyası başına yıkıldı. O sorunun yöneltilmesiyle birlikte

deliler gibi geri çevirdi arabayı. Barakaya ulaştığında "Beni affet baba." diyerek babasının boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı sarılmış çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Oğlu: "Baba beni affet! Sana bu muameleyi yaptığım için beni affet!" diye hatasını belli ediyordu...

Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı veriyordu...

"Geri geleceğini biliyordum yavrum. Ben babamı

dağ başına atmadım ki, sen beni atasın...

Beni bu dağda bırakamayacağını biliyordum."

Mutlu günler dilerim