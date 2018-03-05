Gün gelir, insanların yaptıklarına sabretmeyi değil, görmezden gelmeyi öğrenirsin

Günaydın güzel ve özel bir haftaya giriş yaptığımızı gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Artık biliyorsunuz ki gökyüzünde bir gezegen burç değiştirdiğinde hayatımızda önemli bir takım olaylarında başlangıcı ya da sonuçlanması söz konusu olabiliyor. Hafta ortasında Venüs ve Merkür koç burcuna geçiş yapacak. Bu hayatımızda kişisel anlamda farklılıklar getirebilecek.

Gün genelinde Ay Terazi burcunda ilerleyecek. Uyum ve denge yakalamak isterken aksine daha dengesiz davranışlarla karşılaşmaya açık olabiliriz. Bugün arkadaşlarınızın, ailenizin ya da partnerinizin özel hayatınıza olan baskıları ve yönlendirici söylemlerinden rahatsızlık duyabilir, onlarla bazı konularda restleşebilirsiniz. Kesinlikle dolduruşa gelmemeli, bu konuda özgürlüğünüzden ödün vermemelisiniz. Dostlarınızla konuşacağınız özel konularda kırmızı çizgilerinizi göstermeli, kendi hayatınıza müdahale etmelerini engellemelisiniz. İlişkilerde köprüleri kurma adına fedakarlık gerektiren ilk adımları atacak ve bundan mutluluk duyacaksınız. İyi niyetinizin çevrenizdeki kişiler tarafından farklı yorumlanması ve olduğundan farklı lanse edilmesi ile zor durumda kalabilir, kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bugün ilişkilerde şartları biraz zorlamamanızda fayda var.

Özel ilişkilerinizde ise aniden oluşan etkilere karşı ailenizle olan bağlarınızı güçlendirmek isteyebilir ve onlardan bu konuda yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Yaşamın sorunlu yanlarını görmek yerine güzel ve mucizevi yönlerini görmeye çalışın. Finansal anlamda ödemelerinizde yanlış hesaplamalara, kafa karışıklığına karşı bugün fazlasıyla dikkat etmeniz gerecektir. Bugün idealleriniz ve gerçekler arasında sıkışıp kalabilir, yapmak istediklerinizi bir an önce gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Fakat hemen şartları rayına getirmeyi tercih etmekten vazgeçmeli, kararınızın değişkenliğini düşünerek kendinize biraz zaman vermelisiniz. Zira beklenmedik bazı oluşumlarla yön değişiklikleri yapmanız mümkündür. Belki önünüze daha güzel fırsatlar çıkabilir. Bunun için Salı ve Çarşamba günlerini değerlendirmek daha uygun olabilir.

Gökyüzünde Venüs-Kiron kavuşumu ile geçmiş aşk yaralarımızın gözden geçeceği ve bununla ilgili sorgulamalar yapacağımız da bir dönem. Aslında bu açı derki;

Kim aşık olmadı ki? Yaranın üstesinden gelmek için yaranın üzerinde korkusuzca durabiliyorsan, iyileştirme yolundasındır.

Gelelim Günün tavsiyesine;

Gerçek insan olmak istersen eğer öfke, ihtiras, kin, açgözlülük, azgınlık, aşırı şehvet, kibir gibi düşmanları alt etmelisin. Seni insan olmaktan uzaklaştıran negatif yapını kontrol altına alıp dengeleyebilirsin.

Denge senin bedeninde en mükemmel biçimde vardır, onu örnek al. Hırs bir geminin yelkenini şişiren rüzgâra benzer; fazlası batırır, azı da olduğu yerde bırakır. Yaşam oyunu denen sinemada, seyirci koltuklarında değil sahnede ol.

Yaşam bir oyun gibidir, uzunluğu değil iyi oynanıp oynanmadığı önemlidir. İstemediğin bir davranışı değiştirirken ihtiyacın olan esas disiplin, bir hareketi farkında olmadan yapacak hale gelinceye dek devam ettirme alışkanlığıdır.

Disiplin kilolarca baskı yaparken, pişmanlık binlerce ton baskı uygular. İnsanlar, değişmemenin acısı değişimin getireceği acıdan daha fazla oluncaya kadar değişmez. Bu değişimi yapabilenler hangi koltukta olursa olsun her zaman yeni hedeflere varmak ister. Bu yüzden, bir insanı oturduğu yerle değil, ulaşmak istediği hedefle ölçmek gerekir. Susamadan önce su kuyusunu kazmaya başla.

Su 3-4 metreden çıkmayabilir. Sen kaç metre gerekirse su bulana dek kazmaya devam et. Önemli olan ne kadar mesafe kazdığın değil, doğru yeri, doğru biçimde kazmandır. Ayrıca kazarken bir hayalin peşinden gidersin, eğer hayallerin varsa onlar gerçekleşebilir, yoksa asla! Hayal kurmak bilgiden önemlidir, dünya üzerindeki insanların yaptığı her şey daha önce sadece bir hayal değil miydi?

Kalite, huzur ve mutluluk senin varış noktan değil, yolculuğunun niteliği olsun. Sen kaliteli ol, bunun için kendini daima birinci sıraya koy. Bencil anlamda değil, potansiyelini açığa çıkarmak için bunu yap.

Haydi haftaya cesaret ve umutla başlıyoruz.

Mutlu günler dilerim.