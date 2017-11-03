Görüşlerinizi değiştirin, ilkelerinize uyun; yapraklarınızı değiştirin, köklerinizi koruyun

Haftayı bir açtığımla birde hızlıca kapadığımla buluyorum. Zaman, ben her gün yazdığım için mi çabuk geçiyor diye bile düşünmeye başladım.

O zaman bu koşturan zaman içinde doğru işler içinde olmaya ve kaliteli bir şekilde yaşamak adına mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

Ay öğlenden sonra boğa burcunda ilerlerken konuşmamız, kendi duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak için sarf ettiğimiz gayret ve olaylara daha olumlu bakışımız bize önemli kazanımlar getirebilir. Günlük rutinlerinizi duygusal güveniniz yüzünden İstikrarlı ve tutarlı bir şekilde korumak isteyeceğiz. Değişim fikri size ürkütücü gelebilir. Belki gerçekten istediğiniz bir teklif önünüze gelir ama siz duygusal güven alanınızı bozmamak adına bu fırsatı göremeyebilirsiniz. Yeni şeyler denemek veya alışılmışın dışına çıkma fikri sizi sanki yanıltacakmış hissi verebilir. O zaman değişime açık kararlarınız söz konusu olursa kendinize birkaç gün zaman tanıyın. Partnerinizden ya da çevrenizde, hayatınızın her yönüne ait kararlarınız ile ilgili duygusal baskı hissedebilir bunu aşırı yeme veya size keyif verici konulara yönelerek unutmak isteyebilirsiniz. Ancak çözüm olarak kötü alışkanlıkları aşmak ve dünya ile başa çıkmak adına daha yaratıcı olmalısınız.

Mesela yürüyüş yapmak, dekorasyon, yemek, sanat ve müzik yoluyla kendinizi hiç yapmadığınız bir hobiye doğru bile dönüştürmeniz sizi iyileştirecektir. Kendi düşünce ve görüşlerinizi ortaya koyarken zorluklar çekebilirsiniz. Bu gün yaşadıklarınızı geçmişinizdeki deneyimlerinizle bağdaştırmalısın.

Bugün erken saatlerde Venüs ve Satürn arasında bir uyumlu açı olacak. Birbirimizi ve gerçek ilişkilerimizi görmeyi tercih ettiğimizi gösteriyor.

Bugün ortaklarınız veya yakın çevrenizle bazı konularda İşbirliğinde bulunabilir, inandığınız konular için ısrarcı rekabetler içerisinde olabilirsiniz. Bunu kontrol etmeli ama cesaret ve değişim yönünüze de açık olmalısınız. Akşam saatlerinden sonra Aşk ve sevgi anlamında şaşırtıcı itiraflarla karşılaşabilirsiniz. İlişkiler sizin için bugün önem kazanacak. Çalışma ortamınızda kadın figürleri ile gerilmelerinize ayrıca dikkat etmelisiniz. Özellikle kadınlar arasındaki gizli rekabet ortamları sizi huzursuz edebilir. Bu tarz oluşumlar içeresinden nazikçe çıkmayı tercih edebilir ya da yapıcı olarak arabulucu davranışlar sergileyebilirsiniz.

Gün geliştikçe, Venüs-Uranüs muhalefetine doğru ilerliyoruz ve yarın boğa burcunda bir dolunay yaşayacağız. İnsanlara, eşyalara ve hatta durumlara göre gelişen noktaları güven duyma ihtiyacımız muhtemel. Bazı istikrarsızlık, huzursuzluk ve isyankarlık duygusu var olan ilişkilerde kopuşların olması söz konusu. Beklenmedik durumlarla ve tekliflerle karşılaşmak mümkün. Rahatlık ve birlikte olma gereksinimlerimiz, özgür ve bağımsız olmak arzusuyla çelişiyor gibi görünüyor. Boğa dolunayı verimli ve güçlüdür ve duygularımıza ve arzularımıza uyanış şekli olarak farklı bir duruma hizmet edebilir.

Gelelim Günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir yolcu gemisi yolculuk esnasında kopan bir fırtınada batar ve içindekilerden sadece iki adam küçük ve ıssız bir adaya yüzmeyi başarırlar. Ne yapacaklarını bilemeyen bu iki kazazede Allah’a yalvarmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verirler. Fakat kimin duasının daha güçlü olduğunu anlamak için adayı ikiye bölmeye karar verirler ve adada karşılıklı olarak yaşamaya başlarlar. İlk diledikleri şey yiyecektir. Ertesi sabah, birinci adam kendi tarafında dalları meyve dolu bir ağaç bulur ve ağacın meyvelerinden yer.

Diğer adamın alanı ise hala çoraktır! Bir hafta sonra, birinci adam yalnız olduğu için kendisine bir eş diler. Ertesi gün bir kadın yüzerek birinci adamın tarafına gelir. Diğer tarafta yine hiçbir şey yoktur! Hemen sonra birinci adam bir ev, giysiler ve daha fazla yiyecek diler. Sihirli bir değnek değmişçesine tüm istedikleri kendisine verilir. Fakat ikinci adam hala hiçbir şeye sahip olamamıştır!

En sonunda birinci adam bir gemi diler böylece karısıyla birlikte adayı terk edebilecektir. Sabahleyin kendi tarafına demirlenmiş bir gemi bulur. Birinci adam karısıyla birlikte gemiye biner ve ikinci adamı adada bırakmaya karar verir. Onun hiç bir dileği gerçekleşmediği için Allah’ın nimetlerine layık biri olmadığını düşünür.

Gemi kalkmak üzereyken birinci adam cennetten yankılanan bir ses duyar,

---“Neden arkadaşını adada bırakıyorsun?”

--- “Bana gönderilen nimetler sadece bana aittir çünkü onlar için ben dua ettim, Onun duaları kabul edilmedi o yüzden o hiçbir şeyi hak etmiyor.” diye cevap verir birinci adam.

“Yanılıyorsun!” diye azarlar ses birinci adamı.

---“Onun sadece tek bir dileği vardı ve kabul ettim. Eğer etmeseydim sen gönderdiğim nimetlerin hiç birine sahip olamazdın.” der

--“Allah’ım ne olur söyle bana” dedi birinci adam, “Ne diledi de ona minnettar olmam gerekiyor?”

---“Senin tüm dileklerinin gerçek olmasını diledi.”

Hepimizin bilmesi gerekir ki; Bize gönderilen nimetler sadece bizim dualarımızın sonucunda değil bizim için dua edenler sayesinde de gerçekleşir. Başkası için yaptığınız şeyler kendiniz için yaptıklarınızdan daha önemlidir.

Dememiz o ki; İşte budur hayat!

İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın.

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün

Karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun.

Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren, Sevdiğin kadar sevilirsin...

Şaşmadığından emin olduğum tek bir kural vardır;

Hayatta YAPTIĞINIZ İYİLİKLERLE DE, YAPMADIĞINIZ İYİLİKLERLE DE muhakkak bir gün denk geleceğinizdir…

Mutlu günler dilerim…

İyi hafta sonları dilerim…