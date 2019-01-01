Gökyüzünden bir yeni yıl mesajınız var!

2019 Yılı sabahından herkese merhaba.
Şunu unutmayın ki hiç kimse tavsiyeden hoşlanmaz ve aslında hiçbir astrologda tavsiye vermez. Gökyüzü alacağınız kararlarda sizleri cesaretlendirir ve yüreklendirir. Gökyüzünün konumlarını hayatınıza yön vermek adına kullanmalısınız. Bu yıla çok hazır olmalı ve planlarınızı iyi bir şekilde yapmalısınız.
Sizlerle bugünden sonra yepyeni bir sayfa açıyoruz.
01.01.2019 da başlayan bu serüvenle yepyeni keşifler içinde olacağız. Kendimizi keşfetmek, hayatı anlamak, akıl ve ruh halimizi korumak birinci vazifemiz olacaktır.
Bu yıl hayatınızı kontrol etmenizi sağlayacak seviyeye yükselirseniz bundan sonra ki süreçte başlayan her şey daha kolay ilerleyebilir.
Bilgisini çok sevdiğim Astrolog, Yazar Tracy Marcks’ın mesajını iletiyorum.
“Hayatınız sizin elinizde. Hayatlarınız gibi doğum haritalarınızın da ucu açıktır ve sihirli çemberler gibi kendilerini dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Önünüzde çok geniş imkanlar var ve hangi imkanların peşinden giderseniz gidin, ne kadar zor olursa olsun her tecrübe sizin için bir gelişim, güç kazanma ve kendi benliğinizi bulma vesilesi olabilir. Çatışmalarınızı mutluluğa, kare açılarınızı üçgenlere dönüştürebilirsiniz. Astroloji sizin iç̧ vizyonunuzla uyum halinde yaşamınıza yardımcı olur. Bu vizyonu somutlaştırırken yeni yollar keşfetmenize yardım edebilir. Ama iç dünyanızla bağınızı koparmamak, onun yönlendirmelerini izlemek ve hayatı onun aydınlığıyla yaşamak size bağlıdır ve hep de öyle kalacaktır.”
Astrolojinin size anlatmak istediği, hayatınızı değiştirecek ve hayatınıza yeni katacak olacağınız güzelliklere ne kadar cesaretli olmanız gerektiğini fark ettirmenizdir. İnsan her zaman kendisiyle başa çıkamayabiliyor. Bu yüzden böyle anlarda sizlerin yanında olması için 2019 Astroloji ajandası hazırladım. Yaşantınıza gökyüzüyle ahenkli bir şekilde yön vermek isterseniz 2019 Astroloji Ajandası adı altında Tüm D&R ve online satışlardan elde edebilirsiniz. Kendinize bir yeni yıl hediyesi yaparsanız düşünebilirsiniz. Aynı zamanda 365 günde bir gün elbet bir yerde karşılaşırız düşüncesi ve dileğiyle belki de bende bir gün imzalarım…
Tek bir temennim var ki, 2019 yılında sırtınızdan vuran tek şey akşam güneşiniz olsun…
Gökyüzünde bugün neler oluyor?
Ay akrep burcunda ilerliyor ve bugün Mars gezegeni burç değiştirerek koç burcuna geçiş yapıyor. Duygusal olarak sonlandırmak üzere olduğumuz ve artık bir karar vermemiz gereken her şey için bugün gökyüzü bizlere yardımcı olacak. Bazı fedakârlık ve yardımların da karşılığını aldığımızı hissederek harekete geçemediğiniz konular için girişimlerde bulunabiliriz. Bu anlamda bugün ne yapmak istediğinizi gerçekten kendinize sormalısınız ve bunun üzerine kalıcı bazı kararlar almalısınız.
“Astroloji kendi içinde aydınlatıcı bilgiler içeren bir bilimdir...
Bana çok şey öğretti...
Ona çok şey borçluyum...”
Albert Einstein
Gökyüzünden bir yeni yıl mesajınız var!
2019 Yılı sabahından herkese merhaba.
Şunu unutmayın ki hiç kimse tavsiyeden hoşlanmaz ve aslında hiçbir astrologda tavsiye vermez. Gökyüzü alacağınız kararlarda sizleri cesaretlendirir ve yüreklendirir. Gökyüzünün konumlarını hayatınıza yön vermek adına kullanmalısınız. Bu yıla çok hazır olmalı ve planlarınızı iyi bir şekilde yapmalısınız.
Sizlerle bugünden sonra yepyeni bir sayfa açıyoruz.
01.01.2019 da başlayan bu serüvenle yepyeni keşifler içinde olacağız. Kendimizi keşfetmek, hayatı anlamak, akıl ve ruh halimizi korumak birinci vazifemiz olacaktır.
Bu yıl hayatınızı kontrol etmenizi sağlayacak seviyeye yükselirseniz bundan sonra ki süreçte başlayan her şey daha kolay ilerleyebilir.
Bilgisini çok sevdiğim Astrolog, Yazar Tracy Marcks’ın mesajını iletiyorum.
“Hayatınız sizin elinizde. Hayatlarınız gibi doğum haritalarınızın da ucu açıktır ve sihirli çemberler gibi kendilerini dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Önünüzde çok geniş imkanlar var ve hangi imkanların peşinden giderseniz gidin, ne kadar zor olursa olsun her tecrübe sizin için bir gelişim, güç kazanma ve kendi benliğinizi bulma vesilesi olabilir. Çatışmalarınızı mutluluğa, kare açılarınızı üçgenlere dönüştürebilirsiniz. Astroloji sizin iç̧ vizyonunuzla uyum halinde yaşamınıza yardımcı olur. Bu vizyonu somutlaştırırken yeni yollar keşfetmenize yardım edebilir. Ama iç dünyanızla bağınızı koparmamak, onun yönlendirmelerini izlemek ve hayatı onun aydınlığıyla yaşamak size bağlıdır ve hep de öyle kalacaktır.”
Astrolojinin size anlatmak istediği, hayatınızı değiştirecek ve hayatınıza yeni katacak olacağınız güzelliklere ne kadar cesaretli olmanız gerektiğini fark ettirmenizdir. İnsan her zaman kendisiyle başa çıkamayabiliyor. Bu yüzden böyle anlarda sizlerin yanında olması için 2019 Astroloji ajandası hazırladım. Yaşantınıza gökyüzüyle ahenkli bir şekilde yön vermek isterseniz 2019 Astroloji Ajandası adı altında Tüm D&R ve online satışlardan elde edebilirsiniz. Kendinize bir yeni yıl hediyesi yaparsanız düşünebilirsiniz. Aynı zamanda 365 günde bir gün elbet bir yerde karşılaşırız düşüncesi ve dileğiyle belki de bende bir gün imzalarım…
Tek bir temennim var ki, 2019 yılında sırtınızdan vuran tek şey akşam güneşiniz olsun…
Gökyüzünde bugün neler oluyor?
Ay akrep burcunda ilerliyor ve bugün Mars gezegeni burç değiştirerek koç burcuna geçiş yapıyor. Duygusal olarak sonlandırmak üzere olduğumuz ve artık bir karar vermemiz gereken her şey için bugün gökyüzü bizlere yardımcı olacak. Bazı fedakârlık ve yardımların da karşılığını aldığımızı hissederek harekete geçemediğiniz konular için girişimlerde bulunabiliriz. Bu anlamda bugün ne yapmak istediğinizi gerçekten kendinize sormalısınız ve bunun üzerine kalıcı bazı kararlar almalısınız.
“Astroloji kendi içinde aydınlatıcı bilgiler içeren bir bilimdir...
Bana çok şey öğretti...
Ona çok şey borçluyum...”
Albert Einstein