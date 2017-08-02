Gerçekler değişmez, bizim gerçekleri kavramı ve anlama biçimimiz değişir

Şimdi hepiniz içinizden geçiriyorsunuzdur.

‘’Size demesi kolay Aygül Hanım, bunun neresi heyecan verici bakalım’’

‘’Ben ne olacağım? ‘’ , ‘’Ne yöne gideceğim’’ vs. gibi kaygılı endişeli duygular besliyor olabilirsiniz.

Tabi biz gökyüzü ile fazla alakalıyız diye bu tutulmalar bize uğramıyor diye mi düşünüyorsunuz? Öyle bir şey tabi ki yok.

Bundan birkaç yıl önce haritamdaki bu tutulmayı heyecanla bekledim. Kendimle alakalı bir öngörü belirleyerek ve Allah’ın bize yaşatacağı bu gökyüzü olayına güvenerek sonucundan memnun kalmak istediğim bir süreç içerisine girdim. Mücadele verdim. Şimdi baktığımda Astrolojinin rehberlik gücüne her geçen gün daha fazla saygı duymaya başladım. Astroloji benim için, gelecekteki umudum için, şimdiki gücümün hep kaynağı oldu. Şimdi ise bunları kendi hayatında bire bir yaşamış ve yapmış biri olarak tüm güvenimle sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana kulak verin olur mu? Farkına varmazsanız hiç bir şey bugünden farklı olmayacak.

Çarşamba günü boyunca Ay Yay burcunda hareket edecek. Daha iyimser bir gün içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Haftanın en olumlu günlerinden biri. Girişimcilik anlamında sizlere oldukça avantajlar sağlayabilecek bir gün. Kendi fikirlerinize, içsel duygularınıza güvenmelisiniz. Yaratıcı yönünüzü ortaya koymanız gerekmektedir. Kalıplaşmış düşüncelerden ahlaki değerleri koruyarak, detaylarda kaybolmadan harekete geçilmesi gereken bir zaman dilimi. Çevrenizdeki insanların duygularına saygı duymanız ve onları anlıyor olmanız bugün size güzel işbirlikleri sağlayabilir. Sürpriz bir tanışma veya çalan bir telefon hayat akışınızda ya da kalp atışınızda bir değişiklik yaratabilir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Kalp kaslarınızı çalıştırın. Kalp egzersizi önemli bir detay...

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Tam bu sırada birden, önünde yaşlı bir adam durdu. ‘Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir şey olduğu belli… Benimle Paylaşmak ister misin?’ diye sordu yaşlı adam. İşadamının yakınmalarını dinledikten sonra da, ‘Sana yardım edebilirim’ dedi. Çek defterini çıkardı. İşadamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi: ‘Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al’ dedi. Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu. İşadamı elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar yazıyordu ve imza ise John Rockefeller’ e aitti, yani o gün için dünyanın en zengin adamına. ‘Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim’ diye düşündü. John Rockefeller’ e ait bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti. Takip eden aylarda ise borçlarından tümüyle kurtulup hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl sonra, elinde bozulmamış çek ile parka gitti. Kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı yakaladı. Hemşire ‘Onu bulduğuma çok sevindim, umarım sizi rahatsız etmemiştir’ dedi. ‘Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp, bu parka geliyor. Herkese kendisinin John Rockfeller olduğunu söylüyor’ diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte uzaklaştı.

İşadamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. Sanki donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım milyon dolar olduğuna inanarak işler almış, yapmış ve satmıştı. Birden, hayatının akışının değiştiren şeyin para olmadığını fark etti. Hayatını değiştirenin yeniden kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı.

Dememiz o ki; Başarının sırrı, kasamızda duran değil, kendi kalbimizde ve kafamızda olanlardır. Başka yerde aramaya gerek yok.

Mutlu günler dilerim…