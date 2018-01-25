Gerçek bereket kaynağı, kendimizi sessizce fethetmektir

Gün boyunca Ay Boğa burcunda hareket edecek. Kendi içimizde daha sakin olmak isterken şartlar bizi bu konuda zorlayabilir.

Parasal konularınız da mali anlamda düş kırıklığı olabilir, ancak parasal konular da risk almak için dikkatli olmalısınız. Finansal anlam da gerçekten rahatlayabileceğiniz ya da gelirlerinizin güvence altında olduğunu hissedeceğiniz bir dönem içinde olacaksınız. Öğleden sonra İş müracaatlarınız kabul edilebilir. Hızlı iş görüşmeleri yaparak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş ortaklarınızla sözleşmeler yapmanız mümkün olabilir. Bugün girişimsel işlerde oldukça başarılı olabilme ihtimaliniz söz konusu. Harekete geçin. Kararsız olduğunuz konularda artık bir karara varın.

İlişkilerimizde uyum ve denge içerisinde olmak isterken bir o kadar uyumsuz olmak çelişkisinde kalabiliriz. Kararsız davranışlarımızla da güne damga vurabiliriz. Aynı zamanda karşımızdaki insanı kaybetme korkusu yaşadığımız için bazı durumlarla yüzleşmek istemeyebiliriz. Bunun yerine bazı hataları görmezden gelmenin bize faydası olacağını düşünürüz. Buda bizi fevri ve gergin yapabilir. Görev bilincinizin artması sizin için hedeflerinizi yerine getirmeyi kolaylaştıracak. Sabır ve çalışkanlık sizi büyük bir başarıya hazırlıyor olacak. Bir şeyin her açıdan imkânsız ve kötü olabilmesi çok mümkün değildir. Bakış açınızı değiştirin.

Bugün Merkür-Plüton kavuşumu ve Kiron-Jüpiter ile yaptığı koruyucu açılarıyla geleceğe yönelik çok önemli başarılara da imza atacağınızın mesajını veriyor. Zihinsel anlamda karamsar ve umutsuz olsanız da bugün yaptığınız işleri bir yere not edin. “İyi ki ” diyeceğinizi düşünmekteyim.

Gelelim günün Tavsiyesine;

“Kendi hayatının başrolünde olmayan kişi başkalarının hayatında figürandır.”

Başına gelenlerin sorumluluğunu alabilen kişi yaşamının söz ve davranışlara maruz kalabilir. O halde kendi yaşamının sorumluluğunu alan kişi başına gelen her olayın kötü de olsa yönetimini ele geçirir ve onun üzerinde etki sahibi olmayı başarır.

Bu hayat sahnesinde herkes kendi yaşamının başrolünde olmak zorundadır. Bu yalnız yaşamak, insanlarla iletişim kurmayacağı veya onların dikkate alınmayacağı anlamına gelmez.

Trafikte ilerlerken bir sürücü, yol durumunu ve diğer araçların hızını, uyarılarını dikkate alarak aracını sürdüğü gibi hayatının tüm sorumluluğunu alarak, karar verip uygulayarak yaşamını sürdürmelidir.

Bunun için de kendisinin insan olduğunu hatırlatacak ve hissettirecek risk alma, cesaret gösterme gibi adımları da atacaktır. Kendini yönetmeyenleri başkaları istediği gibi yönetir. Hayat karar vermek ve onları uygulamaktır. Kişi başkalarının kararlarını uygulamak yerine hayatın yönünü belirleyen, anlamlı kılan süreçleri yaşamalıdır. Seçeneksiz olduğunu düşünmek bir insanın düşebileceği en zor durumdur. Her durumda (ölüm hariç) insanın seçim şansı vardır.