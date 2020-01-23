Gerçeğe dayanmayan isyan, kurak bir çölde ilkbahar gibidir.

Günaydın hepinize yepyeni bir günden. Bu cumartesi kova yeniayı gerçekleşecek ve artık bu etkiler altına girmeye başlıyoruz
25 Ocak saat 00:30 civarlarında Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Her dolunayın ve her yeniayın öğretileri ve bize kattığı bilinç farklıdır. Allah, atomun etrafındaki elektronları hangi kanunla idare ediyorsa dünyamızı da bizleri de yıldızları ve gezegenleri de aynı kanunla yönetiyor. Gelişen tutulmalar ve dolunaylar gibi gökyüzü olayları doğanın dönem dönem hangi kuralları ortaya koyduğunu gösteriyor. Kuralları, yaşayarak anlamak varken birde astronomik araştırma ile geçmiş tecrübelere bakarak öğrenmek var. Bu bir seçim. Yaşanması gereken yaşanacak. Bunun önüne geçilemeyecek ama bizler sadece kendimizi daha huzurlu tutmak için bunları doğru yönetmeye çalışacağız.
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Bu yeniay ile güç kaybı yaşadığınızı düşündüğünüz konuların olayları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Otorite ile aranızda bazı güç çekişmelerine şahitlik edebilirsiniz. Ya da ortaklarınızla ilgili bazı çekişmeler olabilir. Belki de kendinizi çok maddi bir dünya içinde konumlandırmış olduğunuzu fark edip bu noktadan ruhsal veya daha duygusal bir farkındalığa gideceğiniz olaylar cereyan edebilir.
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Bu yeni ay aslında sizlerden değerlerinizi ve amaçlarınızı yeniden değerlendirmek zorunda olduğunuzu ortaya koyabilir.
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Mümkün oldukça daha kabul edilebilir, açık fikirli, hoşgörülü olmayı ve benzer düşüncelere sahip olanları aramanın dışında farklı olanları da kabul etmeyi tercih etmeniz gerektiğini göreceksiniz. Uzun süredir duygusal ve güvensizlik yaşıyorsanız artık her olayı tamamen bırakmaya hazır olmalısın. Kendinizi buna hazırlamalısınız. İlişkilerinizde fay hatları kırılıyor olabilir.
Uranüs gezegenin bu yeniaya kare açı yapması ise sizleri huzursuz bir ruh hali vermesi mümkün olabilir. Şu anda gerçek benliğinizi ifade etmenizi desteklemeyen herhangi bir kısıtlamadan kurtulmaya heveslisiniz. Hayatınızın herhangi bir alanında hak ettiğinizden daha azına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, işte şimdi isyan etmeniz mümkün olabilir.
Bu büyük bir sorun değil ama hayatınızın nasıl farklı olabileceği konusunda bu yeniay size değerli bilgiler veriyor olacaktır. Bir olay veya bir kişi bu durumu tetikleyebilir. Olumlu bir şekilde yaklaşım sergilemeyi seçerseniz kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Kendini ifade etmenize yardımcı olan yeni aktiviteler denemeyi seçmelisiniz. Bununla birlikte, başkalarının muhalefetinden de rahatsız olabilirsiniz. Bazı şeyleri hile ile yapmak ya da dürüst olmamak içinizdeki gizli bir isyanı ortaya sunmak adına bir tepki olabilir. Kendinizi dizginlemeyi seçin. Biraz öngörü ve disiplin, uygun değişiklikleri yapmanıza yardımcı olur.
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Yaşantınızda yaralandığınız konularda bir şifa arayışı içinde olabilirsiniz. Şifa, arayana her zaman gelir. Geçmiş acılar giderilmez ama refah içinde yaşamanız adına bir deneyim olarak kabul edilebilir. Şu anda geçmişi arkanızda bırakma ve yeni deneyimlere geçme şansınız var.
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Kişisel koşullarınız ne olursa olsun, kişisel gelişiminizi teşvik eden bir faaliyete başlamanın tam zamanı. Vurgu, ayaklarınızı yere sıkıca dikerken daha manevi bir yön almayı da başarmaktır.
Kova sezonu her zaman işin içinde sürprizleri barındırır. Zaten bu sefer işin içinde Uranüs’te var. Nasıl sürprizler olmasın.
Öyle değil mi?
Peki hadi elinize kâğıt kalemlerinizi alın ve aşağıdaki sorulara cevap verin:
23.01.2020 tarihinde bu soruyu ajandanıza cevaplayın;
Hayatında yapmadığın için pişman olacağın şeyler neler?
24.01.2020 tarihinde bu soruyu ajandanıza cevaplayın;
Hayatta nelere minnettarsın?
Yeniay günü 25.01.2020 tarihinde bu soruyu cevaplandırın;
Son bir sene içerisinde kendine hangi değerleri kattın?
Yukarıda egzersiz sorularınız bulunmaktadır. Biraz düşünün bakalım. Ama doğru zamanlama yapmak çok önemli bunu unutmayın. Zamanı gelmeden bir soruya cevap vermeyin. Sizlere hazırladığım AstroŞifa 2020 Ajandasına not alabilirsiniz. Çünkü 2021 yılında size bu tarihleri soracağım.
Ben yaşama duyduğum bağı Dostoyevski’nin sözüne vurularak kurdum.
“İnsan bir gizemdir: Eğer tüm yaşamını onu çözmekle geçirsen, zamanını boşa harcamış olmazsın. Ben kendim bu gizemle meşgul oluyorum, çünkü ben bir insan olmak istiyorum.”
Sizlerin de bir yaşam felsefesi olsun. Hatta bu yazı bittikten sonra, instagramdaki post’un altına yaşam felsefenizi yazmanızı çok istiyorum. İnstagram: @astromatik
Mutlu günler dilerim.
Gerçeğe dayanmayan isyan, kurak bir çölde ilkbahar gibidir.
Günaydın hepinize yepyeni bir günden. Bu cumartesi kova yeniayı gerçekleşecek ve artık bu etkiler altına girmeye başlıyoruz
25 Ocak saat 00:30 civarlarında Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Her dolunayın ve her yeniayın öğretileri ve bize kattığı bilinç farklıdır. Allah, atomun etrafındaki elektronları hangi kanunla idare ediyorsa dünyamızı da bizleri de yıldızları ve gezegenleri de aynı kanunla yönetiyor. Gelişen tutulmalar ve dolunaylar gibi gökyüzü olayları doğanın dönem dönem hangi kuralları ortaya koyduğunu gösteriyor. Kuralları, yaşayarak anlamak varken birde astronomik araştırma ile geçmiş tecrübelere bakarak öğrenmek var. Bu bir seçim. Yaşanması gereken yaşanacak. Bunun önüne geçilemeyecek ama bizler sadece kendimizi daha huzurlu tutmak için bunları doğru yönetmeye çalışacağız.
*
Bu yeniay ile güç kaybı yaşadığınızı düşündüğünüz konuların olayları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Otorite ile aranızda bazı güç çekişmelerine şahitlik edebilirsiniz. Ya da ortaklarınızla ilgili bazı çekişmeler olabilir. Belki de kendinizi çok maddi bir dünya içinde konumlandırmış olduğunuzu fark edip bu noktadan ruhsal veya daha duygusal bir farkındalığa gideceğiniz olaylar cereyan edebilir.
*
Bu yeni ay aslında sizlerden değerlerinizi ve amaçlarınızı yeniden değerlendirmek zorunda olduğunuzu ortaya koyabilir.
*
Mümkün oldukça daha kabul edilebilir, açık fikirli, hoşgörülü olmayı ve benzer düşüncelere sahip olanları aramanın dışında farklı olanları da kabul etmeyi tercih etmeniz gerektiğini göreceksiniz. Uzun süredir duygusal ve güvensizlik yaşıyorsanız artık her olayı tamamen bırakmaya hazır olmalısın. Kendinizi buna hazırlamalısınız. İlişkilerinizde fay hatları kırılıyor olabilir.
Uranüs gezegenin bu yeniaya kare açı yapması ise sizleri huzursuz bir ruh hali vermesi mümkün olabilir. Şu anda gerçek benliğinizi ifade etmenizi desteklemeyen herhangi bir kısıtlamadan kurtulmaya heveslisiniz. Hayatınızın herhangi bir alanında hak ettiğinizden daha azına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, işte şimdi isyan etmeniz mümkün olabilir.
Bu büyük bir sorun değil ama hayatınızın nasıl farklı olabileceği konusunda bu yeniay size değerli bilgiler veriyor olacaktır. Bir olay veya bir kişi bu durumu tetikleyebilir. Olumlu bir şekilde yaklaşım sergilemeyi seçerseniz kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Kendini ifade etmenize yardımcı olan yeni aktiviteler denemeyi seçmelisiniz. Bununla birlikte, başkalarının muhalefetinden de rahatsız olabilirsiniz. Bazı şeyleri hile ile yapmak ya da dürüst olmamak içinizdeki gizli bir isyanı ortaya sunmak adına bir tepki olabilir. Kendinizi dizginlemeyi seçin. Biraz öngörü ve disiplin, uygun değişiklikleri yapmanıza yardımcı olur.
*
Yaşantınızda yaralandığınız konularda bir şifa arayışı içinde olabilirsiniz. Şifa, arayana her zaman gelir. Geçmiş acılar giderilmez ama refah içinde yaşamanız adına bir deneyim olarak kabul edilebilir. Şu anda geçmişi arkanızda bırakma ve yeni deneyimlere geçme şansınız var.
*
Kişisel koşullarınız ne olursa olsun, kişisel gelişiminizi teşvik eden bir faaliyete başlamanın tam zamanı. Vurgu, ayaklarınızı yere sıkıca dikerken daha manevi bir yön almayı da başarmaktır.
Kova sezonu her zaman işin içinde sürprizleri barındırır. Zaten bu sefer işin içinde Uranüs’te var. Nasıl sürprizler olmasın.
Öyle değil mi?
Peki hadi elinize kâğıt kalemlerinizi alın ve aşağıdaki sorulara cevap verin:
23.01.2020 tarihinde bu soruyu ajandanıza cevaplayın;
Hayatında yapmadığın için pişman olacağın şeyler neler?
24.01.2020 tarihinde bu soruyu ajandanıza cevaplayın;
Hayatta nelere minnettarsın?
Yeniay günü 25.01.2020 tarihinde bu soruyu cevaplandırın;
Son bir sene içerisinde kendine hangi değerleri kattın?
Yukarıda egzersiz sorularınız bulunmaktadır. Biraz düşünün bakalım. Ama doğru zamanlama yapmak çok önemli bunu unutmayın. Zamanı gelmeden bir soruya cevap vermeyin. Sizlere hazırladığım AstroŞifa 2020 Ajandasına not alabilirsiniz. Çünkü 2021 yılında size bu tarihleri soracağım.
Ben yaşama duyduğum bağı Dostoyevski’nin sözüne vurularak kurdum.
“İnsan bir gizemdir: Eğer tüm yaşamını onu çözmekle geçirsen, zamanını boşa harcamış olmazsın. Ben kendim bu gizemle meşgul oluyorum, çünkü ben bir insan olmak istiyorum.”
Sizlerin de bir yaşam felsefesi olsun. Hatta bu yazı bittikten sonra, instagramdaki post’un altına yaşam felsefenizi yazmanızı çok istiyorum. İnstagram: @astromatik
Mutlu günler dilerim.