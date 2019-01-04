Gelmeyene gidemezsin…

Günaydın haftanın son günü…
Yaşamda gördüğüm bir şey var. İnsan kendini geliştirdiği kadar etrafında ona gelen şans ve fırsatları görebiliyor. Yoksa etrafında ne olursa olsun iyi ya da kötü bunu asla fark edemiyor. Dün genel olarak bunu gözlemledim. Güneş ve Satürn oğlak burcunda kavuşumu bana ilginç detaylar sundu. Ben iyi bir dinleyici ve gözlemci olmayı her zaman her şeyden önce seçmişimdir. Bu beni her zaman pozitif anlamda geliştirmiştir.
Güneş-Satürn kavuşumu ve pazar günü gerçekleşecek güneş tutulması etkilerini çevremde bazı örneklerle gözlemliyorum. Bu oğlak tutulması hepimize farklı bir bakış açısı getirmeye başlıyor. Hatta bir çoğunuza bu bakışı attırmaya başlamış bile olabilir.
Kime ne için neden hizmet ediyorum?
Ettiğim hizmet değiyor mu?
Benim duygularım aslında nedir?
Uğradığım haksızlıklar?
Kendimi tekrar tekrar anlatmak zorunda mıyım?
Yeniden mi başlayacağım?
Verdiğim çalışma ve mücadele neden görünmüyor? Gibi duygular ve sorular alıp başını gidiyor...
Hayatın düzeni öyle değişik ki yaşam size yıllarınızı verdiğiniz ya da emeklerinizi harcadığınız şeyleri sorgulatılabiliyor. Bu tutulma ne verebilir?
Mesela şöyle düşünün 20 yıldır evlisiniz. Ve kalkıyorsunuz yeni tanıdığınız komşunuza ya da bir arkadaşınıza karınız ya da kocanız hakkında fikir sorup onun düşüncesine göre karar veriyorsunuz.
Şaşırtıcı bir durum öyle değil mi?
20 yıllık çok iyi tanıdığınızı ve bildiğinizi düşündüğünüz yol arkadaşınız için hiç tanımadığınız bilmediğiniz biri yüzünden bir karar vermeye ilerliyorsunuz?
Yani bu ne demek oluyor?
Öyle bir süreç başlıyor ki kendimize doğru soruları sormamız gereken ve doğru insanlardan yön almamız gereken bir zaman.
İnsanlara şöyle davranmaktan vazgeçin!
-Sanki size yük olacaklar ve başınıza kalacaklar diye dinlememek?
-Ya da selam verirseniz borçlu çıkacaksınız havaları?
-İnsanlara karşı mesafeli ve uzak durmanın size büyük başarılar getireceğini düşünmenin hataları!
-Üzerinize vazife olmayan şeylerden şüphe duyma gibi durumlar…
Bunlar güney ay düğümü oğlakta olmanın verdiği halüsinasyonlardır. Bu yönlerden kaçmanız gerekiyor. İnsanlar sizler için bir şeyler gayret gösterip çabalıyorsa kuzey düğüm yengeç gibi sarıp sarmalamanız ve teşekkür etmeniz gereken bir dönem içindesiniz. Öyle kibirli ve alıngan tavırlar sizleri sadece aşağıya çeker. Şayet bu yazıyı okuyan bir yöneticiyseniz işte sizlerin sınavı herkesten daha zor.
Siz eğer çalışanınızın maaş hakkı olan zammı yapmak için savaş vermiyorsanız ya da herhangi bir değişim esnasında verdiğiniz sözleri getirmeden o pozisyondan ayrılıyorsanız bunların başka surette mutlaka zorlayıcı karşılaşmalarını yaşarsınız.
Bu tutulmalarda işiniz oldukça zor.
Yöneticilerin arkalarında bıraktıklarına dikkat etmeleri gereken, tüm şefkat ve sevgiyle kucaklamaları gereken bir dönem içindeyiz. İlahi adalet çok hızlı işleyecek. Mobbing yapma fikri ya da ben kendimi kurtardım herkes kendini kurtarsın fikri kısa vadede işinize yarar ama uzun vadede ise kaybettirir.
Bu yüzden liderlik ve yöneticilik noktasında yaptığınız çalışmalarınız varsa bu sadece iş hayatında olmayabilir. Evinizde çocuğunuzun da lideri, yöneticisi sizsinizdir. Bu şekilde geniş kapsamlı düşünmelisiniz. Daha sevgi dolu ve sarılarak bazı şeyleri tamamlamanız gerekmektedir. Herkesin hayatı kendine göre zordur. Haksızlıklar elbet olacaktır.Ama adaletli durmak ve onurla savaşmak her zaman kıymetli kalacaktır. Kimsenin iki dudağı arasında kalmayın arkadaşlar. Biliyorum günümüz şartları buna pek el vermiyor maalesef ve emin olun bunu en iyi bilenlerden biriyim. Ama iyi ve omurgalı duran insanların kazandığını da çok defa gördüm. Hikâyenin sonu öyle ya da böyle mutlu sonla bitiyor. Herkes kendine yapıyor ne yapıyorsa.
Şimdi bu hafta sonu ne yapmak istediğinize karar verin ve yolunuzu bu yönde çizmeye özen gösterin.
İnsanlara doğru davranmak demek, onlara saygı göstermek, yakın ve kibar davranmak ve onların en iyi niyetlere sahip olduklarını varsaymak demektir. Zorbaca, kötü davranışlarla insanların sadece neşesini kaçırdığınız unutmamalısınız. Birilerinin neşesini kaçırırsanız unutmayın ki sizin de neşeniz hiç olmadık bir yerde kaçar…Bu evrenin en hakiki kuralıdır. Kimsenin hevesini kırmayın ve neşesini kaçırmayın…
Saygılı ve sevgi dolu olmak bu kadar zor değil…
İyi hafta sonları dilerim.
Gelmeyene gidemezsin…
Günaydın haftanın son günü…
Yaşamda gördüğüm bir şey var. İnsan kendini geliştirdiği kadar etrafında ona gelen şans ve fırsatları görebiliyor. Yoksa etrafında ne olursa olsun iyi ya da kötü bunu asla fark edemiyor. Dün genel olarak bunu gözlemledim. Güneş ve Satürn oğlak burcunda kavuşumu bana ilginç detaylar sundu. Ben iyi bir dinleyici ve gözlemci olmayı her zaman her şeyden önce seçmişimdir. Bu beni her zaman pozitif anlamda geliştirmiştir.
Güneş-Satürn kavuşumu ve pazar günü gerçekleşecek güneş tutulması etkilerini çevremde bazı örneklerle gözlemliyorum. Bu oğlak tutulması hepimize farklı bir bakış açısı getirmeye başlıyor. Hatta bir çoğunuza bu bakışı attırmaya başlamış bile olabilir.
Kime ne için neden hizmet ediyorum?
Ettiğim hizmet değiyor mu?
Benim duygularım aslında nedir?
Uğradığım haksızlıklar?
Kendimi tekrar tekrar anlatmak zorunda mıyım?
Yeniden mi başlayacağım?
Verdiğim çalışma ve mücadele neden görünmüyor? Gibi duygular ve sorular alıp başını gidiyor...
Hayatın düzeni öyle değişik ki yaşam size yıllarınızı verdiğiniz ya da emeklerinizi harcadığınız şeyleri sorgulatılabiliyor. Bu tutulma ne verebilir?
Mesela şöyle düşünün 20 yıldır evlisiniz. Ve kalkıyorsunuz yeni tanıdığınız komşunuza ya da bir arkadaşınıza karınız ya da kocanız hakkında fikir sorup onun düşüncesine göre karar veriyorsunuz.
Şaşırtıcı bir durum öyle değil mi?
20 yıllık çok iyi tanıdığınızı ve bildiğinizi düşündüğünüz yol arkadaşınız için hiç tanımadığınız bilmediğiniz biri yüzünden bir karar vermeye ilerliyorsunuz?
Yani bu ne demek oluyor?
Öyle bir süreç başlıyor ki kendimize doğru soruları sormamız gereken ve doğru insanlardan yön almamız gereken bir zaman.
İnsanlara şöyle davranmaktan vazgeçin!
-Sanki size yük olacaklar ve başınıza kalacaklar diye dinlememek?
-Ya da selam verirseniz borçlu çıkacaksınız havaları?
-İnsanlara karşı mesafeli ve uzak durmanın size büyük başarılar getireceğini düşünmenin hataları!
-Üzerinize vazife olmayan şeylerden şüphe duyma gibi durumlar…
Bunlar güney ay düğümü oğlakta olmanın verdiği halüsinasyonlardır. Bu yönlerden kaçmanız gerekiyor. İnsanlar sizler için bir şeyler gayret gösterip çabalıyorsa kuzey düğüm yengeç gibi sarıp sarmalamanız ve teşekkür etmeniz gereken bir dönem içindesiniz. Öyle kibirli ve alıngan tavırlar sizleri sadece aşağıya çeker. Şayet bu yazıyı okuyan bir yöneticiyseniz işte sizlerin sınavı herkesten daha zor.
Siz eğer çalışanınızın maaş hakkı olan zammı yapmak için savaş vermiyorsanız ya da herhangi bir değişim esnasında verdiğiniz sözleri getirmeden o pozisyondan ayrılıyorsanız bunların başka surette mutlaka zorlayıcı karşılaşmalarını yaşarsınız.
Bu tutulmalarda işiniz oldukça zor.
Yöneticilerin arkalarında bıraktıklarına dikkat etmeleri gereken, tüm şefkat ve sevgiyle kucaklamaları gereken bir dönem içindeyiz. İlahi adalet çok hızlı işleyecek. Mobbing yapma fikri ya da ben kendimi kurtardım herkes kendini kurtarsın fikri kısa vadede işinize yarar ama uzun vadede ise kaybettirir.
Bu yüzden liderlik ve yöneticilik noktasında yaptığınız çalışmalarınız varsa bu sadece iş hayatında olmayabilir. Evinizde çocuğunuzun da lideri, yöneticisi sizsinizdir. Bu şekilde geniş kapsamlı düşünmelisiniz. Daha sevgi dolu ve sarılarak bazı şeyleri tamamlamanız gerekmektedir. Herkesin hayatı kendine göre zordur. Haksızlıklar elbet olacaktır.Ama adaletli durmak ve onurla savaşmak her zaman kıymetli kalacaktır. Kimsenin iki dudağı arasında kalmayın arkadaşlar. Biliyorum günümüz şartları buna pek el vermiyor maalesef ve emin olun bunu en iyi bilenlerden biriyim. Ama iyi ve omurgalı duran insanların kazandığını da çok defa gördüm. Hikâyenin sonu öyle ya da böyle mutlu sonla bitiyor. Herkes kendine yapıyor ne yapıyorsa.
Şimdi bu hafta sonu ne yapmak istediğinize karar verin ve yolunuzu bu yönde çizmeye özen gösterin.
İnsanlara doğru davranmak demek, onlara saygı göstermek, yakın ve kibar davranmak ve onların en iyi niyetlere sahip olduklarını varsaymak demektir. Zorbaca, kötü davranışlarla insanların sadece neşesini kaçırdığınız unutmamalısınız. Birilerinin neşesini kaçırırsanız unutmayın ki sizin de neşeniz hiç olmadık bir yerde kaçar…Bu evrenin en hakiki kuralıdır. Kimsenin hevesini kırmayın ve neşesini kaçırmayın…
Saygılı ve sevgi dolu olmak bu kadar zor değil…
İyi hafta sonları dilerim.