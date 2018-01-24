"Gelişmek daima değişmek demektir, kusursuz olmak için sürekli olumlu yönde değişmelisiniz."

Herkese bol gülücüklü günaydınlar. Haftaya yine bol enerjilerle, içimizde kendine inanan çocuk ile başlıyoruz. Eğer sen her şeyi başaracağına inanıyorsan ben hep yanında, sana yazmaya ve rehberlik etmeye çalışacağım.

Evet, bu satırları okuduğunuza göre sizlerle yol arkadaşlığımıza yan yana gönül gönüle devam etmekteyiz.

O zaman bugün kü gökyüzü etkilerini öğrenip ona göre davranmaya ne dersin?



Ay bugün koç burcunda hareket etmeye devam edecek. Fakat bir değişiklikle; tamamen beklenilmeyeni bekleyeceğimiz süper şaşırtıcı gezegen Uranüs ile kavuşumunu yapacak. Haftanın en şaşırtıcı ve sürprizli günündeyiz demek yanlış olmaz o halde.

O zaman neler yaşayabiliriz? Bunu konuşalım:

Yani hiç beklemediğiniz bir mülakat sonucunu kazanabilir ya da hiç beklemediğiniz bir görüşmeye davet edilebilirsiniz. Bununla beraber hiç ummadığınız kişiden olumlu ya da olumsuz tepkiler alabilirsiniz. Diyoruz ya Uranüs şaşırtacak, yeter ki siz bunun bilincinde olun ve ona göre hareket edin.



Eğer bugün işle ilgili bir konuda patronunuzdan ters tepki alırsanız üzülmeyin, işte bu yine Uranüs'ün işi olacaktır. Bu çılgın gezegen her an dengelerle oynayabilir süregelen gidişatı değiştirebilir. Ay akşam 17.00’dan sonra Boğa burcuna geçiş yapacak. Kendinizi güvende ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Kendinizi yatıştıracak ve konforunuzu sağlayacak kişiler veya olayların yanında olun. Merkür –Plüton kavuşumu ise ekonomik açıdan sürpriz bir takım gelişmelerle bizi karşılaştırabilir. Finansal alanda önemli atılımlar yapmayı düşünüyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. En çok ta ticaretle ilgilenen ve yabancı kaynaklarla çalışanlar özellikle beklemede kalmalı.



Hani yukarıda demiştim ya; bu hayat yolculuğunda birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz diye. İşte, bu enerjiyi doğru kullanırsan hayat sana istediğin güzellikleri sunar. Ben inanıyorum isteklerini gerçekleştirmek uğruna çabalayanlardan olacağına.

Düşünün ki yıllar yılı okudunuz, imtihanlara girdiniz ve bunun sonucunda hayatınızı idame ettirebilecek bir işe sahip oldunuz veya bunun tersini düşünürsek bir iş sahibi olamadınız ve hâlâ bir arayış içindesiniz. Öğretmen, sözünü dinleyen, derslerini çalışıp dediğini uygulayanlara tam not verip öğrencisini geçirdi. Astroloji ise yine aynı şekilde öğretmenlik görevini üstlenip, size gökyüzü transit ve etkilerini anlatmaya çalışıp size o günle ilgili yapmanız gerekenleri söylemeye çalıştı. Yani size müdahale edemez. Bir öğretmen gibi sizi uzaktan izler. Eğer sizler bu rehberliği doğru anlayıp uygularsanız bu tekâmül yolculuğunda önemli bir mesafe alır ve istediğiniz yere daha kolay gelirsiniz. İşte astroloji ve öğretmen arasındaki benzerlik budur.

Ne demiş büyük düşünür “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak lazım!



Gelelim günün tavsiyesine;



İzleyenler hatırlayacaktır, National Geographic kanalında “Köpeklere fısıldayan adam” diye bir program var. Burada bir uzman, evinde köpek besleyen insanlara onlarla nasıl ilişki kurmaları gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Çoğu insan iyi niyetle evine köpek alıyor, fakat onunla nasıl ilişki kuracağını, ona nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Kısaca köpeğini tanımıyor, onun dünyasını, davranışının kökenini, tepkilerinin nedenini ve beklentilerini anlamıyor.

Sonuçta iyi niyetle alınan köpek stres kaynağı oluyor. Bu arada köpeğin yaşadığı stresi de unutmamak lazım…



Bu uzman, yardım isteyen insanlara köpeğin dünyasını anlatıyor. Ona nasıl bakılması gerektiğini, göz teması kurulup kurulmayacağını, el hareketlerinin önemini, gezdirme esnasında çevreyle olan etkileşimde nasıl tavır içinde olunacağını, diğer köpeklerle yan yana geldiklerinde neler yapılacağı gibi konularda bilgi veriyor ve uygulama yaptırıyor. Sonuç olarak köpekle sahibi arasında anlaşma ve uyuma dayalı gerginlik ve stresten uzak yeni bir mutlu ilişki başlıyor. Bir insan tanımadığı, bilmediği bir şeyle mücadele edip onu asla yenemez…

Bir düşünür, “Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe ererdi” diyor. Bilmediğini bilen ve öğrenmeye başlayan, hayatını gerçekten daha kolaylaştırabilir.



Mutsuzluğunuz sizinle başa çıkmadan siz sorunlarınızla başa çıkın ve mutluluğu yakalayın… İnanın başka şansımız olsaydı onu da yazardım. Âmâ yok :) Haydi devam…