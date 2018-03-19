Geleceğinde seni neler bekliyor merak ediyor musun? Bugün yapıyor olduklarına bak! Ya da yapmadıklarına!

Günaydın dinamik ve heyecanlı bir haftaya daha adım atıyoruz. Bu hafta menümüz de bir adet Merkür gerilemesi, bir adet Güneş’in Koç burcuna geçmesi ve son olarak Mars’ın oğlak burcuna geçişi bulunmaktadır. Bu menüde saydıklarımıza gökyüzü transitleri diyoruz. Gökyüzü transitlerini değerlendirdiğimiz de demek oluyor ki gündem yoğun ilerliyor olacak.

Haftaya Ay koç burcunda başlıyorsak hareketli ve bereketli bir gün içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Bugün hem yeni hem de çok yararlı işbirlikleri yapabilir ve ticari ilişkilerinizi en üst noktaya taşıyacak projelerinizi yaşamınıza dahil edebilirsiniz. Yine bu noktada ufkunuzu açacak, kendi benliğinizi yükseltecek, sizleri farklı düşünme yollarına sevk edecek kişilerle tanışmanız hayatınızda adeta bir dönüm noktası yaşatacaktır. Bu aynı zamanda ileriye yönelik atılacak sağlam dostlukların da temelini oluşturabilir. Özel ilişkilerinizde kendinizi geri çekmeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Bunu bir engellenmişlik olarak görmektense daha farklı düşünmeli ve bazen geri çekilmenin de bir kazanma olduğu görüşünü benimsemelisiniz. Belki de karşı taraf sizi bazen böyle görmek istiyordur. Bu anlamda yaşayacağınız olaylar geleceğe doğru atılan büyük adımların da habercisi olabilir. Bugün dostlarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onlarla beraber eski günleri yâd edebilirsiniz. Bu transitler bizlere nasıl bir bilinç kazandığımızı söyler. Malum acı çekmeden bir bilince kavuşmak kolay değildir. Sabaha kadar çaydanlığa sıcak desek ve elinizi değdirmeyin desek ciddiye alır mısınız?

Asla!

Ama eliniz yandıktan sonra bilirsiniz ki çaydanlık sıcaktır.

Eğer yaşamın bir öğrenme deneyimi olduğunu ve deneyimlediğiniz her şeyin sizin için, yüksek benliğinizin gelişimi açısından, iyi olduğunu fark ederek varoluşunuzun gerçek modelini ve büyüme ritminizi ayarlayabilirseniz, genellikle gezegenlerin bu transit geçişleri sizleri şaşırtmazlar.

Çünkü aslında içsel olarak böyle bir deneyime ihtiyacınız olduğunu sezersiniz. Bu kendinizi tanımakla ilişkilidir. Bu transitler sizi başa çıkmaya hazır olduğunuz deneyimlere maruz bırakırlar. Böyle deneyimler için zamanın geldiğini bilseniz de bilmeseniz de bu transitler yaşamınızın anlaşılmaya ve hazmedilmeye hazır olan boyutlarının farkındalık seviyesine getirmeye eğilimlidir. Astroloji size bu noktada yardımcı olur. Transitlerin verdiği acının büyük bir kısmı değişikliğe direnç göstermekten kaynaklanır. Bu acı ile ilgili yapıcı bir şey yaparsak daha iler ki komplikasyonları önleyebilir ve yaşamınızı daha sağlıklı bir döneme geçirebilirsiniz.

Gelelim Günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Akıllı iki kız kardeş varmış, bilgiye açlarmış ve okullarındaki, etraflarından aldıkları bilgi yetersiz olmuş.

Yörelerindeki en büyük bilgeye gitmeye, ondan da bilgi almaya karar vermişler.

Bilge adam kızların sorduğu bütün soruları bilmiş. Kızlar daha fazla bilgi almak için bir süreliğine daha bilgenin yanında kalmışlar.

Ama sonra bilgenin her sordukları soruyu bilmelerinden sıkılmışlar. “Bilgenin dahi bilemeyeceği bir soru bulalım” demiş birisi.

Kızlardan biri, bilgenin bile bilemeyeceği bir soru buldum diye sevinmiş. Avucumun içine bir kelebek alacağım

“Avucumun içinde bir kelebek var.

Canlı mı, ölü mü?” diye bilgeye soracağım, ölü derse kelebeği serbest bırakacağım. Canlı derse, avucumu hafifçe bastıracağım.

Kızlardan biri avucu kapalı bilgeye uzatmış ve sormuş:

– Avucumun içinde bir kelebek var; bilin bakalım canlı mı, ölü mü?

Bilge, kızın gözlerine uzun uzun bakmış ve cevap vermiş:

– Senin elinde kızım senin elinde…

Dememiz o ki; Hayat akarken; iyi veya kötü, güzel veya çirkin, doğru veya yanlış, mutluluk veya hüzün, senin elinde…

Elinden geleni yap.

Mutlu haftalar dilerim…