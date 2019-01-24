Geçmişinizi başkalarının geleceği yapmayın

Geçenlerde bir sohbet ortamında bir yengeç kadını dedi ki ben bu ilişkime 23 yılımı verdim. 2 çocuk verdim. Aile ve yuva kurdum. Okulumu okumadım. Her şeyi yaptım. Sonuç ne oldu?
Bu bakış açısındaki insanlara o kadar saygı duyuyorum ki…
Empati yaptığımda asla suçlayamıyorum.
Bu da seçim. Düşünsenize karşısındaki insan ne kadar almaya meraklı bir karakter ki onu nasıl sömürüyor.
Kişide ne kadar kendini keşfetmekten korkuyorsa artık başkasına ömrünü feda ederek kurtulmak istiyor.
Bir ömrü feda etmek gibi bir şey bu. Alma verme dengesini kuramadığınız zaman bu dünyada sadece heder oluyorsunuz.
Öyle bir partneriniz var ki size hiç demiyor ki, ben çocuklara bakarım sen git sınavlarına gir. Ya da ben akşam yemeği hazırlarım sen içerde ders çalış. Düşünsenize ne güzel bir denge değil mi?
Bunu hem kim der ki de mi?
Sonra bunu demeyen erkek işe gidiyor en önem verdiği iş sözleşmesi iptal oluyor. Çılgına dönüyor ve düşünmüyor ki o akşam eşinin gönlüne bir tutam ferahlık verseydi belki o iş sözleşmesi başka bir denge de gelişirdi. Sonra o erkek geliyor eve ve kısa bir terör havası estiriyor.
Surat beş karış!
Çünkü sorarsan iş sözleşmesi iptal oldu ve ailesinin hayat şartlarını sürdürebileceğini düşündüğü o sözleşmenin iptal olması her şeyin sona ermesiydi.
Hiç düşünmüyor, eve gelirken bir kaza geçirip ölseydim hayatla olan sözleşmem bitseydi ne olurdu diye?
İşte bu ince nüans o kadar ince ki. Birçok kişi tarafından bu şekilde anlaşılmadan gidiyor bu güzel hayat…
Bu örneklerden bir sürü şey çoğaltabiliriz.
Tüketiyoruz dostlar…
Kendimizi tüketiyoruz…
Kimse mutlu değil…
Kimse mutlu olmak için bir şey yapmak istemiyor…
İyice mekanik olmaya doğru gidiyoruz.
Aşk ve sevgi deseniz kimsenin cesareti yok. Halbuki bir anlasak sevginin nasıl bir gücü olduğunu…
Gökyüzünde neler oluyor?
Detaylarda kaybolmayın.
Ay Başak burcunda ilerliyor. Başarının hırslı yollarında savrulmak mı yoksa o hırsla taşıdığınız bayrağı tepeye dikmek mi? Karar sizin. Geçmiş birikimlerinizin karşısında muhakeme yapacağınız ve kariyerinizde toplumsal duruşunuzla ilgili büyük yol ayrımlarına gideceğiniz bir zaman dilimi içindesiniz. İyi ve doğru karar vermek sizin elinizde olacaktır. Burada egolarınızdan sıyrılarak vereceğiniz karar sizi başarıya ulaştıracaktır.
Yıldızlar, yıldızlar eşliğinde giderler.
Bizim çocukluğumuz, annelerimizin gençliği olan Usta Oyuncu Ayşen Gruda’yı bir aslan ay tutulmasında kaybettik.
Geriye kalan bu gezegende bıraktığı harika eserler olacaktır. Bizlerin görevleri böyle büyük isimleri bizden sonraki neslimize anlatmak olmalıdır.
Oğlak burcu güneş tutulmasının yankıları sürüyor.
Oğlak burcu olan Burak Özçivit hayranı olan kadınlarla yemek yediği için hala gündemde kalmayı başarmış durumda. İnsan Güneş tutulmasında bunu yapar mı hiç diye dilimin ucuna gelmiyor değil. Ama işte farkındalık kazanmak böyle zor bir süreç. Satürn işte hep bizlere 1,5 yıl etik bazı kuralları sorgulattıracak gibi duruyor. Tabi oğlakların sınavları bitmiyor. Bunu hemen olumsuz algılamayın. Çevrenizde sizlerde deneylerinizi yapın ve incelemeye devam edin. Mesela Deniz Çakır’ın başına gelenler. Bu süreçler hemen bitecek gibi değil.
Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi şöyle bir şey der:
“Her ne olursa olsun, kendin olmak için asla geç değildir. Bunun zamanı yoktur, istediğin zaman başlayabilirsin. Değişebilir ya da aynı kalabilirsin. Bu işin bir kuralı yoktur. Hayatımızı iyi ya da kötü yaşayabiliriz. Umarım seninki mükemmel olur. Umarım seni şaşırtacak şeyler yaşarsın. Umarım daha önce hiç hissetmediğin duygular yaşarsın. Umarım hayata başka bir pencereden bakan insanlarla tanışırsın. Umarım gurur duyduğun bir hayat yaşarsın. Ve eğer yaşamadığını düşünürsen, umarım içinde her şeye yeniden başlayacak gücü bulursun.”
Geçmişinizi başkalarının geleceği yapmayın
Geçenlerde bir sohbet ortamında bir yengeç kadını dedi ki ben bu ilişkime 23 yılımı verdim. 2 çocuk verdim. Aile ve yuva kurdum. Okulumu okumadım. Her şeyi yaptım. Sonuç ne oldu?
Bu bakış açısındaki insanlara o kadar saygı duyuyorum ki…
Empati yaptığımda asla suçlayamıyorum.
Bu da seçim. Düşünsenize karşısındaki insan ne kadar almaya meraklı bir karakter ki onu nasıl sömürüyor.
Kişide ne kadar kendini keşfetmekten korkuyorsa artık başkasına ömrünü feda ederek kurtulmak istiyor.
Bir ömrü feda etmek gibi bir şey bu. Alma verme dengesini kuramadığınız zaman bu dünyada sadece heder oluyorsunuz.
Öyle bir partneriniz var ki size hiç demiyor ki, ben çocuklara bakarım sen git sınavlarına gir. Ya da ben akşam yemeği hazırlarım sen içerde ders çalış. Düşünsenize ne güzel bir denge değil mi?
Bunu hem kim der ki de mi?
Sonra bunu demeyen erkek işe gidiyor en önem verdiği iş sözleşmesi iptal oluyor. Çılgına dönüyor ve düşünmüyor ki o akşam eşinin gönlüne bir tutam ferahlık verseydi belki o iş sözleşmesi başka bir denge de gelişirdi. Sonra o erkek geliyor eve ve kısa bir terör havası estiriyor.
Surat beş karış!
Çünkü sorarsan iş sözleşmesi iptal oldu ve ailesinin hayat şartlarını sürdürebileceğini düşündüğü o sözleşmenin iptal olması her şeyin sona ermesiydi.
Hiç düşünmüyor, eve gelirken bir kaza geçirip ölseydim hayatla olan sözleşmem bitseydi ne olurdu diye?
İşte bu ince nüans o kadar ince ki. Birçok kişi tarafından bu şekilde anlaşılmadan gidiyor bu güzel hayat…
Bu örneklerden bir sürü şey çoğaltabiliriz.
Tüketiyoruz dostlar…
Kendimizi tüketiyoruz…
Kimse mutlu değil…
Kimse mutlu olmak için bir şey yapmak istemiyor…
İyice mekanik olmaya doğru gidiyoruz.
Aşk ve sevgi deseniz kimsenin cesareti yok. Halbuki bir anlasak sevginin nasıl bir gücü olduğunu…
Gökyüzünde neler oluyor?
Detaylarda kaybolmayın.
Ay Başak burcunda ilerliyor. Başarının hırslı yollarında savrulmak mı yoksa o hırsla taşıdığınız bayrağı tepeye dikmek mi? Karar sizin. Geçmiş birikimlerinizin karşısında muhakeme yapacağınız ve kariyerinizde toplumsal duruşunuzla ilgili büyük yol ayrımlarına gideceğiniz bir zaman dilimi içindesiniz. İyi ve doğru karar vermek sizin elinizde olacaktır. Burada egolarınızdan sıyrılarak vereceğiniz karar sizi başarıya ulaştıracaktır.
Yıldızlar, yıldızlar eşliğinde giderler.
Bizim çocukluğumuz, annelerimizin gençliği olan Usta Oyuncu Ayşen Gruda’yı bir aslan ay tutulmasında kaybettik.
Geriye kalan bu gezegende bıraktığı harika eserler olacaktır. Bizlerin görevleri böyle büyük isimleri bizden sonraki neslimize anlatmak olmalıdır.
Oğlak burcu güneş tutulmasının yankıları sürüyor.
Oğlak burcu olan Burak Özçivit hayranı olan kadınlarla yemek yediği için hala gündemde kalmayı başarmış durumda. İnsan Güneş tutulmasında bunu yapar mı hiç diye dilimin ucuna gelmiyor değil. Ama işte farkındalık kazanmak böyle zor bir süreç. Satürn işte hep bizlere 1,5 yıl etik bazı kuralları sorgulattıracak gibi duruyor. Tabi oğlakların sınavları bitmiyor. Bunu hemen olumsuz algılamayın. Çevrenizde sizlerde deneylerinizi yapın ve incelemeye devam edin. Mesela Deniz Çakır’ın başına gelenler. Bu süreçler hemen bitecek gibi değil.
Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi şöyle bir şey der:
“Her ne olursa olsun, kendin olmak için asla geç değildir. Bunun zamanı yoktur, istediğin zaman başlayabilirsin. Değişebilir ya da aynı kalabilirsin. Bu işin bir kuralı yoktur. Hayatımızı iyi ya da kötü yaşayabiliriz. Umarım seninki mükemmel olur. Umarım seni şaşırtacak şeyler yaşarsın. Umarım daha önce hiç hissetmediğin duygular yaşarsın. Umarım hayata başka bir pencereden bakan insanlarla tanışırsın. Umarım gurur duyduğun bir hayat yaşarsın. Ve eğer yaşamadığını düşünürsen, umarım içinde her şeye yeniden başlayacak gücü bulursun.”