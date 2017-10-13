Geçinip gitmenizin, mutlu bir hayat kurmanızın önüne geçmesine izin vermeyin

Günaydın herkese. Ekim ayının başından bu yana 2018 yılı yorumları ve önemli tutulmalar üzerine çalışmaya başladım. Düşündüğümde koskoca bir yılı bitirdiğimizin gerçeği ile bir kere daha yüzleştim. Görüldüğü gibi zamanı tutmak çok mümkün değil. Yaşam bize sunduğu her yılında başka bir akıl ve başka bir bilinç kazandırıyor. Bu konular uzun meseleler olduğu için onlara ayrı bir zaman ayıracağız. Şimdi gelelim haftanın son günündeki durumumuza.

Ay Aslan burcuna geçiyor. Daha sevecen ve gururumuzu okşayacak bir gün geneli diyebiliriz. Daha yaratıcı ve yeteneklerimizi ortaya koymak isteyeceğimiz tekliflerle karşılaşabiliriz. Risk almamak ve var olanı korumak marifet değildir. Sonuç olarak baktığımızda hepimiz yaşıyoruz. Nasıl yaşadığımız çok önemli. Mutlu mu, Mutsuz mu? Bunu sorgulayacağınız bir gün.

Partnerinizin finansal kaynakları ile ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Bir şeyleri fark ettiğinizde konu üzerinde ısrarcı bir tavır sergilemeyin. İlişkilerinizde belli belirsiz bir hoşnutsuzluk sezinlerseniz uzak kalmalı ve durumun üzerine gitmemelisiniz.

Öğleden sonraki saatler de Aşk ve ilişkilerden yana romantik duygular hissedebilirsiniz. Bu şartlarınıza göre sizi mutlu da edebilir, huzursuzda edebilir. Bu sizin seçiminiz. Bunu iyi yönde değerlendirin. Kendiniz için iyi ve motive edici şeyler yapın.

Duygusal bir yükseliş yakaladığınız biriyle yakın bir iletişiminiz sizi keyiflendirebilir. Kalp ritminizde bir değişim söz konusu olabilir. Merkür ve Satürn gezegenlerinin işbirliği içinde olması bizi sözlerimizde ya da düşüncelerimizde dengeli kılacak noktaya getirecektir. Ticaret ile uğraşıyorsanız ya da iş görüşmeleriniz ile ilgili beklentileriniz var ise bugün bir adım da siz atabilirsiniz.

Yetenek ve becerilerinizden yeri geldiğinde bahsetmez iseniz kimse bunu bilemez. Yeteneklerinizi anlamadıkları için ya da bunu nasıl bilmezler diye insanları suçlamayın. Geri adım atarak boş kızgınlıklar ya da boş gururlu davranışlarla zaman harcamayın. Bir kaç haftadır ilişkinizde kopma noktasına geldiyseniz bu önümüzdeki iki gün çok önemli nitelikte olacak. Bir anlık gururunuzun kurbanı olmayın. Geri dönüşü olmayan sözler sarf etmemeye özen gösterin. Eğer ilişki bir kısır döngü içerisinde ise artık gerçekçi olmanızda fayda var. Dedikodulardan uzak durun.

Gelelim günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Bir Afrika kabilesinde, hamile kalan kadınlar arkadaşlarını toplayıp doğaya gider, ve doğacak çocuğun şarkısını duyana dek meditasyon yapıp dua ederlermiş.

Bu kabileye göre, her ruhun kendine özgü ses vibrasyonları varmış. Kadınlar bu seslere kulak verdiklerinde, hep birlikte yüksek sesle seslendirirlermiş. Sonra da kabileye dönüp şarkıyı herkese öğretirlermiş.

Çocuk doğduğunda, tüm kabile toplanarak ona şarkısını söylerlermiş. Çocuğun sonraki önemli dönemlerinde, aynı şarkı okunurmuş. Ölüm döşeğinde de aynı şarkı söylenirmiş.

Aslında hepimizin içinde bir şarkı olduğunu biliriz ve sevdiklerimizin zor zamanlarımızda bunu fark etmelerini ve bize söylemeye yardımcı olmalarını arzu ederiz. Bu şarkı, Afrika kabilesinde farklı bir zamanda da söylenir. Bir insan kabul edilmez bir suç işlediğinde, kabile toplanır ve ona şarkısını söylermiş. Çünkü bu kabileye göre, anti sosyal davranışlar ceza ile düzeltilemezmiş.

Sevgiyle ve kimliğin hatırlanmasıyla çözülebilirmiş.

Kendi şarkını duyduğun zaman, bir başkasına zarar verecek davranışlarda bulunma isteğine ihtiyaç kalmazmış.

Dememiz o ki; Her insanın bir şarkısı vardır. Gerçek dost, senin şarkını duyan ve ihtiyacın olduğunda sana tekrarlayandır. Kusur aramaktan ve kendinize karşı sorumsuz davranmaktan uzak durun.

Ben de elimden geldikçe her gününüze ait şarkınızı kulağınıza fısıldamaya çalışıyorum. Haftaya pazartesine kadar sorun ve problem istemiyorum ona göre ;)

Mutlu, mesut bir hafta sonu dilerim…

Aygül AYDIN

@astromatik