Fazla ısrar etmemeli insan. Elinden gelenin en iyisini yapıp, beklemeli. Vazgeçeceği noktayı çok iyi bilmeli...

Ay tüm gün Aslan burcunda hareket edecek. Aşk ve sosyal yaşamınızı hareketlendirecek önemli etkiler altındasınız. Davetler, organizasyonlar, insan ilişkilerinin yoğunlaştığı bir gün olabilir. Hayatınızda yenilik yapmak istediğiniz konularda önemli gelişmeler kazanabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yaparken, hayatınızdaki geleceğe dair kaygıları da sonlandırabileceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz kariyerinizle ilgili görüşmeleri yapma zamanı geldi. Projelerde ki maddi beklentilerin olumlu karşılanmasını istediğiniz görüşmeleri hafta sonuna doğru yapmak daha isabetli olabilir. Aklınızdan yeni iş projeleri ve farklı finansal kaynaklar oluşturma fikri de geçebilir. Yakın çevrenizden kariyerinize destek olabilecek güçlü yardımlar alabileceksiniz.

Aşk, ilişkiler ve dostluklar konusunda gizliliklerle ilgili paylaşımlarınız sınanma noktasına kadar gelebilir. İlişkiye dayalı beklentiler ani çatışmalar ve gerginliklere yol açabilir. Sizden beklenilen şey her zaman ki gibi ılımlı olmanız ve size sıkıntı veren bütün olayları fevri çıkışlar göstermeden halletmemiz olacaktır. Hayatınızda yeni başlangıçlara ve yeniliklere yol vermeniz ancak sizin çabalarınıza ve hazırlık süreçlerinize bağlı olarak ilerleyecektir. Kişisel görünümünüzle ilgili bu aralar ani ve radikal kararlar almaktan kaçınmanız gerekli. Eski arkadaşlıklar ve eski aşklar yeniden canlanabilir. Özellikle hafta başından itibaren iletişimdeki önemli güçlenmelerle yüzleşebilecek, kimin dost kimin düşman olduğunu daha rahat anlayabileceksiniz. Ailenizin maddi sorunlarına karşı sorumluluklarınızın daha artacağı bir yapılanma ve yenilenme süreci oluşturmak isteyebilir ve onlara önemli manevi desteklerinizi vermeniz beklenebilir. Böyle anlarda anlayışsızlıklardan uzak durmalı ve bencil davranışlardan kaçınmalısınız. Sevgide paylaşımın önemini artık daha net anlıyor olmalısınız. Siz de görüyorsunuz ki aile içindeki bütün paylaşımlar, sevgiyi ve aradaki kuvvetli bağı daha da görünür kılıyor.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Siz işlenmemiş bir elmassınız. Elmas, karbonun kristal ve şeffaf hale gelmiş şeklidir. Karbonun üzerindeki binlerce yıllık basınç, o kömür parçasını çok kıymetli elmasa çevirir. Basınç ve baskı, karbonu yani kömür parçasını değerli hale getirirken, insan da aynı şekilde hayatı boyunca karşılaştığı engelleri, problemleri görülmemiş muhteşem fırsatlara çevirebilir.

Yaşamdaki tüm engeller, acılar, zorluklar insanın potansiyelini açığa çıkartıp onu değerli yapar. Size öğretilenlerin ötesine, bilincin karanlık kısmının ardına geçin. Bilincinizi değiştirin ve değişimi getiren farkındalığı yakalayın. Bu değişimi ve dönüşüme kapı açan hareketi yaparsanız güçlük, sıkıntı ve problemlerin ardında gizlenmiş olan değerleri bulur ve yaşamınızı elmas kalitesine çevirebilirsiniz. Engel, güçlük ve problemler ne kadar büyük olursa, elmasın büyüklüğü ve değeri de o kadar artar.

Bilinç durumu yani farkındalık sizi etkiler. Baş bölgenizde olan, zihninizden geçen her şey bedeninize aynen yansır. Eğer negatif düşünceler içinde olursanız kendinizi yiyip bitirir ve yaşamın içinde kendinizi kurban hissedersiniz. Bunun sonucunda negatiflik sizin kömürden elmasa dönüşmenizi engeller, kömür olarak kalırsınız. Elmas yine sizin içinizdedir. Siz o kömür parçasını pozitif yönünüzle, düşüncelerinizle farkındalığınızla bulup, üzerinizde oluşan negatifliği ve baskıyı elması açığa çıkaracak güç olarak kullanmazsanız, o elinizden kayıp gidecektir.

Ve siz kömür olarak kalacaksınız. Pozitif yönünüzle, etkisi altında olduğunuz negatif yönünüzün baskı ve stresini elmasa dönüşüm aracı olarak kullanabilirsiniz. Karbon veya kömür olduğunuzu fark ettiğinizde karşılaştığınız her türlü acı, sıkıntı ve problemi pozitif hedeflere, imkanlara ve yaşama adım atma fırsatı olarak kullanın. Bu dönüşümü sağlarken (karbondan elmasa dönüş) istediğiniz insanca hayatı yaşamaya başlarsınız, bu da sizin peşinde koştuğunuz gerçek amacınız olan hakiki hayattır.

Mutlu günler dilerim.