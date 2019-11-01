Farkını fark ettir

Günaydın hepinize yepyeni bir günden ve haftanın son gününden…
Bugün Merkür gerilemesinin ilk iş günü diyebiliriz aynı zamanda…
Venüs gezegeni burç değiştiriyor ve Yay Burcu’na geçiş yapıyor…
Merkür gerilemesinin etkisiyle birlikte hayatımızda farklı değişimler içerisine girdiğimizi dünkü yazımızda da belirttik. Merkür gerilemesi Akrep Burcu’nda gerçekleştiği için hayatımızda oldukça etkili ve yetkili değişimler baş gösterebilir. Hatta en inanmayanlar bile “ya Merkür gerilemesi neymiş” diyebilir.
Yaşantınız içinde tuhaf kaygılar yaratmanız ya da çevrenizde olan bitene anlam vermeye çalışan tavrınızı normal karşılamalısınız. Aslında Merkür gerilemesini şu an biliyor olmanızın bir faydası yok. Bu yüzden imzalamanız gereken sözleşmeler ya da yapmanız gereken şeyler önünüze geliyorsa bunları yapacaksınız. Bunları şu an düşünmenizin bir faydası yok. Dersine tüm yıl çalışmamış birinin sınavdan geçmesini beklemek gibi bir durum bu. Bu yüzden gelen konuları dün yazımda yazdığım gibi değerlendirmeli ve kendi eksikliklerinizi telafi etmelisiniz.
Bana ne olacak?
Ben ne yaşayacağım gibi birçok endişe içerisinde düşüncelerdesiniz.
Hayatımızda ne yaşıyorsak hayrımıza yaşıyoruz, başımıza ne geliyorsa bizim için daha iyi şeylerin olabilmesi için geliyor.
Tabi zaman içerisinde bunu anlamak ve bu seviyede olayları karşılamak kolay değil. Canınız yanarken veya çok mutsuzsanız bir şeyin sonun güzel olmasını duymaya ihtiyacınız yoktu. Bu sizi daha da sinirlendirebilir. Her şeyin iyi olacağını söylediğinde iyice sinirlenebilirsiniz. Çünkü çekmedikleri bir acının tesellisini yapmaları size samimi gelmez.
Bu kasım ayı rüzgârlarından ne kadar az etkili çıkabiliriz? Tabii ki aklımızla, öngörülerimizle ve zekamızla bununla baş edebildiğimiz kadar edebiliriz ama bizim dışımızda gelişen olaylara müdahale etmemiz çok mümkün olmayacaktır.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Dünyanın en ünlü kalp doktoru De Bakey'ın arabası bozulmuş, arabasını tamire götürmüş. Tamirci arabasının kaputunu açmış ve De Bakey'e dönerek:
- “Size bir şey soracağım neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta problemin nerde olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım...
Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum?”
Bunun üzerine De Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş:
- “Bunların hepsini motor çalışıyorken yapmayı denesene!”
Farkını fark ettir
Günaydın hepinize yepyeni bir günden ve haftanın son gününden…
Bugün Merkür gerilemesinin ilk iş günü diyebiliriz aynı zamanda…
Venüs gezegeni burç değiştiriyor ve Yay Burcu’na geçiş yapıyor…
Merkür gerilemesinin etkisiyle birlikte hayatımızda farklı değişimler içerisine girdiğimizi dünkü yazımızda da belirttik. Merkür gerilemesi Akrep Burcu’nda gerçekleştiği için hayatımızda oldukça etkili ve yetkili değişimler baş gösterebilir. Hatta en inanmayanlar bile “ya Merkür gerilemesi neymiş” diyebilir.
Yaşantınız içinde tuhaf kaygılar yaratmanız ya da çevrenizde olan bitene anlam vermeye çalışan tavrınızı normal karşılamalısınız. Aslında Merkür gerilemesini şu an biliyor olmanızın bir faydası yok. Bu yüzden imzalamanız gereken sözleşmeler ya da yapmanız gereken şeyler önünüze geliyorsa bunları yapacaksınız. Bunları şu an düşünmenizin bir faydası yok. Dersine tüm yıl çalışmamış birinin sınavdan geçmesini beklemek gibi bir durum bu. Bu yüzden gelen konuları dün yazımda yazdığım gibi değerlendirmeli ve kendi eksikliklerinizi telafi etmelisiniz.
Bana ne olacak?
Ben ne yaşayacağım gibi birçok endişe içerisinde düşüncelerdesiniz.
Hayatımızda ne yaşıyorsak hayrımıza yaşıyoruz, başımıza ne geliyorsa bizim için daha iyi şeylerin olabilmesi için geliyor.
Tabi zaman içerisinde bunu anlamak ve bu seviyede olayları karşılamak kolay değil. Canınız yanarken veya çok mutsuzsanız bir şeyin sonun güzel olmasını duymaya ihtiyacınız yoktu. Bu sizi daha da sinirlendirebilir. Her şeyin iyi olacağını söylediğinde iyice sinirlenebilirsiniz. Çünkü çekmedikleri bir acının tesellisini yapmaları size samimi gelmez.
Bu kasım ayı rüzgârlarından ne kadar az etkili çıkabiliriz? Tabii ki aklımızla, öngörülerimizle ve zekamızla bununla baş edebildiğimiz kadar edebiliriz ama bizim dışımızda gelişen olaylara müdahale etmemiz çok mümkün olmayacaktır.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Dünyanın en ünlü kalp doktoru De Bakey'ın arabası bozulmuş, arabasını tamire götürmüş. Tamirci arabasının kaputunu açmış ve De Bakey'e dönerek:
- “Size bir şey soracağım neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta problemin nerde olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım...
Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum?”
Bunun üzerine De Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş:
- “Bunların hepsini motor çalışıyorken yapmayı denesene!”