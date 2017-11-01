Evrende hiçbir şey kaybolmaz. Verdiğin her şeyi zamanı geldiğinde geri alacaksın...

Günaydın Muhteşem Kasım ayından herkese merhaba. Umarım bu ay tüm bereketi ve huzuruyla ruhunuzu dinlendirecek ve çözüm bekleyen konularınıza derman olacak şekilde verimli bir ay olarak tarihinize geçer.

Gün genelinde Ay koç burcunda hareket edecek. Oldukça dürtüsel davranışlar içerisinde olabiliriz. Sabırsız ve her şeyin biran önce olması duygularıyla ilerlemek isteyebiliriz.

Şayet stres altındaysanız, kendi başınıza olmayı ve bugün başkalarından uzak durarak geçirmeyi deneyin. Aslında gökyüzü size derki bu enerjiyi kendine gereksiz öfke edinerek geçirmek yerine bu coşkuyu kendini ve hislerini güzel bir şekilde ortaya koyarak geçirmelisin.

Çünkü duygularını ve düşüncelerini iyi ifade etme fırsatına sahipsin. Sadece kendini savunmasız ve sabırsız hissedebilirsin. Kalp ve akıl arasında karar almakta zorlandığın günler içerisinde isen bugün kararını gönül rahatlığı ile tamamlayabilirsin.

Çevrenizdekilerin saygısını kazanarak, kendinize güvenli ve sağlam bir temel oluşturmak için kararlı bir şekilde çalışın. Sen becerikli, yaratıcı ve bağımsız bir kişisin. Yaptığın iş veya hobin ya da yaşam alanın sıradanlık kazandıysa burada kendini riske atacak yenilikler ve özgürlükler yaratmana gerek yok. Zayıf noktalarınızı test eden durumlarla karşı karşıya kalırsanız bugün engellenmiş ve cesareti kırılmış hissedebilirsiniz. Diğerlerine hoşnutsuz veya memnuniyetsiz olarak görünebilirsiniz.

Eski kadim astrologlar bu açıda ‘’Kalbini takip et, dışarı çık kaderinin en güzel fırsatını bul’’ demiş. Büyük şansın ve fırsatın burnunun önünde olabilir. İyi değerlendirmeler yapmalısın.

Gelelim günün tavsiyesine;

Kimi insanlar hayatına girer ve neredeyse hemen hayatından çıkar. Başkaları ise hayatında kalırlar, kalbinde ve ruhunda öyle etki yapar ki, sen bir daha eski sen olamazsın. Böyle insanları bulduğunda bağını devam ettir.

Bir şeylerin değişmesini istiyorsan önce kendini değiştir.

Deneyim sana ne yapman gerektiğini söyler. Kendine güvenmek sana yapman gerekeni yapma imkânı verir. İstediğini söylemenin sayısız yolu vardır, hepsini öğren. Öğrendiğin zaman yaşadığını anlarsın, ancak ölüler öğrenemez. Hayatta her şey bir seçimdir. Bu seçimler insanı yüceltir. Başarının kaynağı insanların cesur, kararlı bir ruhun yönlendirmesiyle gösterdikleri çalışkanlık, uygulamalar ve sabırdır.

Kendini bilgiyle donat ve diğer insanlarla paylaş. Onlara tavırlarınla örnek ol, söylediklerini yaptığını göstererek etkile onları. Gerektiği zaman ağla, içteki kiri su değil ancak gözyaşı temizler. Kanaatten şimdiye kadar hiç kimse ölmedi, kanaat et. Hırsla da hiç kimse padişah olmadı. Hırsını dizginle. Hırsın adaletini örtmesin. Adil ol. Adalet nedir? Ağaca su vermektir. Zulüm nedir? Dikene su vermektir. Dikenleri gülden ayır. Tembellik bütün ahlaksızlıkların başlangıcıdır. Çalışkan ve gayretli ol. Kibre ruhunda yer verme, kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur, kibri terk et. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

Mutlu günler dilerim….