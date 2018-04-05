Eski hayal kırıklıkları yine gündemde

Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor. Öte yandan Güneş ile arasında olumlu bir açı da oluşturacak. Eski hayal kırıklıkları önünüze gelebilir. Tekrar “inanmak” istediğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz.

Unutmayın, insanlara her zaman güven duymaya devam etmeli ama kime iki kez güvenmeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz. İnsanların davranışların altında yatan temel güdü “ben değerliyim, bunu görün”dür. Ne var ki insan kendi değerini kendi takdir etmediği sürece dış dünyadan beklediği takdiri görmeyecektir.

KOÇ

Geçmiş bazı aşk hikayeleri canınızı yakabilir, onunla yeniden kontakt kurmak isteyebilirsiniz. O an için fikir size cazip gelebilir fakat ileriyi düşündüğünüzde bunun ne kadar mantıksız olduğunu göreceksiniz.

BOĞA

Yakın çevrenizin yardımıyla kariyerinizde dönüşüm başlatacak fikirler edinebilirsiniz. Yaşamınızda yeni bir yol açmak için başkalarının fikirleri bugün itibariyle daha önemli gelebilir.

İKİZLER

Bugün hem özel hem de ortaklık ilişkilerinizi daha da güçlendirmek isteyeceksiniz. Geçmişte yarım kalan projelerinizi tamamlamak üzere yeniden harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün geleceğinizi şekillendirecek kararlar vermemeli, biraz beklemelisiniz. Kariyerinizle ilgili ani kararlar pişmanlık getirebilir. Özel ilişkilerinizde maddi problemler sorun yaratabilir.

ASLAN

Şansınızın açılacağı, çekiciliğinizin artacağı, çok güzel etkilerle donatılmış bir gün. Bugünü iyi değerlendirirseniz karşınıza harika fırsatların çıktığını görebilirsiniz.

BAŞAK

Bazı sıkıntıları ailenizden gizliyor olabilirsiniz. Sorunlarınızı anlatarak yardım isteyebilirsiniz. Bunun getireceği manevi rahatlama ile birçok sorunun üstesinden gelmeniz mümkün.

TERAZİ

İsteklerinizi kabul ettirmek için ısrarcı bir tutum takınabilirsiniz. Daha ılımlı olmak size farklı kapılar açabilir. Hedefinizi gerçekleştirmek için sosyal çevrenizle kontakt kurmanız gerekebilir.

AKREP

Bugün şans sizden yana. Ciddi tanışma fırsatları yakalayabilir, bugün yaşamınıza giren kişilere farklı gözle bakabilirsiniz. İlişkileri devam edenler ise ciddi kararlar alabilir.

YAY

Hedeflerinize ulaşmak için kendinize yeni ufuklar açmanız gereken bir gün. Farklı yollar düşünebilir, şimdiye kadar görmediğiniz ince ayrıntıları görebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün hukuki bazı sorunları hızlı şekilde çözümleyebilir, iş bitirici yönünüzü gösterebilirsiniz. Bazı konuları gereğinden fazla düşünmeniz onlarla ilgili sorun yaşamanıza neden oluyor.

KOVA

Bugün özel ilişkilerinizden yana sıcak konuşmalar yapabilir, ilişkilerinizde toparlayıcı rol üstlenebilirsiniz. Partnerinizle geleceğe yönelik güzel kararlar alma arefesinde olabilirsiniz.

BALIK

Borçlarınızı yapılandırabileceğiniz, ödemelerinizi bir gün. Yaşamınızda finansal anlamda bazı düzenlemeler yapmak için geç kalmış olsanız da zararın neresinden dönseniz kârdır diye düşünün.