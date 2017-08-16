Engeller, fırsatların kılık değiştirmiş halidir

Aynı zamanda birkaç günlük süreçte Venüs –Plüton gezegenlerinin birbirlerine meydan okumasına şahitlik edeceğiz. Bunları kısaca özetlemek gerekirse, birebir ilişkilerimiz oldukça imtihan verecek gibi duruyor. Kendimize hâkim olmamız zor olacak. Ama kontrollü olmalıyız. Kaygı, şüpheden uzak durmalıyız. Hayat planımızda her şeyi olumsuz etkileyecek en kuvvetli zehir şüphedir. Gerçeğe ve hakikati bulmaya yarayan, menkul bilgiyi ve kulaktan dolma şeyleri test eden şüphe değildir bu. Şüphe, çalışan her sağlıklı sistemin içinde bulunan enerjiyi devre dışı bırakmaktır. Buzdolabının, televizyonun fişini çekmek, arabanın benzin deposunu boşaltmakla aynı şeydir. Siz eğer gördüğünüze inanıyorsanız, inandığınız şeyi de görebileceğinizi bilin. Varlığının ve evrenin yaratılışındaki esas kaynağı tanımadıkça sıkıntı çekmeye devam edersiniz. Bugün kendinizi ve gelişen olayları anlamayı geleceğe yönelik plan ve hedeflerinizi nasıl ortaya koyabileceğinizi araştırın. İlişkilerinizde size engel gibi gelen konuların üzerinde daha fazla düşünün. Bilgi paylaşımlarında bulunun. Dedikodulardan ve yanlış anlaşılmalardan uzak durun. Birilerinin dedikodusunu yapmak ile akşam ağrıyan mideniz arasında bir bağ olduğunu ise asla unutmayın.

Gelelim Günün tavsiyeli hikâyesine;

Yırtık pırtık paltolar giymiş iki çocuk kapımı çaldılar:

"Eski gazeteniz var mı bayan?"

Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim ama ayaklarına gözüm ilişince sustum. İkisinin de ayaklarında eski sandaletler vardı ve ayakları su içindeydi.

"İçeri girin de, size kakao yapayım" dedim.

Hiç konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı. Kakaonun yanında reçel, ekmek de hazırladım onlara, belki dışarıdaki soğuğu unutturabilir, azıcık da olsa ısıtabilirdim minikleri. Onlar şöminenin önünde karınlarını doyururken ben de mutfağa döndüm ve yarıda bıraktığım işlerimi yapmaya koyuldum. Fakat oturma odasındaki sessizlik dikkatimi çekti bir an ve başımı uzattım içeriye. Küçük kız elindeki boş fincana bakıyordu...

Erkek çocuğu bana döndü "Bayan, siz zengin misiniz?" diye sordu. Zengin mi?

"Yo hayır!" diye yanıtlarken çocuğu, gözlerim bir an ayağımdaki eski terliklere

kaydı. Kız elindeki fincanı tabağına dikkatle yerleştirdi ve "Sizin fincanlarınız,

fincan tabaklarınız takım" dedi. Sesindeki açlık, karın açlığına benzemiyordu.

Sonra gazetelerini alıp çıktılar dışarıdaki soğuğa. Teşekkür bile etmemişlerdi

ama buna gerek yoktu. Teşekkür etmekten daha öte bir şey yapmışlardı.

Düz mavi fincanlarım ve fincan tabaklarım takımdı.

Pişirdiğim patateslerin tadına baktım. Sıcacıktı patatesler, başımızı sokacak bir evimiz vardı, bir eşim vardı ve eşimin de bir işi...

Bunlar da fincanlarım ve fincan tabaklarım gibi bir uyum içindeydi. Sandalyeleri şöminenin önünden kaldırıp, yerlerine yerleştirdim. Çocukların sandaletlerinin çamur izleri, halının üzerindeydi halâ. Silmedim ayak izlerini. Silmeyeceğim

de.

Olur, unutuveririm ne denli zengin olduğumu...

Dememiz o ki; Muhakkak hayatlarımızda önemli zenginliklerimiz vardır. Sadece bunu nasıl görebildiğimiz önemlidir. Belki şuan bu yazıyı okumanız, gözlerinizin sağlıklı olması, aklınızın bunları alabilmesi ve buna benzer bir sürü detay. Kendinize güzel sebepler bulun. Çünkü sebepleriniz her şeyden çok üstün…Mutlu günler dilerim.