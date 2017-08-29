En kudretli insan, kendisine hâkim olandır

Gün genelinde Ay Yay burcunda hareket edecek ve Başak burcunda hareket eden Güneş ile olumsuz bir teması olacak. Geleceğe yönelik hedef ve planlarımız ile ilgili kendimizi artık harekete geçmek zorunda olduğumuz konular içerisinde bulabiliriz. İlişkilerimiz ile ilgili kısa çaplı ufak bazı krizler önümüze serilebilir. Harekete geçme isteğinizde biraz huzursuz, kendinize güvensiz, belki de deneme yanılma yoluyla bazı şeyleri keşfedebilirim düşüncesiyle yol almak isteyebilirsiniz. Bugün başlattığınız her girişim ya da girişime benzer bir durum ne olursa olsun, ilk engelleriyle karşı karşıya kalabilir. Ama bu sizi asla yıldırmamalı. Çünkü bunu artık biliyorsunuz. Başlatmak istediğiniz konu ile gereğinden fazla ilgilenme ve ayrıntılara içerisinde boğularak, deneme yanılma yolunun içsel korkusuyla hareket etme kararı verebilirsiniz. Şöyle düşünün bu açılar deney yapmak için uygun olabilir ama ürününüzü piyasa sunmak için değildir.

Güneş-Jüpiter ile kuracağı açı ise bulunduğunuz durum içerisindeki hoşnutsuzluk seviyenizi artırabilir. Bazı konuları olduğundan fazla abartarak ya da gereğinden fazla zorlayarak kendimizi yıpratabiliriz. Gerçeğe dayalı olmayan hayali olumsuz kaygı ve endişelerinizle günü kendinize zehir etmemelisiniz. Büyümek, iyileştirmek ve genişletmek istediğiniz konularda bugün sınırları aşırı zorlamayın. Sadece hedefinize gittiğiniz yolda yönteminizi değiştirmenizde fayda var. Eğer daha nazik ve anlayışlı bir tavır içerisinde hedeflediğiniz konu üzerinde karşı tarafta baskı hissi hissettirmeden hareket edebileceğinize inanıyorsanız, oldukça başarılı sonuçlanmalar alabilirsiniz. Eğer bu hususta kendi potansiyelinize güven duymuyorsanız şartları fazla zorlamasak iyi ederiz. İlişkilerinizde akşam saatlerinde hayal kırıklıkları yaşamamak adına ısrarcı olmamak sizi kendinize daha iyi hissettirecektir. Unutmayın ki öncelikle önemli olan sizin kendinizi iyi hissetmenizdir. Daha sonrasında sevdikleriniz için bir şeyler yapabilirsiniz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Yaşlandıkça cumartesi sabahlarından daha fazla zevk alıyorum. Belki de bunun sebebi

ilk uyanan kişi olmanın getirdiği sessiz yalnızlık ya da işte olmak zorunda olmamanın sağladığı sınırsız mutluluktur. Her iki durumda da, cumartesi sabahının ilk bir kaç saati

en zevk aldığım anlardır.



Birkaç hafta önce, bir elimde buharı tüten bir fincan kahve, diğer elimde gazete ile mutfağa doğru gidiyordum. Sıradan bir cumartesi sabahı ile başlayan gün, hayatın zaman zaman bize verdiği derslerden biri haline geldi. Size anlatayım.



Cumartesi sabahları yayınlanan bir sohbet

programını dinlemek için radyonun sesini açtım.

Altın sesli yaşlı bir adamın konuştuğunu duydum.

Tom adında biriyle "Bin Misket" hakkında konuşuyordu.

Söylediklerini merakla dinlemeye başladım.



"Tom, işinle çok meşgul gibi görünüyorsun. Eminim iyi maaş alıyorsundur. Âmâ aileden ve evinden bu kadar uzak olmak çok ayıp. Genç bir adamın iki yakasını bir araya getirmek için

haftada altmış veya yetmiş saat çalışmak zorunda kalmasına inanmak gerçekten zor.



Kızının dans gösterisini kaçırmış olman gerçekten çok yazık."

Ve devam etti. "Sana bir şey anlatacağım.

Bu, bana önceliklerim konusunda daha iyi

bir bakış açısına sahip olmamda yardım etti.

Senin anlayacağın, bir gün oturdum ve biraz aritmetik yaptım.



Ortalama bir kişi yetmiş beş yaşına kadar yaşar.Biliyorum, bazıları daha çok bazıları da daha az yaşar. Ancak, ortalamada insanlar yetmiş beş yaşına kadar yaşar.

Yetmiş beş'i elli iki ile çarptım ve ortalama ömre sahip bir insanın tüm yaşamında

sahip olacağı cumartesi sabahı sayısı olarak -3900- rakamına ulaştım. Tom, şimdi beni iyi dinle. En önemli kısmına geliyorum.



Bütün bunları ayrıntılı olarak düşünmeye elli beş yaşında başladım." Ve devam etti. "Bu yaşıma kadar iki yüz seksenin üzerinde cumartesi yaşadım.

Sonra, düşünmeye başladım. Eğer, yetmiş beş yaşına kadar yaşarsam,

yaşayacağım cumartesi sayısı sadece bin adet olacak. Bir oyuncak dükkânına gittim ve

elindeki tüm misketleri aldım. Bin adet misketi bir araya getirmek için üç tane daha oyuncak dükkânı ziyaret ettim. Bunları eve getirdim ve atölyemdeki radyomun yanında duran

büyük, şeffaf bir kabın içine hepsini doldurdum.



O günden sonra, her cumartesi bir tane misket aldım ve attım.

Misketlerin azaldığını gördükçe, hayatımdaki önemli şeyleri daha fazla düşünmeye başladım. Hiçbir şey, dünyadaki zamanınızın akıp gittiğini seyretmek kadar önceliklerinizi düzene sokmanıza yardım edemez."



Programı kapatmadan ve güzel karımı sabah kahvaltısı için dışarıya çıkarmadan önce

son bir şey daha anlatacağım.



Bu sabah, kabın içindeki son misketi de aldım. Eğer önümüzdeki cumartesiye kadar yaşarsam, bana biraz daha zaman verilmiş olacak. Hepinizin kullanabileceği şey;

biraz daha fazla zamandır."



"Seninle konuşmak çok güzeldi Tom. Umarım sevdiklerinle biraz daha fazla zaman geçirirsin

ve umarım bir gün tekrar görüşürüz. İyi sabahlar"

Dememiz o ki; Geçmişi hatırlayamazsan, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırsın. Ders alınsaydı tarih hiç tekerrür eder miydi? Bizlerde hayat tecrübelerinden yaşanmışlıklardan kendimize notlar alalım. Hayat kendimizi sevmemiz için bile çok kısayken bizi sevmeyenleri istemeyenleri sevmeye çalışmayalım. Kendinize hâkim olun. Kudretinizi kaybetmeyin. Unutmayın, hayat toparlanmanızı beklemez…

Mutlu günler dilerim

Aygül AYDIN