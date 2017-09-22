En kötü yemek kendi kendini yemektir

Günaydın Haftanın son gününe geldik. Bugün gece saatlerinde güneş artık Terazi burcuna geçiş yapıyor olacak ve artık sonbaharın gelişini kutluyor olacağız. Mevsim artık serin bir rüzgâr estirecek ve yapraklar yere düşecek. Sonbahar tüm doğallığı ile dünyayı güzelleştirecek. Güneş 23 Ekim Tarihine kadar Terazi burcunda kalacak.

Haritalarınızda Terazi hangi alanda ise burada parlayacak ve işlerinizi çözüme ulaştıracak fırsatlar önünüze gelebilir. Terazi burçları, başkalarıyla olan ilişkilerini uyum ve denge içinde tutabilmek için çok emek verirler. Hatta kendilerini mutlu etmek aslında karşısındakini mutlu etmekle ilişkilidir. Başkalarını yarı yolda bırakmama, uzlaşma, adalet ve müzakere Terazi burcu kanunlarındandır. Bu zaman dilimi içerisinde hepimiz belli alanda başkaları ile ilişkilerimizde dengeyi bulmaya doğru odaklanacağız. Terazi barış ve huzurun işaretidir. Kişisel dengemizi sağlamaya çalışırken kısaca Teraziler için hayat her zaman huzur verici değildir. Güneş Terazi iken karar verme daha zorlayıcı olabilir. Terazi yaşadığı durumda her iki tarafında menfaatlerini düşünür. Daha sonra girdiği süreç ona sonsuz bir girdap gibi görünür. Ve bununla başa çıkmak isterken dengesiz, kararsız gibi görünebilir. Bugünden sonra ciddi kararlar vermenin zamanı gelmiş olabilir. Ödevlerinizi yaptıysanız, kimlere güvenebileceğinizi biliyorsanız ve artık geçmişten daha da akıllıysanız bu geçiş çok dengeli olacaktır.

Bir Terazi için küçük şeyler büyük önem taşır ve bazen "teşekkür ederim" kelimesi altından daha değerlidir.

Özellikle Yükselen, Ay, Satürn ve Güneş burcu Terazi olanlar genel anlamda mali olarak doğru yönde ilerlemeye başlayacakları ve kendilerini daha güvende hissetmeye başlayacakları bir sonbahara giriyorlar. Genel olarak bu transit geçişi ile tüm burçlarımıza önerimiz, Tekneyi sallamaktan korkmasınlar.

Yanlış gördüğünüz şeyleri ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz olayların içerisinde sadece uyumlu kalabilmek adına olmayın. Güneş Terazideyken sanki sürekli bir şeylerin kararını vermeniz gerekiyormuş gibi sizi hissettirir. Bu yüzden bu dönemi kararsız geçirmeyin. Ne demişler “En kötü karar kararsızlıktan iyidir”. Bu söz adeta bu dönem için söylenmiş olabilir. Birileri sizi sevmeye bilir, birileri nefrette edebilir. Bu sizi korkutmasın. Uyum ve denge sağlarken bir müddet sonra kendinizi kararsız, agresif, pasif ve yüzeysel bulursunuz. Sonrasında ruhen zayıflarsınız ve sert davranırsınız. Yani artık dengeniz kaybolmuştur. İşte bu durum sizi bu süreçte yorar. Birde arkasından Mars Teraziye gelecek ki bu oldukça zorlayıcıdır. Bu süreci iyi yönetmek isterseniz Mars Teraziye geçiş yapmadan önlemlerinizi alıp kendinize daha fazla önem vermelisiniz derim.

Gün genelinde Ay terazi burcunda hareketini sürdürüyor. Akşam 21:00 den sonra Ay Akrep burcuna geçiş yapacak. Önemli görüşmelerinizi ve toplantılarınızı sabah saatlerinde planlamanız daha rahat bir akış içine alabilir sizleri. Hayatınıza dair kararlar almak ve radikal geçişler yapmak adına güzel bir döneme gidiyoruz. Tabii ki bu genelde kendi kişisel baz da haritalarımıza göre daha verimlilik ve başarı getirir. Bu dönemi layığı ile kullanmakta fayda var.

Ayrıca haritanız bununla ilgili neler söylüyor diye merak ederseniz, 23 Eylül Cumartesi sabah 11.00 de Hürriyet gazetesinin içerisinde Astroloji etkinliğimiz gerçekleşecektir. Önümüzdeki günleri öngörmekte zorluk çekiyorsanız veya kendi kişilik yapınıza göre uygun ve kaliteli hayatı yaşamak istiyorsanız; Ücretsiz gerçekleştireceğimiz okuyucu buluşmamıza sizleri de bekleriz.

Eğer katılmak isterseniz Mahmurecom instagram hesabından Ad-Soyad ve Telefon numaranızı mesaj olarak gönderin. Sayımız sınırlı. Katılımcı yanında tercih ettiği arkadaşı ile de gelebilir. Elinizi çabuk tutun. Bu sefer kahveler benden J

Gelelim günün Tavsiyesine;

1-Hayatta başarılı olmanın esaslı vasıtası karakter ve ahlak sağlamlığıdır. Eğitim kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. Kendinizi ispatlamak adına eğitim yapmayın. Gerçekten kendinizin neye ihtiyacı olduğunuzu anlayın.

2-Yangın çıkmadan önlem alırsan, yangını önlersin, söndürmek için uğraşmaz, söndürürken de yanmazsın. Eğer bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarabilseydin, bütün dünyanın sırrını da öğrenmiş olurdun.

3-Engeller seni yıldırmasın. Her engel seni daha iyiye doğru kaçınılmaz bir değişime iter. Gözünü bir yıldıza dikmiş kişi kararını asla değiştirmez.

4-Gerçek beden eğitimi, doğru düşüncenin beden hareketlerine egemen olmasıdır.

5-Hiç kimse birkaç yıl yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan ideallerinin gömülmesidir. Seneler cildi buruşturabilir, fakat heyecanların feda edilmesi ruhu buruşturur.

Dememiz o ki; Evrende var olan her şey üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra da aynılarını tekrar edecektir. Sıra senindir. Sen yapacaklarınla sonsuzlukta yer alacaksın. Sen geçmiş, bugün ve geleceksin. İyi hafta sonları ve mutlu günler dilerim.