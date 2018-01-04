En güzel mucizelerin hayatına doğru düşünceyi benimsediğinde girdiğini göreceksin

Yapacağınız toplantılar, görüşmeler ya da ilişkisel anlamda bugünkü birtakım konuşmalarınız uzun vadede önem kazanabilir. Anılarınız gözden geçebilir. Geçmişle gelecek arasında ince bir çizgide kararlılık sınavı verebilirsiniz. Kendinizi yeniden düzenlemek isteyeceğiniz ve hatta eksik yönlerinizi tamamlamak için güzel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir gün geneli. Durumu ve olayların neden geliştiğini anlamak için gayret gösterin.

Tamamlanmış ve kesin görünen geçmiş olaylar, yeni yorumlara açılacak. Kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkında derin bir düşünce haline girebilirsiniz. Bugün bu revizyonlar biraz rahatsız edici gibi geliyor olsa da eninde sonunda özgürleşeceklerdir. Düşünmek roketin gövdesi, inanmak ise onu yıldızlara taşıyan itici bir araçtır bunu unutmayın.

Güneş’in Venüs ile kavuşumu ise kariyeriniz adına vereceğiniz mücadelelerde tatlı dillilikle ve uyumla yılanı deliğinden çıkartacak beceriye sahip olacağınızın da mesajını veriyor. Bu etki önümüzdeki hafta kesinleşeceği için, bugünden başlayacağınız hareketler haftaya olumlu sonuçlanmalar verebilir. Bunu güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Gelelim günün tavsiyeli Hikâyesine;

Harp sırasında kocam Meksika’daki Mojave çölüne gönderilmişti. O, çölde tatbikata katılırken yanında olabilmek için ben de çölün yolunu tuttum. Kendimi cehennemin kucağına atmıştım. Ortalık yanıyordu. Küçük bir kulübede oturuyordum ve yanında olmak için tehlikeye atılarak geldiğim kocamı unutmuş, can derdine düşmüştüm. Etrafımdaki Meksikalılar ve yerliler, tek kelime İngilizce bilmediğinden, kimseyle konuşamıyordum.

Sıcak rüzgâr, bir taraftan bedenimi kavuruyor, diğer taraftan yediğim yemeği de, ağzımı burnumu da kumla dolduruyordu. Canıma yetmişti. Kâğıda kaleme sarılıp babama bir mektup yazdım. "Gelin, beni buradan alın" dedim. "Burada yaşamaktansa hapishanede yaşamayı tercih ederim." Babamı beklerken cevabı geldi.

Sadece iki satır yazmıştı: "İki adam hapishane penceresinden dışarıya baktı. Biri çamuru gördü, diğeri yıldızları."

Ne demek istediğini önce anlayamadım. Kızgınlıkla kâğıdı buruşturdum ve ailemin beni istemediğini düşünürken o sinirle tekrar elime kâğıdı aldım ve bir daha okudum. Sakinleşince bu iki satırı bir daha okuyunca utancımdan kıpkırmızı kesildim.

Ben hep çamuru görmüştüm. Hâlbuki yıldızlar da vardı ve çömleklerine olan hayranlığımı belirttim. Turistlere para ile vermeye yanaşmadıkları kıymetli eşyalarından bana hediyeler verdiler. Kaktüsleri, yukka ve erguvan ağaçlarını inceledim. Kır köpeklerini tanıdım. Çöl gurubunu seyrettim. Çöl, yüzlerce yıl önce deniz dibi olduğundan kumun içinde deniz hayvanlarının kabuklarını aradım. Ne değişmişti de, dün nefret ettiğim çöle bugün bağlanmıştım? Çöl mü değişmişti? Hayır. O yine kavuruyordu.

Yerliler mi değişmişti?

Hayır. Onlar, yine İngilizce bilmiyorlardı...

Sadece ben değişmiştim. Pencereden kafamı uzatmış ve yıldızları görmüştüm.

Dememiz o ki; Çoğumuz yaşamın güçlükleriyle karşılaşınca, rüyalarımızı unuturuz. Özlemlerimizin geleceğimizi şekillendirmedeki gücünü unutarak, onları bir kenara bırakırız. Güven ve ümidimizi kaybederiz. Yaşamda her şeyi değiştirecek gücün, içimizde uyuyor olduğunu hatırlamayız. Bugünden başlayarak, bu gücü uyandırabilir ve rüyalarınızı yaşama geçirebilirsiniz. Olumlu düşünme, şüphesiz önemli bir başlangıçtır. Elbette nelerin ne kadar yanlış olduğu yerine, nelerin nasıl çözümleneceği üzerinde durmalısınız. Ancak tek başına olumlu düşünce, yaşamımızı değiştirmek için yeterli değildir. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi ve yaşadığınız her gün yaptığınızı değiştirmek için, bazı stratejilere ve adım adım neler yapacağınızı gösteren planlara sahip olmanız gerekir.

Asıl sorun; herkesin bu değişiklikleri yapmak istemesine rağmen, çok az kişinin bunların nasıl yapılacağını bilmesi ve sonsuza kadar sürdürebilmesidir. Astroloji bu alanda vardır ve size sürdürülebilirlik noktasında destek olur. Haydi, o zaman mutlu günler dilerim.