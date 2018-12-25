Eleştirmek çok kolay ama o işi yapmak çok zordur.

Hepinize sıcacık bir günaydın gönderiyorum.
Dün kitapçıda bir bayanla karşılaştım. Tüm sinir ve gerginlikle kitapları kurcalıyor ve herkesin yazar olduğuna kızıyordu. Sonrasında eline aldığı kitapları yüzeysel karıştırdıktan sonra aldığı yere tüm kızgınlığı ile fırlatıp atıyordu. Başka bir meslektaşımın kitabını aldı eline ve dedi ki bu ne böyle garip garip şeyler çıkartıyorlar. Merakla sıranın bana gelmesini bekledim. Yıllarımı verdiğim bu işe, hatta gecelerimi uykusuz geçirdiğim gözümün nuru olan kitabımı acaba ne diyecekti diye gizlice izlemeye başladım. Beğenmeyeceği kesindi ama yere atacak mıydı ya da neye kızgındı bu kadar en azından atarsa sorma şansım olacaktı diye bekledim. Gerçekten sıra o an bana gelmişti. Eline aldı bir sağ yaptı bir sol yaptı.
“Bu ne biçim ajanda dedi neyden para kazanacaklarını şaşırıyorlar. Sonra göz ucuyla kendi doğum tarihini açtı ve oradaki günün motivasyon sorusunu okudu içinden mırıldandı. Kafasını karıştırdı tekrar kitabı yerine koydu, atmadı.”
Tam yanına gidiyordum ki döndü eline ajandayı geri aldı. Bir şeye daha baktı. Sonra ben omzuna dokundum. Biliyor musunuz o kötü ajandayı ben yazdım dedim.2019 yılının 365 gününü tek tek inceledim ve oraya gökyüzü konumlarına göre belirttim dedim. Hatta birçok şeyden fedakârlık etmek zorunda kaldığımı söyledim. Yazmanın gerçekten çok yorucu olduğunu ve tek yazmakla kalmayıp defalarca bunu kontrol ettiğimi anlattım. Şöylece yüzüme baktı sizin bu kitapla ilginiz neki anlamadım dedi. Ben yazarıyım dedim. Büyük gözlerle baktı bana “aaaa nasıl yani Aygül Hanım siz misiniz dedi. Evet dedim.
Sonra konuya girdim. Sizi uzun bir süredir izliyorum ve bu kızgınlığınızı anlamaya çalışıyorum dedim. Bu sefer diğer meslektaşımı bana eleştirmeye çalıştı. Aslında beni değil onu eleştirdiğini söylemeye çalışıp durumu kurtarmak istedi bende kendimce hatalı olduğunu ve ben ya da başka bir meslektaşım olsun böyle sert bir eleştiriyi hak etmediğini düşündüğümü söyledim, çünkü kitap yazmanın ne denli zor ve yorucu olduğunu biliyordum.
Sonrasında bazı şeyleri eleştirmeye hakkımızın olmayacağını dile getirdim. Beğenmiyorsak beğenmiyoruzdur, sevmiyorsak sevmiyoruzdur. Neden bu kızgınlık diye düşündüm. Saygı duymak kavramı neden bu kadar zayıf. Kendisiyle belli ki bir kavgası var ama benim bunu o an ona sormaya ya da bu eleştiride bulunmaya hakkım olmayabilir diye bunu yüzüne karşı iletmedim. Baktım surat düşük ve her an üzerime doğru sert bir söz gelebilir. Direk burcunuzu biliyor musunuz diye nazikçe bir havayı yumuşatmak istedim. Evet dedi biliyorum. Âmâ siz tahmin edin. Ben orda bir kahkaha attım bilemezsem ne olacak diye sordum. İşinizde iyi olmadığınızı düşünücüm dedi. Gene sert ve egosu yüksek bir duvarla karşılaştım ama çok o savaşa girmeden son kullandığı cümleyi düşünerek Güneş’in kadını olabilir mi dedim ve hemen Aslan burcu olma ihtimalini sundum. Hatta azcık şansım olsun diye başak olma ihtimalini de eklerken bana güneşinin aslan yükselenin başak olduğunu söyledi. Biraz olsun gözleri ışıldamaya başladı. Sonra yaşamındaki zorlukları konuştuk. 2017 Temmuz ayında hayatının değiştiğini ve çok olumsuz şeyler yaşadığını anlattı. Sonra koluma girdi dedi ki görüyor musunuz Aygül hanım bendeki şanssızlığı sinirimi tam buradan alıyordum ki onda da kitabın yazarına denk geldik dedi. Milyonda bir olur o da beni buldu dedi. Gülüştük ama aslında benim gördüğüm tablo o değildi. Âmâ şanssızlığa o kadar inandırmıştı ki kendini hayallerini yıkmak istemedim. Benim onu gördüğüm yönünden göremiyordu.
Bu yaşadığım olayda anlamaya çalıştığım tek bir şey vardı. Neden bu kadar sert, duvarlı ve insanları yok sayan bir yönümüz var? Neden insanları haksız eleştiriyoruz. Neden bu kadar önyargılıyız? Bunu neden aşamıyoruz? Neden kırıyoruz. Yaptığımız söylediğimiz sözler ve ifadeleri kimse görmez ya da kimse duymaz edasıyla kendi enerji yapımızı kirletiyoruz. Bence daha çok yol almamız gerekli hem de çok… Sonrasında ne olduğunu da anlatayım. Özür diledi o tatlı aslan kadını benim ve meslektaşımın kitabını aldı, bana imzalattı. Köşede bunu paylaşacağımı söyledim. Paylaşın Aygül Hanım dedi. Benim yaptığımı kimse yapmasın dedi. Yaşam onada banada birşeyler orda öğretti ve yollarımızı ayırdık. Eminim ki güzel sıcak yürekli aslan kadını şu an bu yazıyı okuyordur. Herkes üzerine düşeni alsın. Ben hepinize sevgilerimi gönderiyorum…
Gökyüzü neler diyor?
Arzularınızı belirleyin.
Ay aslan burcunda ilerliyor. Bugün yaşamın size sunduğu nimetleri pozitif ya da negatif yönde anlamaya çalışmalısınız. Yaptığınız bütün seçimlerin arkasında durmalı şu an gelecekteki herhangi bir ana hazırlık yapmak için doğru zamanda bulunduğunuzu hatırlamalısınız. Genel anlamda günü değerlendirirken insanların durumunu, şartlarını ve olaylarını olduğu gibi kabul etmelisiniz. Ego savaşı içinde olmamalı ya da gereğinden fazla gururlu davranışlarla dostluklarınızı zedelememelisiniz.
Mutlu günler dilerim…
Eleştirmek çok kolay ama o işi yapmak çok zordur.
Hepinize sıcacık bir günaydın gönderiyorum.
Dün kitapçıda bir bayanla karşılaştım. Tüm sinir ve gerginlikle kitapları kurcalıyor ve herkesin yazar olduğuna kızıyordu. Sonrasında eline aldığı kitapları yüzeysel karıştırdıktan sonra aldığı yere tüm kızgınlığı ile fırlatıp atıyordu. Başka bir meslektaşımın kitabını aldı eline ve dedi ki bu ne böyle garip garip şeyler çıkartıyorlar. Merakla sıranın bana gelmesini bekledim. Yıllarımı verdiğim bu işe, hatta gecelerimi uykusuz geçirdiğim gözümün nuru olan kitabımı acaba ne diyecekti diye gizlice izlemeye başladım. Beğenmeyeceği kesindi ama yere atacak mıydı ya da neye kızgındı bu kadar en azından atarsa sorma şansım olacaktı diye bekledim. Gerçekten sıra o an bana gelmişti. Eline aldı bir sağ yaptı bir sol yaptı.
“Bu ne biçim ajanda dedi neyden para kazanacaklarını şaşırıyorlar. Sonra göz ucuyla kendi doğum tarihini açtı ve oradaki günün motivasyon sorusunu okudu içinden mırıldandı. Kafasını karıştırdı tekrar kitabı yerine koydu, atmadı.”
Tam yanına gidiyordum ki döndü eline ajandayı geri aldı. Bir şeye daha baktı. Sonra ben omzuna dokundum. Biliyor musunuz o kötü ajandayı ben yazdım dedim.2019 yılının 365 gününü tek tek inceledim ve oraya gökyüzü konumlarına göre belirttim dedim. Hatta birçok şeyden fedakârlık etmek zorunda kaldığımı söyledim. Yazmanın gerçekten çok yorucu olduğunu ve tek yazmakla kalmayıp defalarca bunu kontrol ettiğimi anlattım. Şöylece yüzüme baktı sizin bu kitapla ilginiz neki anlamadım dedi. Ben yazarıyım dedim. Büyük gözlerle baktı bana “aaaa nasıl yani Aygül Hanım siz misiniz dedi. Evet dedim.
Sonra konuya girdim. Sizi uzun bir süredir izliyorum ve bu kızgınlığınızı anlamaya çalışıyorum dedim. Bu sefer diğer meslektaşımı bana eleştirmeye çalıştı. Aslında beni değil onu eleştirdiğini söylemeye çalışıp durumu kurtarmak istedi bende kendimce hatalı olduğunu ve ben ya da başka bir meslektaşım olsun böyle sert bir eleştiriyi hak etmediğini düşündüğümü söyledim, çünkü kitap yazmanın ne denli zor ve yorucu olduğunu biliyordum.
Sonrasında bazı şeyleri eleştirmeye hakkımızın olmayacağını dile getirdim. Beğenmiyorsak beğenmiyoruzdur, sevmiyorsak sevmiyoruzdur. Neden bu kızgınlık diye düşündüm. Saygı duymak kavramı neden bu kadar zayıf. Kendisiyle belli ki bir kavgası var ama benim bunu o an ona sormaya ya da bu eleştiride bulunmaya hakkım olmayabilir diye bunu yüzüne karşı iletmedim. Baktım surat düşük ve her an üzerime doğru sert bir söz gelebilir. Direk burcunuzu biliyor musunuz diye nazikçe bir havayı yumuşatmak istedim. Evet dedi biliyorum. Âmâ siz tahmin edin. Ben orda bir kahkaha attım bilemezsem ne olacak diye sordum. İşinizde iyi olmadığınızı düşünücüm dedi. Gene sert ve egosu yüksek bir duvarla karşılaştım ama çok o savaşa girmeden son kullandığı cümleyi düşünerek Güneş’in kadını olabilir mi dedim ve hemen Aslan burcu olma ihtimalini sundum. Hatta azcık şansım olsun diye başak olma ihtimalini de eklerken bana güneşinin aslan yükselenin başak olduğunu söyledi. Biraz olsun gözleri ışıldamaya başladı. Sonra yaşamındaki zorlukları konuştuk. 2017 Temmuz ayında hayatının değiştiğini ve çok olumsuz şeyler yaşadığını anlattı. Sonra koluma girdi dedi ki görüyor musunuz Aygül hanım bendeki şanssızlığı sinirimi tam buradan alıyordum ki onda da kitabın yazarına denk geldik dedi. Milyonda bir olur o da beni buldu dedi. Gülüştük ama aslında benim gördüğüm tablo o değildi. Âmâ şanssızlığa o kadar inandırmıştı ki kendini hayallerini yıkmak istemedim. Benim onu gördüğüm yönünden göremiyordu.
Bu yaşadığım olayda anlamaya çalıştığım tek bir şey vardı. Neden bu kadar sert, duvarlı ve insanları yok sayan bir yönümüz var? Neden insanları haksız eleştiriyoruz. Neden bu kadar önyargılıyız? Bunu neden aşamıyoruz? Neden kırıyoruz. Yaptığımız söylediğimiz sözler ve ifadeleri kimse görmez ya da kimse duymaz edasıyla kendi enerji yapımızı kirletiyoruz. Bence daha çok yol almamız gerekli hem de çok… Sonrasında ne olduğunu da anlatayım. Özür diledi o tatlı aslan kadını benim ve meslektaşımın kitabını aldı, bana imzalattı. Köşede bunu paylaşacağımı söyledim. Paylaşın Aygül Hanım dedi. Benim yaptığımı kimse yapmasın dedi. Yaşam onada banada birşeyler orda öğretti ve yollarımızı ayırdık. Eminim ki güzel sıcak yürekli aslan kadını şu an bu yazıyı okuyordur. Herkes üzerine düşeni alsın. Ben hepinize sevgilerimi gönderiyorum…
Gökyüzü neler diyor?
Arzularınızı belirleyin.
Ay aslan burcunda ilerliyor. Bugün yaşamın size sunduğu nimetleri pozitif ya da negatif yönde anlamaya çalışmalısınız. Yaptığınız bütün seçimlerin arkasında durmalı şu an gelecekteki herhangi bir ana hazırlık yapmak için doğru zamanda bulunduğunuzu hatırlamalısınız. Genel anlamda günü değerlendirirken insanların durumunu, şartlarını ve olaylarını olduğu gibi kabul etmelisiniz. Ego savaşı içinde olmamalı ya da gereğinden fazla gururlu davranışlarla dostluklarınızı zedelememelisiniz.
Mutlu günler dilerim…