“Eğer sormazsanız, yanıt hep ‘hayır’ olacaktır” 

Bugün Ay oğlak burcunda hareketine devam edecek. Planlarımızı, kurallarımızı ve performansımızı en iyi şekilde ortaya koyma ile ilgileniyor olacağız.

Ay oğlak burcunda özellikle Plüton ile kavuşum durumunda zayıf noktalarımızı olağandışı bir şekilde koruyabilirken, yumuşak noktalarımızı başkalarının rehberliği ve desteği vasıtasıyla bizim için en iyi duruma getirme deneyimini yaşayacağız.

Güneş, bu yıl Akrep burcunda her yıl Jüpiter ile olan bağını oluşturuyor ve özellikle duygusal noktada derinleşme adına kendimize getiriyor da diyebiliriz. Yılın en bereketli ve girişimde bulunmak adına en önemli günü. Bu hepimiz için önemli bir keşif zamanı ve yenilenmek adına güzel inanç ve iyimserlikler yakalayacağımız anlamındadır.

Güveni arttırırken kendi iç canlılığınızda artar. Bu etki altında daha cömert, iyimser ve samimi davranırız. Daha fazla tanınma ve saygı isteyebilir ve cömert tutumumuzla birçok olayı iyi yöne çevirebiliriz. Önümüzdeki dönemde, bizim için önemli olan bir konuyu büyütmek için önlem almak adına mükemmel bir zaman dilimindeyiz.

Hayatımızı iyileştirmek için derin, uzun süreli değişiklikler yapmak konusunda kararlı ve kendimizden emin davranmalıyız.

Gelelim günün tavsiyesine;

Başarının sırrı, acıyla zevkin seni kullanmasına izin vermeyip, acıyla zevki kendin kullanmayı öğrenmektir. Bunu yaparsan hayatının kontrolünü eline alırsın, yapmazsan hayat seni kontrol eder. Çevrenin istediği adam olmaktansa, kendi istediği çevreyi kuran adam ol. Eğer bir dış etken seni üzerse, duyduğun acı o şeyin kendisinden değil, senin ona verdiğin değerden geliyordur, onu da her an ortadan kaldırma gücün vardır. Sen sonunda acı getirecek zevklerden kaçınabilir, sonunda zevk getirecek acılara da dayanabilirsin.

Tek olmak da bir güçtür. Sazın telleri de yalnızdır, fakat uyum içinde aynı melodiyi seslendirir. Sen uyumu sağlayacak güçlerini açığa çıkar. Tüm düşündüklerinin altında inandıkların yatar; ruhunun son kat peçesi gibi, düşüncelerinin ve inançlarının farkında ol, değişmesi gerekenleri değiştir. Onlar kendiliğinden değişmez! İlaçlar her zaman şart değildir, ama inanç her zaman şarttır. Gerçek inanç, gücünü en iyi kullandıran, değerlerini en iyi eyleme geçiren inançtır. Düşünce ve inançlarına hayal toprağında şekil verebilirsin.

Mutlu günler dilerim.