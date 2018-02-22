Eğer kolay olanı yaparsan, hayatın zor olacaktır

Bugün Ay boğa burcunda hareket edecek. Konuşmamız, kendi duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak için sarf ettiğimiz gayret ve olaylara daha olumlu bakışımız bize önemli kazanımlar getirebilir. Günlük rutinlerinizi duygusal güveniniz yüzünden İstikrarlı ve tutarlı bir şekilde korumak isteyeceğiz. Değişim fikri size ürkütücü gelebilir. Belki gerçekten istediğiniz bir teklif önünüze gelir ama siz duygusal güven alanınızı bozmamak adına bu fırsatı göremeyebilirsiniz. Yeni şeyler denemek veya alışılmışın dışına çıkma fikri sizi sanki yanıltacakmış hissi verebilir. O zaman değişime açık kararlarınız söz konusu olursa kendinize birkaç gün zaman tanıyın. Partnerinizden ya da çevrenizde, hayatınızın her yönüne ait kararlarınız ile ilgili duygusal baskı hissedebilir bunu aşırı yeme veya size keyif verici konulara yönelerek unutmak isteyebilirsiniz. Ancak çözüm olarak kötü alışkanlıkları aşmak ve dünya ile başa çıkmak adına daha yaratıcı olmalısınız. Mesela yürüyüş yapmak, dekorasyon, yemek, sanat ve müzik yoluyla kendinizi hiç yapmadığınız bir hobiye doğru bile dönüştürmeniz sizi iyileştirecektir. Kendi düşünce ve görüşlerinizi ortaya koyarken zorluklar çekebilirsiniz. Bu gün yaşadıklarınızı geçmişinizdeki deneyimlerinizle bağdaştırmalısın.

Bugün ortaklarınız veya yakın çevrenizle bazı konularda İşbirliğinde bulunabilir, inandığınız konular için ısrarcı rekabetler içerisinde olabilirsiniz. Bunu kontrol etmeli ama cesaret ve değişim yönünüze de açık olmalısınız. Akşam saatlerinden sonra Aşk ve sevgi anlamında şaşırtıcı itiraflarla karşılaşabilirsiniz. İlişkiler sizin için bugün önem kazanacak. Çalışma ortamınızda kadın figürleri ile gerilmelerinize ayrıca dikkat etmelisiniz. Özellikle kadınlar arasındaki gizli rekabet ortamları sizi huzursuz edebilir. Bu tarz oluşumlar içeresinden nazikçe çıkmayı tercih edebilir ya da yapıcı olarak arabulucu davranışlar sergileyebilirsiniz. Saat 15:00 dan sonra sonuç almak istediğiniz işlerinizi o zaman sonrasına bırakmayın.

Günün Tavsiyeli Hikâyesine gelecek olursak;

Bu hepimizin bildiği ama çok kolay unuttuğu güzel bir hikâye. Naçizane ufak bir hatırlatma olarak bahsediyorum.

Thomas Edison bir gün eve geldiğinde annesine bir kâğıt verdi ve “Bu kâğıdı öğretmenim verdi ve sadece sana vermemi tembihledi”. Dedi.

Annesi kâğıdı okurken gözyaşlarına hâkim olmakta oldukça zorlandı. Oğlu sordu ne yazıyor diye. Oğlunun meraklı olduğunu bildiği için bu durumu düzgün anımsaması adına sesli olarak okudu: “Oğlunuz bir dahi. Bu okul onun için çok küçük ve onu eğitecek yeterlilikte öğretmenimiz yok. Lütfen onu kendiniz eğitin.”

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Edison’un annesi vefat ettiğinde, o artık yüzyılın en büyük bilim adamlarından biriydi ve bir gün eski aile eşyalarını karıştırırken birden bir çekmecenin köşesinde katlı halde bir kâğıt buldu ve alıp açtı.

Kâğıtta “Oğlunuz “şaşkın” (akıl hastası) bir çocuktur. Artık kendisinin okulumuza gelmesine izin vermiyoruz…”yazılıydı.

Edison saatlerce ağladıktan sonra günlüğüne şu satırları yazdı:

Thomas Alva Edison, kahraman bir anne tarafından, yüzyılın dâhisi haline getirilmiş, “şaşkın” bir çocuktu.

Dememiz o ki; Düşlerini neyle suladığına dikkat et. Ya da kimlerin senin düşlerini sulamasına izin verdiğine, belki de senin kimlerin düşlerini sulama ihtimalin olduğuna…

Düşlerini endişe ve korkuyla sularsan, yaşamını adeta boğan yabani otlar biçersin. Şayet iyimserlikle, çözümlerle sularsan, başarı seçersin. Negatif olanı eleştirip karşı çıkarken bile hayatta dengeyi muhafaza ediniz ve pozitif olanı seçiniz.

İnsan bu hayata iki şey için doğmuştur düşünmek ve eyleme geçmek için. Herkes hata yapabilir asıl büyük hata o hatada ısrarcı olarak devam etmektir. Sorunlarını tanımla ama gücünü ve enerjini çözümlere ver! Unutma acı çektikçe büyürsün kaçtıkça küçülürsün…

Kahve dememe gerek yok sanırım öyle değil mi ?

Mutlu günler dilerim…