Eğer karşı koyarsanız, size korktuğunuzu yapacak güçleri olmadığını görürsünüz

Ay başak burcunun ilk derecelerinde hareket ederken bizim yararlı ve pratik yanımızı ortaya koymamıza imkan verir. Aynı zamanda Merkür ve Jüpiter arasındaki yarı kare açı, bazı düşüncelerimizi ya da bildiklerimizi doğru yansıtamama sorunu verebilir.

Düşüncelerimizi birileri öyle düşünüyor diye yansıtmamamız gereken bir zaman dilimi. Zihinsel anlamda olayları abartmamakta fayda var. Yavaş yavaş Güneş-Chiron karşıtlığı ve ilerlediğimiz yeniay fazı kesin bir karar aşamasına doğru gittiğimizin mesajını veriyor. Unutmayın bugünkü tavrınız yarınınızın temel taşı olacak nitelikte.

Ay’ın Mars ile kavuşumunun ardından Merkür ile de kavuşumu; Başkalarının deneyimleri aracılığıyla büyümek arzusu kararı verebileceğimizi söylüyor. İçimizdeki güven eksikliği veya farklı olma korkusu nedeniyle kendi içimizde sezgilerimize baskı yaratabiliriz. Bu da hata yapmamıza sebep olabilir. Kendi kararlarımıza inanç eksikliğimiz olabilir. Bu tuzağa düşmemeliyiz.

Aynı zamanda başkalarını mutlu etmekten ve arzularımızı ortaya koymaktan korktuğumuzdan dolayı başkalarıyla olan etkileşimlerimiz de bazı stresler bulunabilir. Bunu iyi bir şekilde kontrol etmeliyiz.

Gelelim günün en güzel haberine; Venüs-Uranüs olumlu açısı işbirlikleriniz veya aşk ilişkilerinizde yepyeni bir heyecan getirecek gibi duruyor. Yani kısaca bu hafta dostça kurduğunuz iletişimlerde bile ilerleyen zamanlarda harika sevgi birliktelikler elde edebilirsiniz. Belki de kariyeriniz adına projeleriniz de kalıcı sağlam, başarılı ve güçlü oluşumlar olması söz konusu gibi duruyor.

Korkularınız içinde cesareti ve beraberinde gelecek olan istediğiniz, idealiniz olan yaşamı taşır. Korkularınızla yüzleşmezseniz, sizi bekleyen fırsatlar ve sonsuz mutluluk içeren olasılıklar okyanusundan uzağa düşersiniz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Hamit, yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar satıyordu.



O gün, hiçbir şey satamamıştı ve karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine



- "Affedersiniz, bir bardak su rica edebilir miyim?" diyebildi yalnızca.



Genç bayan, çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk, sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra



- "Çok teşekkür ederim, borcum ne kadar?" diye sordu genç bayana.



Genç Bayan, "Borcunuz yok" diyerek, yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti;



- "Annem, gösterdiğimiz şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmesini beklemememizi öğretti bize" dedi.



Çocuk "O halde çok teşekkürler, yürekten teşekkür ederim size" dedi.



Hamit, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü hissediyordu.



Yıllar sonra genç bayan çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz kalınca, hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük kente gönderdiler.



Dr. Hamit, konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgiyle yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı.



Uzun süren tedaviden sonra bayan sağlığına kavuştu. Dr. Hamit, denetlemesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koydu ve hasta bayanın odasına gönderdi.



Kadın elleri titreyerek aldı zarfı eline. Açmaya korkuyordu...



Hastane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu.



Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kâğıtta şunlar yazılıydı:



- "Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir.".

Dememiz o ki; En yüksek dağın bile ayağı ovadadır. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yere dökülür. Mütevazı ol, büyüklüğün tevazuda olduğunu bil. Bu senin binanın temelidir, temel sağlam olmazsa üst katları taşıyamaz. Bir gün yaptığın iyilikte kötülükte muhakkak senin önüne gelecektir. Bakış açını bu yönde çiz.

Nesneler değişmez sen değişirsin. Gerçek değişim ise bakış açılarının değişimiyle olur. Yaşanan değişimler yeni durumlar için hazır olmayı sağlar. Hazır olduğunda karşına çıkan fırsatları değerlendirirsin. Başkaları ona şans der fakat unutma ki, sen ne için hazırsan o da senin için hazırdır. Hedeflerin için gerekenleri yap ve bütün imkânlar senden yana olsun.

Harika bir hafta diliyorum…