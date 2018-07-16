Eğer düşüncelerini düzene sokarsan hayatında geri kalan her şey yerini bulur

Günaydın yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta geneli oldukça hareketli ilerliyor olacak. Haftalık yorumlarınızı mahmure.com sayfasından okuyabilirsiniz.
Gün geneline baktığımızda ay bugün başak burcunda hareket edecek. İlerleyen saatlerde ise aşk ve güzellikler gezegeni olan Venüs ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Merhamet ve vicdani duygularımız bugün hat safhada olabilir. Bunu yansıtırken aşırılık sergileyebiliriz. Çalışma ve özel yaşantımızda daha dürtüsel davranıp olayların ve kişilerin yaptığı hareketlerin arka planını araştırmak isteyeceğiz. Aynı zamanda ortaklık yaptığınız işlerden pozitif sonuçlanmalar alabilirsiniz. Ancak kariyer hayatında ise işler pek umduğumuz gibi gitmeyebilir. Zira hemcinslerinizle olan rekabet bugün ortalığı biraz karıştıracağa benziyor. Burada yine sağduyulu davranan ve kendisine hakim olabilen kazanacaktır.
Özel yaşamda ise aşk ve ilişkiler gezegeni işin içinde olduğundan bizler de sevgi konularda kendimizi daha cazibeli hissedebilir ve görünüşümüze daha fazla dikkat edebiliriz. Aynı zamanda yaşamınızda bazı gizli saklı olayların açığa çıkması da an meselesi gibi gözükmektedir. Şüphelendiğiniz ve ispatlayamadığınız birtakım konular bugün kendini ele verebilir. Olayları toparlamak da zorluk yaşayabilirsiniz. Merakımıza yenilmemekte fayda var. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe her şey gelir başına ve bunlarla baş edebilecek donanımda yaratılmıştır zaten.
Gelelim günün tavsiyeli düşüncesine;
Depresyon insanı öldürmeyen ama süründüren bir hastalıktır. Hayatı burnunuzdan getirebilir. Yaşam kalitenizi düşürür. Oysa alınacak yardımlarla insanlar eski sağlıklı hayatlarına kolaylıkla dönebilirler. Depresif kişi, hayatı hep kendi baktığı yerden gördüğü ve yaşamını değiştirmek için çabalamadığı için aynı yerde sayıklar. Ufak tefek hayal etme ve niyet etme çabalarını, “uğraştım… Olmuyor işte… ” diye yorumlayabilir. Hâlbuki uğraşmaz aslında… ah bir uğraşsa…
Depresyon ne soğuk algınlığıdır ne de utanılacak bir durum. Bu nedenle işin uzmanları tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Depresyondaki kişilerin terapi desteği almaları gerekebilir. Çünkü en kestirme tanımıyla depresyon (terapötik bir tanımlamayla), kişinin hayat karşısında kendisini yenik hissetmesi durumudur.
Hayat karşısında yenik hissetme durumu. Yani depresyon bilinçdışınızdaki “arzu” ve “yasak” arasındaki çatışmadır…
Astroloji bilgisi bizim şuan hangi bilinç düzeyinde olmamız gerektiğini ve arzularımızın ne denli yüksek olup olmadığını bilmemize yardımcı olur.
Bilinçdışınızdaki çatışmaların, bilinç düzeyinize çıkarılması ve arzu ile yasak arasındaki bağın oluşturulması ile tedavi tamamlanmış olur.
Uzmanlar bilinçaltı süreçlerinizde bastırılan arzuyu bulmaya çalışır ve tedavi böylece tamamlanabilir. Depresyonda olan kişiler için iyi bir tedavi, tam anlamıyla bir iyileşmenin başlangıcıdır.Ama bir de depresif yapıyı bünyesine sindirmiş ve bu yapıyı kişiliğinin bir parçası gibi yaşayan insanlar var. Bunlar sürekli depresyonda gibi mızmızlanırlar.
Ne şikâyetleri biter…
Ne de iyileşirler…
Önerdiğimiz hiçbir şeyi yapmazlar…
İşin iyi olan yanı, bu kişilerin aslında gerçekten bir depresyon hastası olmamalarıdır. Yani depresyonda değiller ama kendilerini depresyonda zanneden kişilerdir. Bu nedenle hayatlarını yeterince keyifli yaşayamazlar. Kendi burunlarından getirdikleri gibi etraflarındaki insanların da burunlarından getirirler. Kısaca özetlemek gerekirse, depresyonda bile olsanız, elinizden geldiğince hayatınızın iyi ve güzel taraflarını görmeye gayret edin. Depresyondayken gördükleriniz, sadece içinde bulunduğunuz ruh haliniz nedeniyle, görmek istedikleriniz olacaktır. Görmek istedikleriniz hep kötü ve yolunda gitmeyenler olursa, hayatınızın da hep öyle olduğunu sanma yanılsamasını yaşarsınız. Ama iyi ve güzel olana odaklanırsanız, yaşamınızın iyi ve güzele doğru gittiğini fark edersiniz. Elinizden geldiğince kendiniz için iyi şeyler isteyin.
Eğer düşüncelerini düzene sokarsan hayatında geri kalan her şey yerini bulur
Günaydın yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta geneli oldukça hareketli ilerliyor olacak. Haftalık yorumlarınızı mahmure.com sayfasından okuyabilirsiniz.
Gün geneline baktığımızda ay bugün başak burcunda hareket edecek. İlerleyen saatlerde ise aşk ve güzellikler gezegeni olan Venüs ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Merhamet ve vicdani duygularımız bugün hat safhada olabilir. Bunu yansıtırken aşırılık sergileyebiliriz. Çalışma ve özel yaşantımızda daha dürtüsel davranıp olayların ve kişilerin yaptığı hareketlerin arka planını araştırmak isteyeceğiz. Aynı zamanda ortaklık yaptığınız işlerden pozitif sonuçlanmalar alabilirsiniz. Ancak kariyer hayatında ise işler pek umduğumuz gibi gitmeyebilir. Zira hemcinslerinizle olan rekabet bugün ortalığı biraz karıştıracağa benziyor. Burada yine sağduyulu davranan ve kendisine hakim olabilen kazanacaktır.
Özel yaşamda ise aşk ve ilişkiler gezegeni işin içinde olduğundan bizler de sevgi konularda kendimizi daha cazibeli hissedebilir ve görünüşümüze daha fazla dikkat edebiliriz. Aynı zamanda yaşamınızda bazı gizli saklı olayların açığa çıkması da an meselesi gibi gözükmektedir. Şüphelendiğiniz ve ispatlayamadığınız birtakım konular bugün kendini ele verebilir. Olayları toparlamak da zorluk yaşayabilirsiniz. Merakımıza yenilmemekte fayda var. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe her şey gelir başına ve bunlarla baş edebilecek donanımda yaratılmıştır zaten.
Gelelim günün tavsiyeli düşüncesine;
Depresyon insanı öldürmeyen ama süründüren bir hastalıktır. Hayatı burnunuzdan getirebilir. Yaşam kalitenizi düşürür. Oysa alınacak yardımlarla insanlar eski sağlıklı hayatlarına kolaylıkla dönebilirler. Depresif kişi, hayatı hep kendi baktığı yerden gördüğü ve yaşamını değiştirmek için çabalamadığı için aynı yerde sayıklar. Ufak tefek hayal etme ve niyet etme çabalarını, “uğraştım… Olmuyor işte… ” diye yorumlayabilir. Hâlbuki uğraşmaz aslında… ah bir uğraşsa…
Depresyon ne soğuk algınlığıdır ne de utanılacak bir durum. Bu nedenle işin uzmanları tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Depresyondaki kişilerin terapi desteği almaları gerekebilir. Çünkü en kestirme tanımıyla depresyon (terapötik bir tanımlamayla), kişinin hayat karşısında kendisini yenik hissetmesi durumudur.
Hayat karşısında yenik hissetme durumu. Yani depresyon bilinçdışınızdaki “arzu” ve “yasak” arasındaki çatışmadır…
Astroloji bilgisi bizim şuan hangi bilinç düzeyinde olmamız gerektiğini ve arzularımızın ne denli yüksek olup olmadığını bilmemize yardımcı olur.
Bilinçdışınızdaki çatışmaların, bilinç düzeyinize çıkarılması ve arzu ile yasak arasındaki bağın oluşturulması ile tedavi tamamlanmış olur.
Uzmanlar bilinçaltı süreçlerinizde bastırılan arzuyu bulmaya çalışır ve tedavi böylece tamamlanabilir. Depresyonda olan kişiler için iyi bir tedavi, tam anlamıyla bir iyileşmenin başlangıcıdır.Ama bir de depresif yapıyı bünyesine sindirmiş ve bu yapıyı kişiliğinin bir parçası gibi yaşayan insanlar var. Bunlar sürekli depresyonda gibi mızmızlanırlar.
Ne şikâyetleri biter…
Ne de iyileşirler…
Önerdiğimiz hiçbir şeyi yapmazlar…
İşin iyi olan yanı, bu kişilerin aslında gerçekten bir depresyon hastası olmamalarıdır. Yani depresyonda değiller ama kendilerini depresyonda zanneden kişilerdir. Bu nedenle hayatlarını yeterince keyifli yaşayamazlar. Kendi burunlarından getirdikleri gibi etraflarındaki insanların da burunlarından getirirler. Kısaca özetlemek gerekirse, depresyonda bile olsanız, elinizden geldiğince hayatınızın iyi ve güzel taraflarını görmeye gayret edin. Depresyondayken gördükleriniz, sadece içinde bulunduğunuz ruh haliniz nedeniyle, görmek istedikleriniz olacaktır. Görmek istedikleriniz hep kötü ve yolunda gitmeyenler olursa, hayatınızın da hep öyle olduğunu sanma yanılsamasını yaşarsınız. Ama iyi ve güzel olana odaklanırsanız, yaşamınızın iyi ve güzele doğru gittiğini fark edersiniz. Elinizden geldiğince kendiniz için iyi şeyler isteyin.