Eğer baştan başlamaktan yorulduysanız, vazgeçmeyi bırakın!

Günaydın yepyeni bir güne bir merhaba daha bırakabilmeyi Allah nasip ettiyse her şeye rağmen mücadelemize devam etmeliyiz.

Günü değerlendirirken sabah saatlerinde Ay Yengeç burcunda hareket edecek. Aynı zamanda Ay ve Mars’ın birbirine yaptığı sert açılar bizleri biraz gergin ve kontrolsüz yapabilir. Önemli iş ve girişimlerinizi öğle saatine doğru planlamanız daha rahat bir akış getirebilir. Dürtüsel olarak daha sakin bir içgüdü ile hareket edebilme şansı sunuyor olacak gökyüzü bizlere.

Daha duygusal ama daha kararlı bir yön içerisinde olabiliriz. Daha fazla güvenlik içinde olmak ve tanıdık insanlarla olma duygusunu yaşayabiliriz. Yaşamınızın arka planın da şayet bir şeyler kontrol edemediğiniz şekilde gelişiyor ise bu alanda kendi gayretinizi yine de ortaya koyarak pes etmeden hareket etmelisiniz.

Rakiplerimizi yenmek istiyorsak onlarla anlaşma yollarını bulmalıyız. Araştırırsak en fazla zıtlaştığımız insanlarla bile ortak bir yönümüz olduğunu keşfedebiliriz. Oradan hareketle birlikte olabileceğimiz alanları konuşmaya başlayabiliriz.

Güneşin Plüton’a olumlu açıya yaklaşmasıyla gün ilerledikçe hoş ve motivasyonu iddialı olan fırsatlarla sürpriz bir şekilde karşılaşabiliriz.

Önemli ve etkili pozisyondaki kişilerle yapacağınız görüşmeler, sözleşmeler ve ailevi konularda yardım almak açısından uygun bir zaman diyebiliriz.

Gelelim Günün Tavsiyeli hikâyesine;

Bir gece kadının biri bekliyordu havaalanında, Daha epeyce zaman vardı, uçağın kalkmasına. Havaalanındaki dükkândan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp, buldu kendisine oturacak bir yer. Kendisini kitabına öyle kaptırmıştı ki, yine de Yanında oturan adamın olabildiğince cüretkâr bir şekilde Aralarında duran paketten birer birer kurabiye Aldığını gördü, ne kadar görmezden gelse de. Bir taraftan kitabını okuyup, bir taraftan kurabiyesini yerken, Gözü saatteydi, “kurabiye hırsızı” yavaş yavaş tüketirken kurabiyelerini. Kulağı saatin tik taklarındaydı ama yine de engelleyemiyordu tik taklar sinirlenmesini. Düşünüyordu kendi kendine, “Kibar bir insan olmasaydım, Morartırdım şu adamın gözlerini!”

Her kurabiyeye uzandığında, adam da uzatıyordu Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca “Bakalım şimdi ne yapacak?” dedi kendi kendine. Adam, yüzünde asabi bir gülümsemeyle Uzandı son kurabiyeye ve böldü kurabiyeyi ikiye. Yarısını kurabiyenin atarken ağzına, verdi diğer yarıyı kadına. Kadın kapar gibi aldı kurabiyeyi adamın elinden ve “Aman Tanrım, ne cüretkar ve ne kaba bir adam, Üstelik bir teşekkür bile etmiyor!”

Anımsamıyordu bu kadar sinirlendiğini hayatında, Uçağının kalkacağı anons edilince bir iç çekti rahatlamayla. Topladı eşyalarını ve yürüdü çıkış kapısına, Dönüp bakmadı bile “kurabiye hırsızına”

Uçağa bindi ve oturdu rahat koltuğuna, Sonra uzandı, bitmek üzere olan kitabına. Çantasına elini uzatınca, gözleri açıldı şaşkınlıkla. Duruyordu gözlerinin önünde bir paket kurabiye!

Çaresizlik içinde inledi, “Bunlar benim kurabiyelerimse eğer; Ötekiler de onundu ve paylaştı benimle her bir kurabiyesini!” Özür dilemek için çok geç kaldığını anladı üzüntüyle, Kaba ve cüretkâr olan, ”kurabiye hırsızı ”kendisiydi işte.

Dememiz o ki;

Süleyman Peygamber, yumuşak bir cevabın öfkeyi durduracağını söylemiş. Acı sözler öfkeyi arttırır. Bir öfke anında nasıl davranılması gerektiğini

Süleyman Peygamber şöyle ifade eder:

- Hemen parlamayın ve gayet sakin olun.

- Yumuşak cevap verin.

- Karşınızdakini sinirlendirici sözlerden kaçının.

- Sabırlı hareket edin.

- Öfkeli insana tepki göstermeyin.

Hayatın birçok yüzü olacaktır. Olumsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Ölçü, sakin kalarak aklınızı kullanmanızdır. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri olduğu gibi kabul etmesini öğrenin ve asla tepki göstermeyin.

Aygül AYDIN

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