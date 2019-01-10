Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aygül Aydın>Düzenin oturduğu, yaraların sarıldığı zamanlara ilerliyoruz.
"Aygül Aydın" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aygül Aydın" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Düzenin oturduğu, yaraların sarıldığı zamanlara ilerliyoruz.

10 Ocak 2019

Yepyeni bir günden hepinize merhabalar. Satürn adaleti hızlı işliyor dediğim bir olayla güne başladım.

Bu yazıyı yazmaya başladığım sıralar da telefonuma bir bildirim geldi. Palu ailesi yayındayken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı diye. Dosya tekrar açılmış ve tekrar değerlendirilmeye alınmış. Gerçekten Tebrikler Müge Anlı!

Jüpiter Yay burcunda bir Yay kadını olarak tarihe geçecek bir iş yaptınız

Yaşam sizi olması gerekene yöneltiyor.

Ay Balık burcunda ilerliyor. Ay-Venüs ile birbirlerine meydan okuyor. Fikirleriniz bugün özgürce dolaşıyor olabilir. Hem duygularınızı hem düşüncelerinizi açık yüreklilikle ifade edeceksiniz. Şefkatli ama iddialı olun! Kendinizi net bir şekilde anlatın. Çünkü çevrenizdeki insanların beklentisi bu yönde olabilir.

Yaralar gerçekten sarılacak mı?

Şimdi içinizden diyorsunuzdur, Aygül Hanım yaraların sarılmasından vazgeçtik bari yeni yaralar açılmasın yeterli. Haklısınız gerçekten. Öyle haklısınız ki mücadele gücünüz var ama haliniz yok çok iyi biliyorum.

Bunu yaşama sebebiniz tüm gezegenlerin şu an oğlak burcunda ilerliyor olmasından kaynaklıdır. Hiç aklınıza gelmeyen eskilerin önünüze gelmesi ya da eski defterleri deli gibi karıştırıyor olmanız şu an sizleri de oldukça yoruyor. Şu dönemde adeta bir oğlak gibi kendinizi idare etmek zorundasınız. Keçi inadınızı bir köşeye bırakmalısınız.

Kendinize şu soruları sormalısınız.

Yaşamın hangi alanı sizi rahatlatıyor.

Kendinizi iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz?

Bu ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz?

Biz bunları sormaktan yoksun davranıyoruz kendimize.

Kendimizi hiç dinlemiyoruz. Kendimize sorular sormuyoruz.

Bugün bunları yapın.

Sosyal bir varlık olan biz insanların en önemli görevlerinden biri sevmek ve sevilebilmektir. İşimizde ne kadar uzman olursak olalım; insanları sevmiyorsak ve onlarla iyi ilişkiler kuramıyorsak aslında kendi içimizde eksik kalmışız demektir. Çünkü gelişmemizde ve ilerlememizde başka insanların fikirleri, davranışları ve tutumları önemli bir etkendir. Bu etkinin pozitif veya negatif oluşunu davranışlarımızla belirleyen de bizizdir.

Başarılı ve mutlu olmak için sosyal bir varlık olarak neye ihtiyacımız var? “Hoş görmeye”, “affetmeye”, “Olur insandır hata yaparak öğrenir” demeye, değil mi?

Güzel bir söz vardır: “Hiç hata yapmayan kişiler hiçbir şey yapmayanlardır” Başarıya veya mutluluğa giden yollar sağlıklı ilişkilerin kapısından geçer.

İyi ilişkiler kurmayı sadece işinizde veya evinizde değil, her zaman her yerde başarabildiğiniz ölçüde ruhunuz mutlu ve huzurludur.

Mutlu günler dilerim.

X
﻿
Aygül Aydın Aygül AydınTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.