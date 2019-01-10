Düzenin oturduğu, yaraların sarıldığı zamanlara ilerliyoruz.

Yepyeni bir günden hepinize merhabalar. Satürn adaleti hızlı işliyor dediğim bir olayla güne başladım.
Bu yazıyı yazmaya başladığım sıralar da telefonuma bir bildirim geldi. Palu ailesi yayındayken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı diye. Dosya tekrar açılmış ve tekrar değerlendirilmeye alınmış. Gerçekten Tebrikler Müge Anlı!
Jüpiter Yay burcunda bir Yay kadını olarak tarihe geçecek bir iş yaptınız
Yaşam sizi olması gerekene yöneltiyor.
Ay Balık burcunda ilerliyor. Ay-Venüs ile birbirlerine meydan okuyor. Fikirleriniz bugün özgürce dolaşıyor olabilir. Hem duygularınızı hem düşüncelerinizi açık yüreklilikle ifade edeceksiniz. Şefkatli ama iddialı olun! Kendinizi net bir şekilde anlatın. Çünkü çevrenizdeki insanların beklentisi bu yönde olabilir.
Yaralar gerçekten sarılacak mı?
Şimdi içinizden diyorsunuzdur, Aygül Hanım yaraların sarılmasından vazgeçtik bari yeni yaralar açılmasın yeterli. Haklısınız gerçekten. Öyle haklısınız ki mücadele gücünüz var ama haliniz yok çok iyi biliyorum.
Bunu yaşama sebebiniz tüm gezegenlerin şu an oğlak burcunda ilerliyor olmasından kaynaklıdır. Hiç aklınıza gelmeyen eskilerin önünüze gelmesi ya da eski defterleri deli gibi karıştırıyor olmanız şu an sizleri de oldukça yoruyor. Şu dönemde adeta bir oğlak gibi kendinizi idare etmek zorundasınız. Keçi inadınızı bir köşeye bırakmalısınız.
Kendinize şu soruları sormalısınız.
Yaşamın hangi alanı sizi rahatlatıyor.
Kendinizi iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz?
Bu ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz?
Biz bunları sormaktan yoksun davranıyoruz kendimize.
Kendimizi hiç dinlemiyoruz. Kendimize sorular sormuyoruz.
Bugün bunları yapın.
Sosyal bir varlık olan biz insanların en önemli görevlerinden biri sevmek ve sevilebilmektir. İşimizde ne kadar uzman olursak olalım; insanları sevmiyorsak ve onlarla iyi ilişkiler kuramıyorsak aslında kendi içimizde eksik kalmışız demektir. Çünkü gelişmemizde ve ilerlememizde başka insanların fikirleri, davranışları ve tutumları önemli bir etkendir. Bu etkinin pozitif veya negatif oluşunu davranışlarımızla belirleyen de bizizdir.
Başarılı ve mutlu olmak için sosyal bir varlık olarak neye ihtiyacımız var? “Hoş görmeye”, “affetmeye”, “Olur insandır hata yaparak öğrenir” demeye, değil mi?
Güzel bir söz vardır: “Hiç hata yapmayan kişiler hiçbir şey yapmayanlardır” Başarıya veya mutluluğa giden yollar sağlıklı ilişkilerin kapısından geçer.
İyi ilişkiler kurmayı sadece işinizde veya evinizde değil, her zaman her yerde başarabildiğiniz ölçüde ruhunuz mutlu ve huzurludur.
Mutlu günler dilerim.
Düzenin oturduğu, yaraların sarıldığı zamanlara ilerliyoruz.
Yepyeni bir günden hepinize merhabalar. Satürn adaleti hızlı işliyor dediğim bir olayla güne başladım.
Bu yazıyı yazmaya başladığım sıralar da telefonuma bir bildirim geldi. Palu ailesi yayındayken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı diye. Dosya tekrar açılmış ve tekrar değerlendirilmeye alınmış. Gerçekten Tebrikler Müge Anlı!
Jüpiter Yay burcunda bir Yay kadını olarak tarihe geçecek bir iş yaptınız
Yaşam sizi olması gerekene yöneltiyor.
Ay Balık burcunda ilerliyor. Ay-Venüs ile birbirlerine meydan okuyor. Fikirleriniz bugün özgürce dolaşıyor olabilir. Hem duygularınızı hem düşüncelerinizi açık yüreklilikle ifade edeceksiniz. Şefkatli ama iddialı olun! Kendinizi net bir şekilde anlatın. Çünkü çevrenizdeki insanların beklentisi bu yönde olabilir.
Yaralar gerçekten sarılacak mı?
Şimdi içinizden diyorsunuzdur, Aygül Hanım yaraların sarılmasından vazgeçtik bari yeni yaralar açılmasın yeterli. Haklısınız gerçekten. Öyle haklısınız ki mücadele gücünüz var ama haliniz yok çok iyi biliyorum.
Bunu yaşama sebebiniz tüm gezegenlerin şu an oğlak burcunda ilerliyor olmasından kaynaklıdır. Hiç aklınıza gelmeyen eskilerin önünüze gelmesi ya da eski defterleri deli gibi karıştırıyor olmanız şu an sizleri de oldukça yoruyor. Şu dönemde adeta bir oğlak gibi kendinizi idare etmek zorundasınız. Keçi inadınızı bir köşeye bırakmalısınız.
Kendinize şu soruları sormalısınız.
Yaşamın hangi alanı sizi rahatlatıyor.
Kendinizi iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz?
Bu ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz?
Biz bunları sormaktan yoksun davranıyoruz kendimize.
Kendimizi hiç dinlemiyoruz. Kendimize sorular sormuyoruz.
Bugün bunları yapın.
Sosyal bir varlık olan biz insanların en önemli görevlerinden biri sevmek ve sevilebilmektir. İşimizde ne kadar uzman olursak olalım; insanları sevmiyorsak ve onlarla iyi ilişkiler kuramıyorsak aslında kendi içimizde eksik kalmışız demektir. Çünkü gelişmemizde ve ilerlememizde başka insanların fikirleri, davranışları ve tutumları önemli bir etkendir. Bu etkinin pozitif veya negatif oluşunu davranışlarımızla belirleyen de bizizdir.
Başarılı ve mutlu olmak için sosyal bir varlık olarak neye ihtiyacımız var? “Hoş görmeye”, “affetmeye”, “Olur insandır hata yaparak öğrenir” demeye, değil mi?
Güzel bir söz vardır: “Hiç hata yapmayan kişiler hiçbir şey yapmayanlardır” Başarıya veya mutluluğa giden yollar sağlıklı ilişkilerin kapısından geçer.
İyi ilişkiler kurmayı sadece işinizde veya evinizde değil, her zaman her yerde başarabildiğiniz ölçüde ruhunuz mutlu ve huzurludur.
Mutlu günler dilerim.