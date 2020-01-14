Düşüncelerinize bir “kudret” ekleyin

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Astroloji ile neleri anlamanız gerekmektedir ya da nereden başlamanız gereklidir diye birçok sorunuz var kafanızda biliyorum. Şöyle yandan çarklı bir bakıyorsunuz, haritanızın Satürn gezegeni yengeçte ya da oğlakta hemen söyleniyorsunuz. Benim Satürn gezegenim kötü konumda mı? Ya da Satürn 8.evde bu duruma birçok kaynak “ölüm” diyor yani bana ne olacak?
Bir sürü haklı soru…
Bu soruları ben 20 yıl önce sormaya başladım.
Lise1 sınıfta elimde bir kitap ve pergel ile haritamı çizmeye ve yükselenimi tespit etmeye çalışıyordum. Nerede şimdiki bilgisayar programları…
*
Allah, hadiste diyor ki: “Ben kulumun zannı üzereyim” …
Yani her insan kendi idrak seviyesi ve ilmi birikimi ile yaşamı içinde bir değerlendirme yapabilir. İdrak ve anlayışı ölçüsünce başına gelen olaylara bir tanımlama yapabilir ve bu sayede Allah'a tanır, bilir.
*
Bu tanıma ve bilme dediğimiz durum her insan için farklılık arz eder. Bu farklılığın bir diğer sebebi ise Allah her kula farklı tecelli eder, bir kuluna yaptığı tecellinin aynısını başka bir kulu için yapmaz. Çünkü bu ilahi genişlikten kaynaklanır, eğer böyle olmasaydı Allah'ın ilmi ve tecellilerinin sınırlı olduğu söylenirdi ki, Allah bütün bunlardan sınırsız ve sonsuzdur.
*
Arif olan kişi, ise yani tüm itikatlar hakkında geniş bilgiye sahip olan kimse ise herkesin kendince zannının doğru olduğunu, işin böyle olması gerektiğini bildiği gibi zannının üstündekini daha doğru bilir ve kabul eder.
*
Herkes kendi hacmi kadar düşünebiliyor.
Hepimizin bilinci farklı ve olağanüstü yapıdadır. Âmâ önemli olan tek bir hakikatin varlığını bir arada yakalayabilmektir. Şimdi gelelim yukarıdaki yazdığım şeye. Satürn’üm çok kötü ya da Mars gezegenim çok olumsuz ne yapacağım?
Aslında bu semboller altında dünyaya geliyorsunuz. Satürn oğlak burcunda 1989 yılında dünyaya milyonlarca insan geldi. Ya da 1982 yılında Satürn Plüton kavuşum’lu bir sürü insan var. Bir varoluşa gidiyor olmanızı anlamanız ve kendi hikayeniz içinde neleri çözmeniz gerektiğinizi fark etmeniz gereken bir durumdur. Satürn gezegeninizin ya da Venüs’ünüzün kötü olmasından dolayı başınıza bir şeyler gelmiyor. Satürn gezegeninizin kurallarını ve sizde verdiği bilinci anlamanızla ilişkilidir.
Kısaca anlayış seviyenizle birlikte iyilik kötülük kavramı bir değişime uğrayabilir. Yani sizler bilgiyi alıp öğrenmeye çalışırsanız bunu doğru özümseyebilirsiniz. Bilgiyi dikte etmek arif olmak isteyene yardımcı olmaz. Bunu yaşayarak öğrenebilirsiniz. Okuduğunuz yazılarda maalesef bilgiler dikte ediliyor. Bu sizleri kaygılandırıyor. Amacınız haritanızdaki sembolleri tespit ederek kendinizi bilme yoluna eğilmeyi seçmektir. Bunu da çok araştırarak ve tek bilgiye bağlı kalmayarak yapabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi ve bilincini en yüksek seviye tutmak için çok çalışmamız gerekmektedir.
Tasavvufta “gönlümüz bir aynadır” denir.
Eğer gönlümüzü ne kadar temiz tutarsak o kadar temiz ve iyi insanlarla karşılaşırız. Bu temiz aurayı çevrenize ne kadar yayarsanız işleriniz o kadar genişler. Kimsenin gönlünüzü bu yüzden kirletmesine izin vermemelisiniz.
Şu sıralar Satürn ve Plüton’un oğlak burcunda kavuşuyor olması sizleri oldukça zorluyor. Kime sorsak mutlu değil, kime sorsak kendiyle kavgalı, hiçbir şey olmasa bile son dönemlerde aldığı kilolardan bile mutsuzluğu yüksek seviyede olabiliyor.
Bir şeyler gidiyor ama nasıl gidiyor acaba?
Demem o ki; Gökyüzü şunu der:
-Eğer akşama bir yerde güzel bir yemek yemek istiyorsan oraya rezervasyon yaptırmalısın,
-Şayet fikrinde akşam bir balık yapmak varsa o zaman gidip bir balık pazarından balık almalısın,
-Ya da seni üzen ve inciten bir olayın içindeysen ve buradan kurtulmak için bir düşünce oluşturuyorsan artık burada bir kuvvet kazanmalısın,
-Hafta sonu yoğurt mayalamak gibi bir fikrin varsa o zaman süt almak için kendine bir güç vermelisin,
-Seviyorsan veya kaybetmek istemiyorsan elinden geleni yapmalısın,
Gördüğünüz gibi listeye baktığınızda hepsi düşünmekle başlıyor. Her şeyin başı düşünmek. Hele birde kudret varsa olmayacak bir şey yok. Düşünmek önemli bir adım ama düşüncene hareket eklemek sana gerçek bir sonuç almana yardım ediyor.
En önemlisi şu: Kafanızda oluşturduğunuz her düşünceye dikkat etmelisiniz…Karmaşayla boğuşmayı gurur saymayın. Basit çözümler ise onursuzluk gibi gelebilir ama doğada ego, kompleks yoktur. Her şey akış içinde gelişir. Gerçek çözümler, her zaman basit ve kısadır…
Bol bol düşünün…
Düşüncelerinize bir “kudret” ekleyin
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Astroloji ile neleri anlamanız gerekmektedir ya da nereden başlamanız gereklidir diye birçok sorunuz var kafanızda biliyorum. Şöyle yandan çarklı bir bakıyorsunuz, haritanızın Satürn gezegeni yengeçte ya da oğlakta hemen söyleniyorsunuz. Benim Satürn gezegenim kötü konumda mı? Ya da Satürn 8.evde bu duruma birçok kaynak “ölüm” diyor yani bana ne olacak?
Bir sürü haklı soru…
Bu soruları ben 20 yıl önce sormaya başladım.
Lise1 sınıfta elimde bir kitap ve pergel ile haritamı çizmeye ve yükselenimi tespit etmeye çalışıyordum. Nerede şimdiki bilgisayar programları…
*
Allah, hadiste diyor ki: “Ben kulumun zannı üzereyim” …
Yani her insan kendi idrak seviyesi ve ilmi birikimi ile yaşamı içinde bir değerlendirme yapabilir. İdrak ve anlayışı ölçüsünce başına gelen olaylara bir tanımlama yapabilir ve bu sayede Allah'a tanır, bilir.
*
Bu tanıma ve bilme dediğimiz durum her insan için farklılık arz eder. Bu farklılığın bir diğer sebebi ise Allah her kula farklı tecelli eder, bir kuluna yaptığı tecellinin aynısını başka bir kulu için yapmaz. Çünkü bu ilahi genişlikten kaynaklanır, eğer böyle olmasaydı Allah'ın ilmi ve tecellilerinin sınırlı olduğu söylenirdi ki, Allah bütün bunlardan sınırsız ve sonsuzdur.
*
Arif olan kişi, ise yani tüm itikatlar hakkında geniş bilgiye sahip olan kimse ise herkesin kendince zannının doğru olduğunu, işin böyle olması gerektiğini bildiği gibi zannının üstündekini daha doğru bilir ve kabul eder.
*
Herkes kendi hacmi kadar düşünebiliyor.
Hepimizin bilinci farklı ve olağanüstü yapıdadır. Âmâ önemli olan tek bir hakikatin varlığını bir arada yakalayabilmektir. Şimdi gelelim yukarıdaki yazdığım şeye. Satürn’üm çok kötü ya da Mars gezegenim çok olumsuz ne yapacağım?
Aslında bu semboller altında dünyaya geliyorsunuz. Satürn oğlak burcunda 1989 yılında dünyaya milyonlarca insan geldi. Ya da 1982 yılında Satürn Plüton kavuşum’lu bir sürü insan var. Bir varoluşa gidiyor olmanızı anlamanız ve kendi hikayeniz içinde neleri çözmeniz gerektiğinizi fark etmeniz gereken bir durumdur. Satürn gezegeninizin ya da Venüs’ünüzün kötü olmasından dolayı başınıza bir şeyler gelmiyor. Satürn gezegeninizin kurallarını ve sizde verdiği bilinci anlamanızla ilişkilidir.
Kısaca anlayış seviyenizle birlikte iyilik kötülük kavramı bir değişime uğrayabilir. Yani sizler bilgiyi alıp öğrenmeye çalışırsanız bunu doğru özümseyebilirsiniz. Bilgiyi dikte etmek arif olmak isteyene yardımcı olmaz. Bunu yaşayarak öğrenebilirsiniz. Okuduğunuz yazılarda maalesef bilgiler dikte ediliyor. Bu sizleri kaygılandırıyor. Amacınız haritanızdaki sembolleri tespit ederek kendinizi bilme yoluna eğilmeyi seçmektir. Bunu da çok araştırarak ve tek bilgiye bağlı kalmayarak yapabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi ve bilincini en yüksek seviye tutmak için çok çalışmamız gerekmektedir.
Tasavvufta “gönlümüz bir aynadır” denir.
Eğer gönlümüzü ne kadar temiz tutarsak o kadar temiz ve iyi insanlarla karşılaşırız. Bu temiz aurayı çevrenize ne kadar yayarsanız işleriniz o kadar genişler. Kimsenin gönlünüzü bu yüzden kirletmesine izin vermemelisiniz.
Şu sıralar Satürn ve Plüton’un oğlak burcunda kavuşuyor olması sizleri oldukça zorluyor. Kime sorsak mutlu değil, kime sorsak kendiyle kavgalı, hiçbir şey olmasa bile son dönemlerde aldığı kilolardan bile mutsuzluğu yüksek seviyede olabiliyor.
Bir şeyler gidiyor ama nasıl gidiyor acaba?
Demem o ki; Gökyüzü şunu der:
-Eğer akşama bir yerde güzel bir yemek yemek istiyorsan oraya rezervasyon yaptırmalısın,
-Şayet fikrinde akşam bir balık yapmak varsa o zaman gidip bir balık pazarından balık almalısın,
-Ya da seni üzen ve inciten bir olayın içindeysen ve buradan kurtulmak için bir düşünce oluşturuyorsan artık burada bir kuvvet kazanmalısın,
-Hafta sonu yoğurt mayalamak gibi bir fikrin varsa o zaman süt almak için kendine bir güç vermelisin,
-Seviyorsan veya kaybetmek istemiyorsan elinden geleni yapmalısın,
Gördüğünüz gibi listeye baktığınızda hepsi düşünmekle başlıyor. Her şeyin başı düşünmek. Hele birde kudret varsa olmayacak bir şey yok. Düşünmek önemli bir adım ama düşüncene hareket eklemek sana gerçek bir sonuç almana yardım ediyor.
En önemlisi şu: Kafanızda oluşturduğunuz her düşünceye dikkat etmelisiniz…Karmaşayla boğuşmayı gurur saymayın. Basit çözümler ise onursuzluk gibi gelebilir ama doğada ego, kompleks yoktur. Her şey akış içinde gelişir. Gerçek çözümler, her zaman basit ve kısadır…
Bol bol düşünün…