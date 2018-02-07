Düşüncelerini ve yaşamındaki olaylara tepki verme biçimini kontrol etmekle, kaderini kontrol etmeye başlarsın

Çarşamba günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor. İçgüdülerinizin,sezgilerinizin ve bilinçaltınızın ortaya çıkabileceği bir gün. Geçmişinize bağlı bazı konuları öğrenebilirsiniz.

Alışkanlıklarınızı sorgulayacağınız ve çevrenizdeki insanların bağımlılıklarını da eleştirmeye açık bir gün. Çevrenizde gelişen her olaya bir açıklık getirmek isteyeceksiniz. Bazı sırları gizli kalmış olayları öğrenmenizde pek bir mümkün olabilir. Üzerinize vazife olmayan işleri iyi ayrıştırmalısınız. Kimsenin adına düşünmeyin. Hayatta kalmak adına kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Tutkularınız oldukça yüksek olacak.

Sevmek ve sevilmek duygusuna ihtiyaç duyacaksınız. İlişkilerinizi kontrol altına almak isterken partnerinize karşı baskı ve tehditten uzak durun. Kıskançlık ve şüphecilik sadece sizi yıpratır. Misillemeler yerine kendinizi nasıl daha fazla geliştirebilirsiniz bunu deneyimleyin. Enerjinizi bugün kendiniz için harcayın. Olumsuzluklardan uzak durun. Canınızı sıkacak insanlardan ve olaylardan elinizden geldikçe uzaklaşın.

Olayları gerçek boyutu ile değerlendirmeli hislerinize güvenmeniz gerekmektedir. Tartışmayı bilmeli, kavga etmeden intikam gütmeden, karşınızdakini doğru şekilde ikna etme mücadelesini öğrenmelisiniz. Hoşlanmadığına sabretmedikçe hoşlandığını elde edemezsin…

Gelelim günün hikayesine ;

Pakistanlı Dr. İşân Hüseyni yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ödül almak için uluslararası bir konferansa gidiyordu. Uçağa bindi. Ancak havada bir arıza olmuş ve yıldırım çarpması sonucu uçak en yakın havaalanına inmek zorunda kalmıştı. Bir sonraki uçak 16 saat sonra kalkacaktı.

-Sinirlendi ve “O toplantıya muhakkak yetişmem lazım” dedi.

-16 saat bekleyemem” diye bağırdı.

Görevliler gideceği şehrin 6 saat uzaklıkta olduğunu ve isterse araba kiralayarak gidebileceğini söylediler. Acele yola çıktı ama aksilik bu sefer de yolda şiddetli yağmurdan göz gözü görmez olmuş ve selden dolayı araç gidemez olmuştu. Yol kenarında eski bir evin kapısını çalıp hızla içeri girdi. Yaşlı bir kadın içeride oturuyordu.

Süratle ona “Telefonu verir misin telefon etmem lazım” dediğinde kadın tebessüm ederek dedi ki: “Görmüyor musun evladım ne telefonu. Burada ne telefon ne de elektrik var.

Geç az dinlen, yemek ye, çay iç sonra düşünürsün bu işleri ”dedi.

Adam çaresiz az ısınarak yemek yedi ve çayını yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp uzun uzun dualar etti. Dikkatle baktığında kadının bir beşiği salladığını ve beşikte çok küçük bir bebeğin hareketsiz durduğunu gördü.

Hemen sordu: “Kimin bu bebek anacığım? Hayırdır bu kadar uzun ağlayarak dua ettin” dedi

Yaşlı kadın; “Hem annesi hem de babasından yetim olan torunumdur. Ağır hastalığı var. Bölgedeki hiçbir doktor çaresini bulamadı. Ama çok iyi bir doktor varmış, İşan Hüseyni adlı bir doktor. Çaresi ondadır dediler. Ancak çok uzakta olduğundan birkaç gündür Allah’a dua ediyorum ki Allah bu bebeğin işini kolaylaştırsın diye dedi.

Doktor şaşkın bir durumda ne diyeceğini bilemedi. Ve sesi titreyerek yaşlı kadına teyzeciğim.

-Allah senin duanı kabul etti. Senin duan yıldırımlar çaktırıp uçağı yere indirdi. Seller akıttı arabamı evinin önünde durdurttu ve sonunda beni size ulaştırdı.

*Dr. İşan Hüseyni benim.

Dememiz o ki; Allah’ın kullarına isteğini ulaştıracağına karşın kalpten iman edin. Bütün yollar kapanınca yeri göğü yaratana sığın. Onun iltiması dua. Kalp en güzel aynadır. Ne yaparsan, Ne yazarsan, Ne düşünürsen, Ne paylaşırsan; O senin yüreğinin yansımasıdır. Hayatınızın düzgün gitmesini istiyorsanız hiç kimseye yamuk yapmayın. Kalbini ferah tutan iyi herkesin işini Allah rast getirir. Ne demiş eskiler; Mevla’m rast getirirse işini, mermere geçirir dişini, mevlam rast getirmezse işini, yoğurtta kırar dişini…

Mutlu günler dilerim.