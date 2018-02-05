Düşünceler oklar gibidir, bir kere salıverildiler mi gider hedefi vururlar. Onlara iyi sahip olun! Bir gün onların hedefi de olabilirsiniz

Satürn Oğlak burcuna geçtiğinden bu yana aslında kendisini tam anlamıyla hissetmedik. Genelde geçmişte yaptığım bir takım araştırmalara göre ve kadim astrologların bilgilerine göre Satürn Oğlak 6’ derecesini oldukça önemsedikleri görülmüş. Bu gökyüzü konumu da 13 Şubatta başlıyor ve 18 Nisanda Satürn gerilemesi ile tekrar Haziran sonlarında 6’ dereceye geliyor. Bu demek oluyor ki Şubat bizim için yaz aylarına kadar uzanacak ders verici bir takım olaylarla karşılaştırabilecek. O zaman uyanık oluyoruz ve başlayan süreci anlamaya çalışıyoruz.

Ay bugün Terazi burcunda hareket edecek ve akşam saatlerinde Uranüs’e karşıtlık yapacak. Bugün işinizde kendinizi direkt olarak ortaya koyacak sert konuşmalardan kaçınmalısınız. Uzlaşmacı kimliğinizi ve ikna edici tarafınızı ortaya koymak adına olayları istediğiniz gibi yansıtmanız, sizin daha doğru anlaşılmanıza yardımcı olacaktır. Hem bu tutumunuz sayesinde rakiplerinizden bir adım daha öne geçebilirsiniz. Var olan ilişkilerinizde problemler yaşıyorsanız bunları çözerek konuşmayı deneyin. Bu ilişkinin içerisinden sadece ruhunuzu sıyırmayı değil köklü değişimlerle her yönden sorunları çözmeyi öğrenmelisiniz. Kariyerde üstlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ufak hatalarınız yüzünden değişebilir. Çalışma hayatınızda güvendiğiniz kişi veya kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sizden statü olarak ast olan kişilerle bir takım konular yüzünden fikir uyuşmazlığı yaşayabilirsiniz. Dedikodulara karşı sert ve kavgacı bir tutumdan yana uzak olun. Kendinizi sakinlik içinde savunabilirseniz kazanan taraf siz olursunuz. Bugün, eşiniz ve ya partnerinizden özel destekler alabilirsiniz. Geçmişteki hataların önünüze serilmesiyle bu sefer haklı haksız taraf kim bunun yüzleşmesini yaşayabilirsiniz.

Olaylar birden gelişmez bunu unutmayın. Bir sürece bağlı gelişir. Yani bir ilişki hemen o gün her şey iyi giderken bitmez. Yanlış giden ve sizin göz yumduğunuz bir şeyler vardır veya bir durumu gereğinden fazla idare etmişsinizdir. Olayları anlayın. Aklınızı kullanın. Akıl tembelliği bir müddet sonra sizi öğrenilmiş bir çaresizliğe iter. Bu makul değildir.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Yaptığınız iş her neyse söz konusu başarı olunca analitik düşünmenin değerini sorgulayan kimse var mıdır, bilmiyorum. Ancak analitik düşünebilmenin dışında onun kadar önemli bir zekâ türü vardır. Bu da aklınızı kullanmaktır.

Akıl sizlerin sadece yaratıcı bir insan olmanızı, uygun düşüncelere sahip olmanızı sağduyunuzu kullanmanızı ve kusursuz bir yön duygusuna sahip olmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşamınızı kolaylaştırır ve stresten arındırır.

Çünkü çaba harcamanızı gerektiren ve zaman zaman şüphelere yol açabilen analitik düşünmenin tersine, akıl kendine güven duygusundan, hangi yönde hareket edeceğiniz duygusundan karar verirken, fikir oluştururken ya da bir sorunu çözerken iç güveninizi kullanabilme duygunuzu size verir.

Oysa aklınızı kullanırken sakinleşir ve beyninizi boşaltırsınız. Aklınıza başvurduğunuz da sanki bilgece ve duruma uygun düşünceler kendiliğinden ortaya çıkarlar. Aklınızı kullanmak yaşamanızı büyük ölçüde kolaylaştırır. Aklınızın sesini kullanmayı günlük yaşamınıza sokabilirsiniz bu üstelik çok doğal bir biçimde olacak ve hiç çaba harcamak zorunda kalmayacaksınız. Aklınız sahip olduğunuz en güçlü aracınızdır. Sadece ona güvenin stresinizin azaldığını ve çok daha yetkin bir insan olduğunuzu göreceksiniz G

Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz şeyleri istemek için her zaman dua edin ama şunu unutmayın insan kendisi için en iyinin hangisi olduğunu bildiğini iddia edemez. En iyinin hangisi olduğunu bilen sadece Allah’tır. Bu yüzden daima Yaratıcının size doğru yolu, kendi yolunu izleyebilmene yarayacak şekilde akıl vermesi için dua et. Unutmayın ki hayatınız bir hikâye ve anlatıcı sizsiniz. Kendinize hak ettiğiniz öyküyü seçin ve gerçek olmasını istediğiniz hikâyeyi anlatmaya başlayın ve yeni mutlu bir gerçek haline gelmesini bekleyin.

Dememiz o ki; Hayat her zaman sürprizlerle doludur.

Yaşam büyük bir gizem ve anlamlı bir yolculuktur. Evet, biz bunu hiçbir zaman kolay anlamayacağız ama elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan sonra hayatında neler olacağını bilmen mümkün değil ama öngörülü olabilirsin. Hayat bazen mutluluk dolu ve bazen de üzüntü dolu olabilir. Bazen kahkahalar dolu bazen ise gözyaşı ile doluda olabilir. Sen o zamanlarda yaşadığını düşündüğün talihsizliği fırsata dönüştürdüğün anda yaşam konforunu kazanacaksın. Hayatın gerçeği budur. Ama bunu kabul etmelisin. Hayatına cesur bir asker gibi hazırlanmalısın.

Güzel bir hafta dilerim…

Sevgiler.

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