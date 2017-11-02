Dünyadaki en güzel şey, kendine nasıl ait olacağını bilmektir.

Ay koç burcunda hareket etmeye devam edecek. Düne göre hareketlilikte büyük bir artış söz konusu. Enerjiniz daha da yükselecek.

Tabi bu tahammülsüzlük noktasında olabilir. Bu noktada kendinizi yormamanızı tavsiye ediyorum.Sabah saatlerinde birbirimizi anlamak için aklımızı ve kalbimizi kullanmamız gerekmektedir. Teknik bir anlayış sistemi bizi yorabilir. Yani teknik anlayış demek egomuz demektir. Çevremizdeki insanların bulundukları durumları anlamayı seçmeliyiz. Bizim durumumuzu her ne kadar karşı taraf anlamıyor gibi gelse de biz bu yönden vazgeçmemeliyiz.

Aralık 2016 ve Nisan 2017 tarihinde kesinleşen Satürn-chiron olumsuz açısı son setini tamamlamak üzere bugünde kesinleşiyor.

Bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirdiysek ve korkularımızla yüzleşmeyi seçmediysek bu olumsuz açı bizi yorabilir. Bu iki gezegenin birbirine yaptığı meydan okuma bizlerin önüne pişmanlıklarımız ve korkularımız olarak çıkar. Bu noktaya çok takılmamalı hemen bu duygu etkileşiminden kendimizi çıkartmalıyız. Payımıza düşeni alıp yola devam etmeliyiz. Yaşadığınız güvensizliklerin tekrar oluşma korkusu içerisinde olmayın. Unutmayın ki; hayal kırıklığı sadece bir kere olur.

Ay-Plüton karesinin etkili olduğu öğle saatlerinde duygusal olarak kendinizi güçsüz hissedebilir ve bu hissi yansıtmamak adına çevrenizdeki insanları manipüle edebilirsiniz. Bu tatsız iletişimlere sebep verebilir. Bunun yerine daha sakin ve yanlışları düzeltici noktada olarak nazik geçişler yapmalısınız.

Meydan okumalardan uzak durmalısınız. Aşk ve ilişkilerde partnerinize gösterdiğiniz baskıcı yön sizi zorlayabilir. Ya hep ya da hiç kavramından uzak davranarak daha esnek olmanızı tavsiye edebilirim. Kendinizi depresif düşüncelerden ve hayallerinizi engellenmeye sebep olacak insanlardan uzak tutun.

Gelelim günün tavsiyesine;

Sözünü her ne şartta olursa olsun yerine getir, zira verdiğin sözden sorumlusun. Güzel konuşmanın sırrını arıyorsan onun gereksiz sözleri terk etmek olduğunu bil. Ayrıca ne kadar konuşursan konuş, söylediklerin karşıdakinin anlayabileceği kadardır.

Çoğu insan gücü, kuvveti kaslarda arar. Oysa güç kalpte ve zihindedir. Kuvvetli insan nefsini yenen ve düzelten insandır. İnanç yaşamın gücüdür. İnançlarını tanı, zayıflatanları bırak ya da değiştir, güçlü kılanları daha da güçlendir. İnsanların en iyisi geç kızıp öfkesi çabuk geçendir, en kötüsü de çabuk kızıp öfkesini geç yenendir.

Dünyada herkesin ihtiyacına yetecek kadar imkân vardır fakat herkesin hırsına yetecek kadar değil. Hırsın seni menfaat tuzağına çeker, menfaat sandalye ve koltuklara benzer, ayağının altına alırsan seni yüceltir, başının üstüne alırsan seni alçaltır. Kanaatkâr insan hiçbir zaman yokluk çekmez, herkes elindekinin en iyisini dostuna verirse, dostluklar artar ve herkesin elinde en iyisi olur. Hırslı değil azimli, aceleci değil çabuk, tembel değil sabırlı, dik başlı değil başı dik, önce konuşup sonra düşünen değil önce düşünüp sonra konuşan ol. İliklerin en lezzetlisi en sert kemikte bulunur.

Mutlu günler dilerim….Unutmayın , Kahve mühim J

Aygül AYDIN