Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir

Ay ikizler burcunda hareket etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak aktiviteleri üstlenme fırsatınız oluşursa kaçırmayın derim. Enerjisi yüksek eğitimler veya toplantılar gerçekleştirmeniz kendinizi daha doğal ifadelerinizle ortaya koymanız size önemli kazanımlar getirecektir. Öte yandan, ufkunuzu genişletmek için heyecan verici bir plan düşünmeye başlayabilirsiniz. Yeni bir çalışma şekli, yurtdışında bir gezi ya da kendinizde eksik olduğunu düşündüğünüz bir konuda adımlar atabilirsiniz. Bugün aslında güveninizi ve iyimserliğini gösterenlerin ödüllerini toplayacağı bir gün geneli.

Bugün Ay ile Uranüs teması size esnek olmanın ve yeni fikirlere açık kalmanın ideal bir zaman olduğunu söylüyor. Günün düzeni içerisinde beklenmeyen yeni olasılıkları keşfetmekte serbestsiniz. Kendinizin, başkalarının ya da eski ilişkilerinizden birilerinin duygularıyla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Bu aynı zamanda yeni teknoloji veya sosyal medya uygulamalarını keşfetmek için iyi bir zaman olabilir. Teknolojiden hazır bahsederken, Sabah saatlerinde bozulan araçlarınız veya telefonlarınız, teknolojik cihazlarınızın bakımını yaptırmak durumunda kalabilirsiniz. Bunun için acele edip yeni kararlar vermeyin. Bu sizde öfke oluşturacak boyuta gelmesin. Çözüme odaklının. Sistemsel her şeyi yedeklere almayı ihmal etmeyin.

Duygularınızı dinlemek ve kalbinizi izlemek için iyi bir zaman dilimi. Yolunuzu yeniden gözden geçirmek ve hayatınızın yolculuğunda olumlu ayarlamalar yapmak için biraz zamanınız varsa lütfen artık bu açılar ile birlikte bazı konularda kararlı davranışlar sergileyin.

Birkaç gün oldukça hassas olabiliriz. Bu nedenle, kendinizi dolduruşa getirerek ilişkilerinizi rahatsız etmekten kaçınmak için ekstra özen gösterin. Bu hassas hissetmenin olumlu yönünü kullanmak gerekirse, geçmişte yaşamış olduğunuz herhangi bir yara duygusunun şifa için fırsatlar barındırdığını da hatırlamanız gerekir. Nerde vazgeçmeniz gerektiğini anlamanız gereken bir dönem. Bugüne kadar tek başınıza köprüyü inşa ettiniz ve yeterince anlaşılmadınız. Belki de artık köprüler inşa etmek yerine onları yakmak zamanı geldi.Sadece ne istediğinizi bilin.

Günün tavsiyeli hikâyesi;

Oldukça yoğun bir sabah.. Tahminen saat 8:30 da seksenlerinde, asil bir adam başparmağındaki dikişleri aldırmak üzere içeri girdi. Çok acelesi olduğunu söyledi, zira saat tam 9:00 da bir randevusu varmış. Onun canlı titreşimlerini hissettim adeta ve kendisine oturmasını söyledim. Çünkü tedavisinin bitmesi ve onun birisini görmesi en azından bir saat sürerdi. Saatine baktığını görünce, başka bir hastam da olmadığı için

yarası ile ben meşgul oldum. Tetkik ettiğimde yaranın çok güzel iyileştiğini

görünce doktorlardan birisine bantları açmasını ve yeniden sarmasını

söyledim. Yaranın tedavisi esnasında konuşmaya başladık. Bu kadar

acelesi olduğuna göre acaba bu sabah bir doktorla mı randevusu olduğunu sordum.

Bana hayır diye cevap verdi. Bana bakımevine gidip eşi ile kahvaltı

etmek için acelesi olduğunu söyledi. O zaman eşinin sıhhatinin nasıl olduğunu sordum.

Bana orada uzun bir süredir kaldığını ve Alzheimer hastalığının bir kurbanı olduğunu nakletti. Konuşurken yarasını da sarmış bulundum ve karisi onu beklerken biraz da geç kalmış olmasından dolayı acaba eşiniz endişe duyar mı dedim. Bana beş seneden beri onun kim olduğunu bile bilmediğini ve kendisini tanımadığını söyledi. Şaşırmıştım. "sizi tanımadığı halde yine de her sabah onu görmeye mi gidiyorsunuz?" . Elimi okşayarak gülümsedi. O beni tanımıyor ama ben halen onun kim olduğunu biliyorum" dedi..

Demem o ki; Aşk ve sevgi karşılık bulsa da bulmasa da güzel şey… Sevginin size ait olması gerekmez. Sizin sevgiye ait olmanız gerekir. Gerisi egodur. Sizin olsun isteği ve arzusu ya da duygularınıza karşılık bulma arzusu. Bununla savaşmayın. Siz o tutkuyu sevin. Sadece size o tutkuyu yaşatan insanı sevmeye devam edin… Ne demiş Mevlana:

O kadar yakınsın ki seni ben sandım, sana o kadar yakınım ki beni sen sandım. Sen mi benim ben mi sensin şaşırdım kaldım…

Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum …..

Mutlu günler dilerim.