Dünyada düzeltebileceğiniz, daha iyi yapmayı başarabileceğiniz ilk ve son önemli kimse kendinizsiniz

Haftaya Ay koç burcunda başlıyoruz. Haftaya oldukça hızlı bir giriş yapacağa benziyoruz. Ay’ın Satürn ile kontağı biraz bize baskı ve sanki engelleniyormuşuz duygusu verebilir. Bu yüzden olayları anlamadan dinlemeden kırıcı tepkiler vermeyelim. Bir şeyi o an istediğiniz için olmayabilir. Bunun için ne hemen pes etmeniz gerekli ne de hemen agresifleşmeniz. Yapılacak en iyi yöntem hedeften vazgeçmeden yeni bir yöntem belirlemek olmalı.

Yönetici gezegen Mars’ın da yay burcunda olması ve Ay’a olumlu açı içinde bulunması bir kez istikrarlı bir süreç yaratıp ilerlemeniz durumunda içinizdeki kendinize duyduğunuz kuşkuyu örtüp hedeflerine doğru adım adım ilerlerseniz süreci kolayca başlatabileceğinizi gösteriyor. Sabrınızı nerede kullanmanız gerektiğini bulduğunuzda hedefinize erişmeniz sadece bir zaman meselesi olacaktır.

Yaşamış olduğunuz gergin ve huzursuz ruh hali ile kendinizi zor durumda kalmış gibi hissedebilirsiniz. Yaşadığınız stresli sorunlar uyku düzeninizde de sorun yaratabilir. Bu durumu tolere etmek açısından bazı rahatlatıcı aktivitelerde bulunup kendinizi sevdiğiniz şeylere yöneltmeniz olumlu sonuçlar getirecektir. Bu arada gizli oluşumlara karşı ekstra dikkatli olmanız gerekmekte.

Eğitim hayatınız ve kariyerinizle ilgili kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda gereken finansal destekleri bulabileceksiniz. Bu anlamda otoriter figürlerin maddi destekleri arkanızda olacak. Borç, alacaklar, vergi ve kredilerle ilgili önemli destekler de görmeniz mümkün. Kararlı durduğunuz konularda şans her zaman sizin yanınızda ve yardımınızda olacaktır

Gelelim Günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir yolcu gemisi yolculuk esnasında kopan bir fırtınada batar ve içindekilerden sadece iki adam küçük ve ıssız bir adaya yüzmeyi başarırlar. Ne yapacaklarını bilemeyen bu iki kazazede Allah’a yalvarmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verirler. Fakat kimin duasının daha güçlü olduğunu anlamak için adayı ikiye bölmeye karar verirler ve adada karşılıklı olarak yaşamaya başlarlar. İlk diledikleri şey yiyecektir. Ertesi sabah, birinci adam kendi tarafında dalları meyve dolu bir ağaç bulur ve ağacın meyvelerinden yer.

Diğer adamın alanı ise hala çoraktır! Bir hafta sonra, birinci adam yalnız olduğu için kendisine bir eş diler. Ertesi gün bir kadın yüzerek birinci adamın tarafına gelir. Diğer tarafta yine hiçbir şey yoktur! Hemen sonra birinci adam bir ev, giysiler ve daha fazla yiyecek diler. Sihirli bir değnek değmişçesine tüm istedikleri kendisine verilir. Fakat ikinci adam hala hiçbir şeye sahip olamamıştır!

En sonunda birinci adam bir gemi diler böylece karısıyla birlikte adayı terk edebilecektir. Sabahleyin kendi tarafına demirlenmiş bir gemi bulur. Birinci adam karısıyla birlikte gemiye biner ve ikinci adamı adada bırakmaya karar verir. Onun hiç bir dileği gerçekleşmediği için Allah’ın nimetlerine layık biri olmadığını düşünür.

Gemi kalkmak üzereyken birinci adam cennetten yankılanan bir ses duyar,

---“Neden arkadaşını adada bırakıyorsun?”

--- “Bana gönderilen nimetler sadece bana aittir çünkü onlar için ben dua ettim, Onun duaları kabul edilmedi o yüzden o hiçbir şeyi hak etmiyor.” diye cevap verir birinci adam.

“Yanılıyorsun!” diye azarlar ses birinci adamı.

---“Onun sadece tek bir dileği vardı ve kabul ettim. Eğer etmeseydim sen gönderdiğim nimetlerin hiç birine sahip olamazdın.” der

--“Allah’ım ne olur söyle bana” dedi birinci adam, “Ne diledi de ona minnettar olmam gerekiyor?”

---“Senin tüm dileklerinin gerçek olmasını diledi.”

Hepimizin bilmesi gerekir ki; Bize gönderilen nimetler sadece bizim dualarımızın sonucunda değil bizim için dua edenler sayesinde de gerçekleşir. Başkası için yaptığınız şeyler kendiniz için yaptıklarınızdan daha önemlidir.

Dememiz o ki; İşte budur hayat!

İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın.

Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün

Karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun.

Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin, Sevdiğin kadar sevilirsin...

Şaşmadığından emin olduğum tek bir kural vardır;

Hayatta YAPTIĞINIZ İYİLİKLERLE DE, YAPMADIĞINIZ İYİLİKLERLE DE muhakkak bir gün denk geleceğinizdir…

Mutlu haftalar ,güzel yarınlar dilerim…