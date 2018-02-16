Dünya yuvarlaktır ve dünyanın sonu gibi görünen bir yer, başlangıcı olabilir

Haftanın son iş gününe gelmiş bulunmaktayız. Dün gece ise önemli bir güneş tutulmasını arkamızda bırakmış bulunmaktayız. Yani 6 aylık bir döngünün başlangıcındayız.



Belki de içinizden diyorsunuz ki bunun neresi başlangıç. Âmâ aslında neyin başlangıç ya da neyin son olduğunu şuan kendimiz için bilmiyor olabiliriz. Bugün Ay Kova burcunda ve güne bizleri oldukça entelektüel bir hava içerisinde başlatıyor. İlerlemek ve alışılmadık deneyimler üzerine kendimizi geliştirmek isteyeceğiz. Bugün sabah saatlerinde hedeflerimiz için gösterdiğimiz gayretin karşılığını alabiliriz. Akşam saatlerinde duygularımızla aklımız arasında bir karar vermek zorunda kalacağımız konular içerisinde olabiliriz. Aynı zamanda partner ilişkilerimizde ciddi restleşmelere açık olacağımız bir sürece giriyoruz. Bu oldukça yönsüz ve gerçek dışı olan olaylarla sizleri yüzleştirecektir.

Kariyer hayatınızda yapmak istediğiniz fakat bir türlü harekete geçemediğiniz konular için bugün mükemmel bir akış var. Bu anlamda bugün ne yapmak istediğinizi gerçekten bilecek ve konunun ana hatlarını kafanızda oluşturabileceksiniz. Finansal konular bugün daha fazla önem kazanabilir. İhtiyaçlarınızı bu anlamda bir süre daha bekletmeniz faydanıza olacaktır. Zira önümüzdeki günlerde daha iyi fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Sizler de bu süre zarfında ihtiyaçlarınızla ilgili bir ön araştırma yapabilir zamanı gelince de daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz.

Zaten başarıya ulaşan tek hareket bir adım atabilme cesaretidir. Siz bunu yapın gerisi kendiliğinden gelecektir. Başkalarına karşı göz kamaştırma eğilimi veya insanları ayakta tutmak adına verilen boş vaatlere açık davranışlar sergileyen insanları önümüze getirebilir Düne nazaran bugün kendinizi daha ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu gayet normal bir durum. Kendinizi tedirgin ederek motivasyonunuzu aşağıya çekmemelisiniz. Gelecek hareketli günlerin ön hazırlığı gibi düşünebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler cephesinde gökyüzü adeta sizi romantik ve sevgi dolu bir kavrayışla kucaklıyor. Sevginizi göstermenin tam sırası.



Gelelim günün tavsiyesine;

Yaşamda sık sık, gerçekten kontrol edemeyeceğimiz olaylar olur. Çalıştığımız şirket küçülür ve işten çıkarılabiliriz. Eşimiz bizi terk edebilir. Aile fertlerinden biri hasta olabilir ya da ölüme çok yaklaşabilir. Bu gibi durumlarda artık yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığı hissine kapılabiliriz. Belki de bir iş bulabilmek ya da sadece kendinizi daha mutlu hissedebilmek için, bildiğiniz her şeyi denemiş olabilirsiniz. Hiçbir şey işe yaramamış gibi gözükebilir. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, yeni bir yaklaşımı denediğimizde hala amacımıza ulaşamamışsak, genellikle bunları tekrar denemeyiz. Niçin? Çünkü hepimiz acıdan kaçmak isteriz! Hiç kimse başarısızlığı tekrar yaşamak istemez. Hiç kimse sadece hayal kırıklığına uğramak için, bütünüyle kendisini vermez. Genellikle bu hayal kırıklığı deneyimlerinden sonra, tekrar denemekten vazgeçeriz! Böylece hiçbir şeyin işe yaramayacağına inandığımız noktaya geliriz. Halbuki yanılıyorsunuz. Her şeyi yapabilirsiniz!

Bugün, algılama ve eylemlerinizi değiştirerek yaşamınızdaki herhangi bir şeyi değiştirebilirsiniz. Yaşamınızı tersine çevirmede ilk adım, bir şey yapamayacağınız ya da çaresiz olduğunuza ilişkin inancınızdan kurtulmaktır. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Genellikle insanlar geçmişte denediklerini, fakat başaramadıklarını söylemektedirler. Yaşamım boyunca geçmiş geleceğiniz değildir ifadesini sık sık kullandığımı hatırlatmak isterim. Dün ne yaptığınız önemli değildir, şimdi ne yaptığınız önemlidir. Bugün yapacaklarınız üzerine yoğunlaşırsanız, her şey daha iyi olacaktır. Mesaj basittir. Amaçlarınızın peşinde giderken, sabırla ve esneklik duygusunu kaybetmeden, yoğun ve sürekli eylemde bulunur ve çözüm yoktur duygusunu bir kenara bırakırsanız; eninde sonunda istediğinizi elde edersiniz. Derhal, küçük bile olsalar, bugün yapabileceğiniz eylemler üzerinde yoğunlaşmalısınız

Dememiz o ki; Kimsenin ilgisine, sevgisine, şefkatine, anlayışına, yardımına muhtaç olmadığınızı hatırlayıp sizi yaratana şükredin. Artık gerçeklerden kaçmaktan vazgeçin. Bir şeyler yapma zamanı geldi. Doğru bilinen yanlışlar içerisinden, öğrenilmiş çaresizliklerinizden kurtulun. Bugüne kadar sizi büyütmeyen işinizden, eşinizden, dostunuzdan, ailenizden artık ayrılma vaktiniz geldi. Büyümüyorsanız ya da sizin büyümenize izin vermiyorlarsa yaşamıyorsunuz demektir. Kendinizi kandırmaktan vazgeçin. Nefes almak veya her sabah uyanmak demek yaşamak demek değildir. Yaşamın hakkını verin. Dünya, sahip olduğunuz hünerin efendisi haline gelenleri alkışlar ve cömertçe ödüllendirir.

Mutlu günler dilerim

İyi haftasonları