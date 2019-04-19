Dolunaylı bir resetleme zamanı… Yeniden başlasın.

Size bu ifadeyi kullanıyor olmak öyle güzel ki…
Bu köşe başında hepimiz yaratıcının bize verdiği Can’ı en iyi şekilde götürme telaşındayız.
Kimileri bunları yok etmeye çalışırken bir avuç insan hem kendi canını hem de sevdiklerinin canını kurtarma peşine koşuyor. Zıtlıklar içinde oluşmuyor mu tüm güzellikler zaten.
Şimdi biz sizlerle hem kendi canımızı hem sevdiklerimizin canını kurtarmaya çalıştığımız için hepimiz bu uğurda yoldaşız. Sizlerle yolculuk öyle güzel ki.
Bugün Terazi burcundaki Dolunay gerçekleşiyor. Pazartesi gününden bu yana belirsiz olan her şey artık aydınlanma yoluna girmeye başlıyor.
Bunu bende kendi hayatımda inanın birebir yaşıyorum.
Geçtiğimiz pazartesi günü öyle gurur kırıcı bir olay ile karşı karşıya kaldım ki inanın duysanız üzüntünüzden sizler tepki vermek istersiniz.
Ben sizleri üzmek yerine aksine bu süreci nasıl yönetmem gerekli ve haritama göre nasıl ilerliyorum diye tecrübelerimi sizlerle paylaşmayı ve deneyimlerimi anlatmayı seçiyorum. Yani aslında yaşadığın süreçte dik ve doğru durduğunda nasıl sonuçlar alındığını görmenin bir kez daha sonuçlarını alacağımı bilerek umut ediyorum.
Size şunu itiraf edebilirim ki hayatımda geldiğim şu noktaya kadar sürekli gayret gösterdim. Ve biliyorum ki bu köşeyi okuyan hepiniz yaşamınızda sürekli benim gibi olan insanlarsınız. Zaten şanslı olanın burada işi ne öyle değil mi?
İşin şakası tabi J
Dedemin bana dediği gibiydi aslında hikâye:
“Şans herkeste var hanımefendi, senin hikayen şanssızlığındadır. Ona bak…”
Burada gökyüzüne bakarak şanssızlık sandığımız olayların hayatımızda ne büyük fırsatlar olduğunu görmeyi deneyeceğiz.
Yaşamımda asla ve asla gayret göstermeden elde edebildiğim hiçbir şeyim yoktu.
Aksine birde, bende olmadığını düşündüğüm bu şansın çevremde herkeste var olduğunu düşünmeme neden olacak milyonlarca olay yaşıyor olmama ne dersiniz?
Zaman zaman bana mı öyle geliyordu diye bakardım.
Asla sorgulamıyordum neden o, neden ben değil diye.
Ben sadece nasıl çözüm bulurum acaba diye hep sorgulamışımdır.
Hemen arkasından elime bakarım. Parmaklarımın sayısının tam olmasına şükür ederim. Ayaklarımla koşabildiğime şükür ederim. Gözümün gördüğüne, gönlümün hissine şükür ederim. Hissediyor olmaya şükrederim.
Aslında benden şanslısı olmadığını o an yakalarım.
Hemen tutunurum şansıma. Sonra oradan başlarım yürümeye.
Halbuki insanlar insanları dinlemeyi seçse ya da dese ki senin bana katkın ne olabilir diye, bir o gözle baksa.
Okumuş cahiller imkanlarını kötü ve acımasız kullanırsa herkese zarar veriyor.
Okumamış cahiller ise sadece kendine zarar veriyor.
Terazi 29 derece dolunay işte bu duyguları besliyor dostlar. Bazı kırılım noktaları.
Hep böyle olmayacak elbet. Bunların yaşanmasında bambaşka güzellikler olacak. Artık son noktaya geldiniz. Bunda sizin bir suçunuz yok. Artık bazı şeyleri neticeye kavuşturmanız gerekebilir. Haklılık veya haksızlık arayışlarınız söz konusu olacak. Muhtemelen burayı okuyanlar haksızlığa uğrayanlar ve insanların güç zehirlenmesine tahammül etmek zorunda kalanlar olacaktır.
Okuyamayanlar ise zaten dünya üzerinde ne olup bittiğini anlamayan kin ya da öfke içinde kendilerini yıpratan kişiler olarak kalacaklardır. Çünkü kendinizi aramanız çok önemlidir.
Kendinizi aramanıza vesile olabilecek bir dolunay yaşıyorsunuz.
Kendiniz aramak yerine sağa sola çatmak doğru bir neden değildir.
Kendinizle aranızdaki duvarı kaldırmalısınız.
Şöyle düşünün bir çekmecenizi düzenlemek istiyorsunuz.
İlk önce ne yapacaksınız?
Çekmecenizi ters çevirip dağıtacaksınız.
Her yer dağılacak.
İşte tüm işe yaramaz ve hayatınızda yer kaplayan şeyler dökülecek.
Yaşamınızın düzeni değişecek belki ama hafifleyeceksiniz.
Bir yerde bittiğini sandığınız bir hikâye sizi yeni bir hikâyeye davet edecek.
Aşk sizi bulacak.
Ruhunuzun ait olduğu kişiyi fark edeceksiniz.
Kiminle iyi olduğunuzu kiminle kötü olduğunuzu göreceksiniz.
Ortalık temizlenecek.
Belki eşinizin ailesi ile yüzleşeceksiniz, belki ortaklarınızla, belki kardeşlerinizle ya da ilişkiler adına her ne varsa onlarla.
Kimsenin hatasını telafi etmesini beklemeyin. Ederlerse kendi büyüklükleridir bu noktada uzlaşmacı olmayı seçin.
Etmezlerse kendi karakterleridir. Bunu içselleştirmeyin.
Bu dolunaya hangi kural denk geliyor biliyor musunuz?
“Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?”
Şems-i Tebrizi
Şaban ayının 15. gecesi olduğu için hep dolunaylı bir geceye denk gelebilir.
Bu gece, insanlığın bir sonraki Berat Kandil’ine kadar geçecek bir yıla ait kaderi yazılırmış. Kimler ölecekse, isimleri defterden düşülürmüş. Günahlardan arınmak, Allah’ın ipine sarılmak, yapılan yanlışlardan geri dönmek için çok iyi bir fırsat. İnsanın kendi özüne yaklaşması için, kendisi için, kendine kendini anlatması için böyle anlar günahlardan arınmaktan önce günahlarının farkına varmayı getirir, kendini getirir insana.
Kendinle yüzleşmek kadar ağır bir karşılaşmanın ringidir böyle güzel geceler.
Seni, isteyen iftiraları ile kirletsin isteyen hakaretleriyle gönlünü kırsın canı isteyen seni hayatından çıkartsın.
Sen yine de kendinle doğrulanır ya da kendinle yalanlanırsın.
Bu gecelerde anne rahminden tekrar doğma cesaretini kendinde bul diye sana şah damarından daha yakın olan yaratıcına yakınlaşmalısın. Aradan kendini ve egonu çıkartmalısın.
Eskiler şunu söylerdi; Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifâ vereyim. "
"Allah Şaban’ın on beşinci geresi (beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”
O zaman ilk hedefiniz bu akşam anne ve babalarınızın gönlüne girmek olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin dostlar.
Bu gecenin dolunay ile bağlantısı olması ve Terazi burcundaki dolunaya işaretlenmesi ise Allah’ın sistemi ne kadar matematiksel kurduğuna ise işaret etmektedir. İçinizdeki olumsuzluklardan, öfke patlamalarından, yaşama karşı bıkkınlıklardan kurtulun. Bunlar sadece sizlerin yaşam kalitesini düşüren şeyler. Bu dolunay sonrası yaşamınızın ne kadar güzel aktığını göreceksiniz. Ve 2019 yılı sonunda belki de Nisan ayında bunu yaşamasaydım bu güzellik beni bulmayacaktı diyeceksiniz.
Sabırlı olalım. Gün doğmadan neler doğar…
Sizin bir sahibiniz var.
Sahibinizle bu gece dertleşin…
Beraat geceniz mübarek olsun.
Mutlu günler dilerim.
Dolunaylı bir resetleme zamanı… Yeniden başlasın.
Günaydın can yoldaşlarım…
Size bu ifadeyi kullanıyor olmak öyle güzel ki…
Bu köşe başında hepimiz yaratıcının bize verdiği Can’ı en iyi şekilde götürme telaşındayız.
Kimileri bunları yok etmeye çalışırken bir avuç insan hem kendi canını hem de sevdiklerinin canını kurtarma peşine koşuyor. Zıtlıklar içinde oluşmuyor mu tüm güzellikler zaten.
Şimdi biz sizlerle hem kendi canımızı hem sevdiklerimizin canını kurtarmaya çalıştığımız için hepimiz bu uğurda yoldaşız. Sizlerle yolculuk öyle güzel ki.
Bugün Terazi burcundaki Dolunay gerçekleşiyor. Pazartesi gününden bu yana belirsiz olan her şey artık aydınlanma yoluna girmeye başlıyor.
Bunu bende kendi hayatımda inanın birebir yaşıyorum.
Geçtiğimiz pazartesi günü öyle gurur kırıcı bir olay ile karşı karşıya kaldım ki inanın duysanız üzüntünüzden sizler tepki vermek istersiniz.
Ben sizleri üzmek yerine aksine bu süreci nasıl yönetmem gerekli ve haritama göre nasıl ilerliyorum diye tecrübelerimi sizlerle paylaşmayı ve deneyimlerimi anlatmayı seçiyorum. Yani aslında yaşadığın süreçte dik ve doğru durduğunda nasıl sonuçlar alındığını görmenin bir kez daha sonuçlarını alacağımı bilerek umut ediyorum.
Size şunu itiraf edebilirim ki hayatımda geldiğim şu noktaya kadar sürekli gayret gösterdim. Ve biliyorum ki bu köşeyi okuyan hepiniz yaşamınızda sürekli benim gibi olan insanlarsınız. Zaten şanslı olanın burada işi ne öyle değil mi?
İşin şakası tabi J
Dedemin bana dediği gibiydi aslında hikâye:
“Şans herkeste var hanımefendi, senin hikayen şanssızlığındadır. Ona bak…”
Burada gökyüzüne bakarak şanssızlık sandığımız olayların hayatımızda ne büyük fırsatlar olduğunu görmeyi deneyeceğiz.
Yaşamımda asla ve asla gayret göstermeden elde edebildiğim hiçbir şeyim yoktu.
Aksine birde, bende olmadığını düşündüğüm bu şansın çevremde herkeste var olduğunu düşünmeme neden olacak milyonlarca olay yaşıyor olmama ne dersiniz?
Zaman zaman bana mı öyle geliyordu diye bakardım.
Asla sorgulamıyordum neden o, neden ben değil diye.
Ben sadece nasıl çözüm bulurum acaba diye hep sorgulamışımdır.
Hemen arkasından elime bakarım. Parmaklarımın sayısının tam olmasına şükür ederim. Ayaklarımla koşabildiğime şükür ederim. Gözümün gördüğüne, gönlümün hissine şükür ederim. Hissediyor olmaya şükrederim.
Aslında benden şanslısı olmadığını o an yakalarım.
Hemen tutunurum şansıma. Sonra oradan başlarım yürümeye.
Halbuki insanlar insanları dinlemeyi seçse ya da dese ki senin bana katkın ne olabilir diye, bir o gözle baksa.
Okumuş cahiller imkanlarını kötü ve acımasız kullanırsa herkese zarar veriyor.
Okumamış cahiller ise sadece kendine zarar veriyor.
Terazi 29 derece dolunay işte bu duyguları besliyor dostlar. Bazı kırılım noktaları.
Hep böyle olmayacak elbet. Bunların yaşanmasında bambaşka güzellikler olacak. Artık son noktaya geldiniz. Bunda sizin bir suçunuz yok. Artık bazı şeyleri neticeye kavuşturmanız gerekebilir. Haklılık veya haksızlık arayışlarınız söz konusu olacak. Muhtemelen burayı okuyanlar haksızlığa uğrayanlar ve insanların güç zehirlenmesine tahammül etmek zorunda kalanlar olacaktır.
Okuyamayanlar ise zaten dünya üzerinde ne olup bittiğini anlamayan kin ya da öfke içinde kendilerini yıpratan kişiler olarak kalacaklardır. Çünkü kendinizi aramanız çok önemlidir.
Kendinizi aramanıza vesile olabilecek bir dolunay yaşıyorsunuz.
Kendiniz aramak yerine sağa sola çatmak doğru bir neden değildir.
Kendinizle aranızdaki duvarı kaldırmalısınız.
Şöyle düşünün bir çekmecenizi düzenlemek istiyorsunuz.
İlk önce ne yapacaksınız?
Çekmecenizi ters çevirip dağıtacaksınız.
Her yer dağılacak.
İşte tüm işe yaramaz ve hayatınızda yer kaplayan şeyler dökülecek.
Yaşamınızın düzeni değişecek belki ama hafifleyeceksiniz.
Bir yerde bittiğini sandığınız bir hikâye sizi yeni bir hikâyeye davet edecek.
Aşk sizi bulacak.
Ruhunuzun ait olduğu kişiyi fark edeceksiniz.
Kiminle iyi olduğunuzu kiminle kötü olduğunuzu göreceksiniz.
Ortalık temizlenecek.
Belki eşinizin ailesi ile yüzleşeceksiniz, belki ortaklarınızla, belki kardeşlerinizle ya da ilişkiler adına her ne varsa onlarla.
Kimsenin hatasını telafi etmesini beklemeyin. Ederlerse kendi büyüklükleridir bu noktada uzlaşmacı olmayı seçin.
Etmezlerse kendi karakterleridir. Bunu içselleştirmeyin.
Bu dolunaya hangi kural denk geliyor biliyor musunuz?
“Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?”
Şems-i Tebrizi
Şaban ayının 15. gecesi olduğu için hep dolunaylı bir geceye denk gelebilir.
Bu gece, insanlığın bir sonraki Berat Kandil’ine kadar geçecek bir yıla ait kaderi yazılırmış. Kimler ölecekse, isimleri defterden düşülürmüş. Günahlardan arınmak, Allah’ın ipine sarılmak, yapılan yanlışlardan geri dönmek için çok iyi bir fırsat. İnsanın kendi özüne yaklaşması için, kendisi için, kendine kendini anlatması için böyle anlar günahlardan arınmaktan önce günahlarının farkına varmayı getirir, kendini getirir insana.
Kendinle yüzleşmek kadar ağır bir karşılaşmanın ringidir böyle güzel geceler.
Seni, isteyen iftiraları ile kirletsin isteyen hakaretleriyle gönlünü kırsın canı isteyen seni hayatından çıkartsın.
Sen yine de kendinle doğrulanır ya da kendinle yalanlanırsın.
Bu gecelerde anne rahminden tekrar doğma cesaretini kendinde bul diye sana şah damarından daha yakın olan yaratıcına yakınlaşmalısın. Aradan kendini ve egonu çıkartmalısın.
Eskiler şunu söylerdi; Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifâ vereyim. "
"Allah Şaban’ın on beşinci geresi (beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”
O zaman ilk hedefiniz bu akşam anne ve babalarınızın gönlüne girmek olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin dostlar.
Bu gecenin dolunay ile bağlantısı olması ve Terazi burcundaki dolunaya işaretlenmesi ise Allah’ın sistemi ne kadar matematiksel kurduğuna ise işaret etmektedir. İçinizdeki olumsuzluklardan, öfke patlamalarından, yaşama karşı bıkkınlıklardan kurtulun. Bunlar sadece sizlerin yaşam kalitesini düşüren şeyler. Bu dolunay sonrası yaşamınızın ne kadar güzel aktığını göreceksiniz. Ve 2019 yılı sonunda belki de Nisan ayında bunu yaşamasaydım bu güzellik beni bulmayacaktı diyeceksiniz.
Sabırlı olalım. Gün doğmadan neler doğar…
Sizin bir sahibiniz var.
Sahibinizle bu gece dertleşin…
Beraat geceniz mübarek olsun.
Mutlu günler dilerim.