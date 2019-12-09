Dolunay haftası! Sakinleşin ve hedefinize odaklanın.  

Günaydın hepinize yepyeni bir haftadan merhaba…
Malumunuz bu hafta dolunay haftasındayız.
Hafta sonu harika iki tane imza günü gerçekleştirdik.
Cuma günü Ankara’daydık. Muhteşem bir imza günü geçti diyebilirim.
Pazar günü de İstanbul Aqua Florya’da 2020 ajandalarımızı imzaladık. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu cumartesi günü İzmir’de Agora Avm de olacağız.
Dünden beri gökyüzünde neler var?
Dünden beri kendinizi nedensiz bir boşlukta ve anlaşılmıyor hissediyor olabilirsiniz. Merkür yay burcuna geçiş yapıyor bugün. Merkür Akrep burcunun son derecelerinde biraz bizleri zorladı.
Hayat çılgınca bir hızla akıp gidiyor. Toplumda git gide stres ve ankesiyete git gide artıyor. Bu kadar gezegenin oğlak burcunda toplanması ve 2020 yılının ilk yarısı bu duyguları daha da tetiklemeye açık gibi görünüyor. Bununla nasıl başa çıkmanız gerektiğine dair burada akıl veren bir yazı yazmam doğru olmaz. Psikolog değilim. Her işin bir uzmanı var. Ama gökyüzünü araştıran ve bu takım yıldızlarında oluşan gökyüzü aksiyonlarında nasıl ilerlenmesi gerekir diye tecrübelerimi sizlerle paylaşabilirim.
Bu hafta önerilerim;
*
İyi bir kitaba yoğunlaşın.
*
Materyalist yaklaşımları abartmayın. Nasıl hayal kurulacağını öğrenin. Sevdiğiniz bir konuyu incelemek size hayal kurmayı da aynı oranda öğretebilir.
*
Boş zamanlarınızda sizi mutlu eden şeylere yoğunlaşın. Kendinize zaman ayırın. Her şey iş ve kariyer demek değildir. Aklınıza gelen ilk eğlenceli şeyi yapın.
*
Çocuklarla zaman geçirin. Sizlere kaybettiğiniz hayal gücünüzü ve unuttuğunuz oyun oynama becerinizi tekrar kazandırırlar.
*
Kendinize mutlaka 1 saat ayırın saat sadece sizin kendinizle saatiniz olsun. Kaşlarınızı çatmayın.
*
1937’de çekilen kayıp ufuklar ve Seven Pound (Yedi yaşam) filmini izleyin.
*
Bu hafta çok görüşmek istediğiniz bir dostunuzla iletişim kurmak için tarih belirleyin.
*
Amaçlarınızı bir yere yazın. Zorlayıcı amaçlar belirleyin. Ulaşabildiğiniz uzaklıkları esnetin.
*
Başarı sağlam kararlar almaktan gelir.
*
Mutluluğun peşinden koşun. Mutluluk sizin peşinizden koşmaz.
*
Yaratıcı olun ve başkalarından öneri alın.
Dememiz o ki; Yukarıda sizlere ikizler dolunayından bazı tüyolar verdim. Makul olun ve geri bildirim alın. Kararınızı uygulamadan önce alacağım bu karar bana ne gibi sonuçlar doğurabilir diye sorun. Eğer hala aynı yerdeyseniz bunun sebebini tespit edin. Nedeni mükemmeliyetçilik mi, başarısızlık mı, güvensizlik mi, ya da risk alamamak mı?
Herkes için her şey olamazsınız ama kendiniz için çok şey olabilirsiniz. Sakin olun ve sadece durum tespiti yapın. Hayatınız birdenbire yön değiştirmiş olabilir. Bunu büyük sorunlar haline getirmek yerine daha büyük başarılar olarak lanse edin. Kararınız doğrultusunda harekete geçin. Kendinizi bir daha sorgulamayın, âmâ yeni bilgiler ortaya çıkarsa esnek olun ve kararınızı gözden geçirip düzeltmeler yapın. Terk edilebilirsiniz ya da uzun süren bir ilişkiniz bitebilir. Bu durum size çok iyi olmanız için hizmet eden bir durumdur. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Konuşmak ve akıl gibi bir yeteneğiniz var. İkizler dolunayını amaçlarına göre kullanın…
Mutlu günler dilerim…
Dolunay haftası! Sakinleşin ve hedefinize odaklanın.
Günaydın hepinize yepyeni bir haftadan merhaba…
Malumunuz bu hafta dolunay haftasındayız.
Hafta sonu harika iki tane imza günü gerçekleştirdik.
Cuma günü Ankara’daydık. Muhteşem bir imza günü geçti diyebilirim.
Pazar günü de İstanbul Aqua Florya’da 2020 ajandalarımızı imzaladık. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu cumartesi günü İzmir’de Agora Avm de olacağız.
Dünden beri gökyüzünde neler var?
Dünden beri kendinizi nedensiz bir boşlukta ve anlaşılmıyor hissediyor olabilirsiniz. Merkür yay burcuna geçiş yapıyor bugün. Merkür Akrep burcunun son derecelerinde biraz bizleri zorladı.
Hayat çılgınca bir hızla akıp gidiyor. Toplumda git gide stres ve ankesiyete git gide artıyor. Bu kadar gezegenin oğlak burcunda toplanması ve 2020 yılının ilk yarısı bu duyguları daha da tetiklemeye açık gibi görünüyor. Bununla nasıl başa çıkmanız gerektiğine dair burada akıl veren bir yazı yazmam doğru olmaz. Psikolog değilim. Her işin bir uzmanı var. Ama gökyüzünü araştıran ve bu takım yıldızlarında oluşan gökyüzü aksiyonlarında nasıl ilerlenmesi gerekir diye tecrübelerimi sizlerle paylaşabilirim.
Bu hafta önerilerim;
*
İyi bir kitaba yoğunlaşın.
*
Materyalist yaklaşımları abartmayın. Nasıl hayal kurulacağını öğrenin. Sevdiğiniz bir konuyu incelemek size hayal kurmayı da aynı oranda öğretebilir.
*
Boş zamanlarınızda sizi mutlu eden şeylere yoğunlaşın. Kendinize zaman ayırın. Her şey iş ve kariyer demek değildir. Aklınıza gelen ilk eğlenceli şeyi yapın.
*
Çocuklarla zaman geçirin. Sizlere kaybettiğiniz hayal gücünüzü ve unuttuğunuz oyun oynama becerinizi tekrar kazandırırlar.
*
Kendinize mutlaka 1 saat ayırın saat sadece sizin kendinizle saatiniz olsun. Kaşlarınızı çatmayın.
*
1937’de çekilen kayıp ufuklar ve Seven Pound (Yedi yaşam) filmini izleyin.
*
Bu hafta çok görüşmek istediğiniz bir dostunuzla iletişim kurmak için tarih belirleyin.
*
Amaçlarınızı bir yere yazın. Zorlayıcı amaçlar belirleyin. Ulaşabildiğiniz uzaklıkları esnetin.
*
Başarı sağlam kararlar almaktan gelir.
*
Mutluluğun peşinden koşun. Mutluluk sizin peşinizden koşmaz.
*
Yaratıcı olun ve başkalarından öneri alın.
Dememiz o ki; Yukarıda sizlere ikizler dolunayından bazı tüyolar verdim. Makul olun ve geri bildirim alın. Kararınızı uygulamadan önce alacağım bu karar bana ne gibi sonuçlar doğurabilir diye sorun. Eğer hala aynı yerdeyseniz bunun sebebini tespit edin. Nedeni mükemmeliyetçilik mi, başarısızlık mı, güvensizlik mi, ya da risk alamamak mı?
Herkes için her şey olamazsınız ama kendiniz için çok şey olabilirsiniz. Sakin olun ve sadece durum tespiti yapın. Hayatınız birdenbire yön değiştirmiş olabilir. Bunu büyük sorunlar haline getirmek yerine daha büyük başarılar olarak lanse edin. Kararınız doğrultusunda harekete geçin. Kendinizi bir daha sorgulamayın, âmâ yeni bilgiler ortaya çıkarsa esnek olun ve kararınızı gözden geçirip düzeltmeler yapın. Terk edilebilirsiniz ya da uzun süren bir ilişkiniz bitebilir. Bu durum size çok iyi olmanız için hizmet eden bir durumdur. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Konuşmak ve akıl gibi bir yeteneğiniz var. İkizler dolunayını amaçlarına göre kullanın…
Mutlu günler dilerim…