Dolunay gerçekleşti: Kim olduğunu bilmeden yaşam üzerinde seçim yapamazsın!

Günaydın hepinize yıldız savaşçıları.
Sabah saatlerinde balık burcunda dolunay gerçekleşti. Dün yazdığım Balık burcu dolunay yazısını mutlaka okuyunuz. Bugün yazdığım bu yazı bugüne takviye edici bir yazıdır. Malum dolunay bu sabah gerçekleşiyor. Duygular şelale…
Bazen kim olduğumuzu bilmeden önce yaşam içinde seçim yapmaya çalışırız. Bu süreci tanımlamak ve kim olduğumuzu bulmak adına yaşamda bazı imtihanlar bizi bekler. Hayatımızda en akıllandığımız ve en sert şeylerle yüzleştiğimiz zaman 27-30 yaş aralığıdır. Bu aralık hepimizin Satürn döngüsüdür. Bilgeleşme yaşı da diyebiliriz bu noktaya. Satürn gezegeni buraya geldiğinde ve bu alanda bir de gerileme dönüşünü başlattığında gerçek kaderimizle senkronize olmaya başlarız.
Satürn Dönüşü, kişinin doğduğu yere geri dönmesidir. Yaklaşık 29,5 yıl sürer. Satürn dönüşü 24'li yaşların sonlarında vurur ve etkisi 30'lu yaşların başında hissedilir. 55-60 yaş arasındaki (yaşar da görürsek) ikinci Satürn dönüşü vardır.
Ve bu büyük bir meseledir. Çünkü evlilikler, çocuk sahibi olmak, kariyer sahibi olmak belki sağlık imtihanları yaşamak gibi birçok konu gündemimizde olabilir.
Gençliğin Düşleri
Satürn'ün dönüşü, zamanın baskısını ve sıklıkla kendimizle ilgili ilk farkındalığı da beraberinde getirir. Bu büyük hayallere ulaşmak için nelerin gerekli olduğunu ve genellikle o noktaya gelmek için neleri feda etmemiz gerektiğini gösterir. Disiplin, odaklanma ve net görüş gibi yetenekleri bize kazandırır. Bu nokta da mümkün olanı anlamak ve yaşamı doğru takip etmek için gerekli değişiklikleri yapmak gerekmektedir.
Yaşamı değiştiren kararların alındığı bir kavşak dönemi. Örneğin, 30 yaşındayken neler yaşandı bir düşünün?
Satürn ve Depresyon
Satürn, geçişleri insanlar tarafından dehşetle karşılanır. Bu çok doğru değildir. Satürn basitçe değişimin kışkırtıcısıdır. Yani patron sizi işten kovar. Siz sokakta kalırsınız, sonra hırslanırsınız yeni iş kurarsınız ve bir dünya markası olursunuz. Gün gelir o kovulduğunuz güne şükredersiniz. Aslında tüm olup biten sizi iyileştirmeye ve gerçek bir öz temele doğru yönlendirmeye doğru götürür. Satürn'ün karşılığını verirsen ve bununla başa çıkmakta zorlanmamayı öğrenirsen başarılı olursun. Bu kolay bir iş değildir. Şikâyet etmeden sadece tevekkül ederek yaşamı anlamak. Çok sevdiğin çikolatayı bırakmak. Ya da sigarayı birden bırakmak zorunda olduğunu görmek gibidir. Çalışmayan şeyleri bırakmayı nasıl yapacağınızı öğretir. Satürn'ün gezegeni size ayrılmanız gereken ve gereksiz bağlı kaldığınız şeyleri söyler. Her şeye rağmen seçimi de size bırakır. Bu noktada size zarar veren bir şeye bağlı kaldığınızda, ıstırap çeken siz olursunuz. Satürn’ün hayatınızdaki geçişlerinden birine göz atın, böylece deneyimlerinizi düşünebilir ve daha iyi tanımlayabilirsiniz.
Dememiz o ki; Kısaca yaşamınızda sizi tehdit eden ve sizi huzursuz eden şeylerden kopuyorsunuz. Artık bunu fark etmelisiniz. Kendinize yeni bir sayfa açın. Yaşam öğrenilen bir şey olduğu için bütün farklı parçaları bir araya getirebileceğimizi mantık çerçevesinde anlarız. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur her şey birbirleriyle tutarlıdır. Geçtiğimiz sefer başakta bir yeniay oldu ve şimdi karşıt burcu balıkta dolunay oluyor. Geçtiğimiz yeni ayda bildiğimiz şeyleri kontrol ettik şimdi bu balık yeni ayında bilmediğimiz şeyleri öğrenerek onları sonrasında yöneteceğiz. Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yapın.
Mutlu günler dilerim. Bu yazıyı Pazar günü de okuyunJ
Dolunay gerçekleşti: Kim olduğunu bilmeden yaşam üzerinde seçim yapamazsın!
Günaydın hepinize yıldız savaşçıları.
Sabah saatlerinde balık burcunda dolunay gerçekleşti. Dün yazdığım Balık burcu dolunay yazısını mutlaka okuyunuz. Bugün yazdığım bu yazı bugüne takviye edici bir yazıdır. Malum dolunay bu sabah gerçekleşiyor. Duygular şelale…
Bazen kim olduğumuzu bilmeden önce yaşam içinde seçim yapmaya çalışırız. Bu süreci tanımlamak ve kim olduğumuzu bulmak adına yaşamda bazı imtihanlar bizi bekler. Hayatımızda en akıllandığımız ve en sert şeylerle yüzleştiğimiz zaman 27-30 yaş aralığıdır. Bu aralık hepimizin Satürn döngüsüdür. Bilgeleşme yaşı da diyebiliriz bu noktaya. Satürn gezegeni buraya geldiğinde ve bu alanda bir de gerileme dönüşünü başlattığında gerçek kaderimizle senkronize olmaya başlarız.
Satürn Dönüşü, kişinin doğduğu yere geri dönmesidir. Yaklaşık 29,5 yıl sürer. Satürn dönüşü 24'li yaşların sonlarında vurur ve etkisi 30'lu yaşların başında hissedilir. 55-60 yaş arasındaki (yaşar da görürsek) ikinci Satürn dönüşü vardır.
Ve bu büyük bir meseledir. Çünkü evlilikler, çocuk sahibi olmak, kariyer sahibi olmak belki sağlık imtihanları yaşamak gibi birçok konu gündemimizde olabilir.
Gençliğin Düşleri
Satürn'ün dönüşü, zamanın baskısını ve sıklıkla kendimizle ilgili ilk farkındalığı da beraberinde getirir. Bu büyük hayallere ulaşmak için nelerin gerekli olduğunu ve genellikle o noktaya gelmek için neleri feda etmemiz gerektiğini gösterir. Disiplin, odaklanma ve net görüş gibi yetenekleri bize kazandırır. Bu nokta da mümkün olanı anlamak ve yaşamı doğru takip etmek için gerekli değişiklikleri yapmak gerekmektedir.
Yaşamı değiştiren kararların alındığı bir kavşak dönemi. Örneğin, 30 yaşındayken neler yaşandı bir düşünün?
Satürn ve Depresyon
Satürn, geçişleri insanlar tarafından dehşetle karşılanır. Bu çok doğru değildir. Satürn basitçe değişimin kışkırtıcısıdır. Yani patron sizi işten kovar. Siz sokakta kalırsınız, sonra hırslanırsınız yeni iş kurarsınız ve bir dünya markası olursunuz. Gün gelir o kovulduğunuz güne şükredersiniz. Aslında tüm olup biten sizi iyileştirmeye ve gerçek bir öz temele doğru yönlendirmeye doğru götürür. Satürn'ün karşılığını verirsen ve bununla başa çıkmakta zorlanmamayı öğrenirsen başarılı olursun. Bu kolay bir iş değildir. Şikâyet etmeden sadece tevekkül ederek yaşamı anlamak. Çok sevdiğin çikolatayı bırakmak. Ya da sigarayı birden bırakmak zorunda olduğunu görmek gibidir. Çalışmayan şeyleri bırakmayı nasıl yapacağınızı öğretir. Satürn'ün gezegeni size ayrılmanız gereken ve gereksiz bağlı kaldığınız şeyleri söyler. Her şeye rağmen seçimi de size bırakır. Bu noktada size zarar veren bir şeye bağlı kaldığınızda, ıstırap çeken siz olursunuz. Satürn’ün hayatınızdaki geçişlerinden birine göz atın, böylece deneyimlerinizi düşünebilir ve daha iyi tanımlayabilirsiniz.
Dememiz o ki; Kısaca yaşamınızda sizi tehdit eden ve sizi huzursuz eden şeylerden kopuyorsunuz. Artık bunu fark etmelisiniz. Kendinize yeni bir sayfa açın. Yaşam öğrenilen bir şey olduğu için bütün farklı parçaları bir araya getirebileceğimizi mantık çerçevesinde anlarız. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur her şey birbirleriyle tutarlıdır. Geçtiğimiz sefer başakta bir yeniay oldu ve şimdi karşıt burcu balıkta dolunay oluyor. Geçtiğimiz yeni ayda bildiğimiz şeyleri kontrol ettik şimdi bu balık yeni ayında bilmediğimiz şeyleri öğrenerek onları sonrasında yöneteceğiz. Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yapın.
Mutlu günler dilerim. Bu yazıyı Pazar günü de okuyunJ