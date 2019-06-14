Detaylar hayatın ta kendisidir, çünkü hayat detaylarda gizlidir

Günaydın Cuma gününden hepinize. Ay akrep burcunda ilerlerken duygusal anlamda değişik iniş-çıkışlar içindeyken dostlarla şöyle bir sohbet içindeydik.
Onlara şöyle bir soru sordum:
Hayatınızda ansızın sizi tebessüm ettiren hangi detayı hatırlıyorsunuz?
Hepsi şöyle durdu ve kendi kendilerine bir bakındılar.
Zaman kazanmak için bana takıldılar azıcık.
“Yahu hep sen çıkartıyorsun böyle değişik şeyleri” diye homurdandılar.
Hemen içlerinden Kova burcu olan arkadaşım dedi ki;
Tüm albümleri yere serip eski günleri yad etmek, mutlu olunan resimlenmiş anları tebessümle seyretmektir.
Babasını erken yaşlarda kaybeden Yengeç burcu arkadaş;
Bir restoranda cam kenarında oturup dışarıyı izlerken kaldırımda yürüyen ailenin en minik ferdinin babasının omuzlarında dünyaya hayran hayran bakarken size gülümseyip el sallamasıdır.
Terazi burcu olan arkadaş;
Market otoparkında yer için öncelik verdiğim kişinin beni içeride bularak teşekkür etmesi uzun süre yüzümde bir tebessüm bırakmıştı, dedi.
Balık burcu bir arkadaş;
Dün yaşadığı bir olay benim yüzümde tebessüm bırakmıştı dedi.
Bir hafta önce doğum saatini asla öğrenemeyeceği için hayıflanan 70 yaşındaki babanın, bir hafta sonra kızında ölmeden önce babaannesinden aldığı fotoğraflar olduğunu öğrenip, bakarken kendi bebeklik fotoğrafının arkasında annesi tarafından not edilmiş doğum tarihi, doğum saati ve sevgi dolu bir nota rastlaması anı dedi.
Akrep burcu arkadaş;
Koskoca şehirde yalnız olduğunu hissettiğim ve ölesiye bunaldığın bir akşam vakti, dondurucu soğuğa rağmen balkonda sigara ve kahve içtiğim o anda karşı pencereden bana dil çıkaran bir ufaklık ve yanındaki yan pencereye baktığımda yemek yiyen yaşlı bir karı- koca, Şehrin bir ritmi olduğunu anladığım o an.
Detaylara takılmamak lazım derler zaman zaman.
Bu aslında her zaman geçerli bir olgu değildir.
Yüzeysel olmak en büyük hastalıktır bence…
Düşünseniz detaysız bir hayat, hayat mıdır?
Benim için bu detay neydi acaba diye düşündüm.
Geçenlerde küçük bir çocuğun annemin kokusunu sıkmışsınız abla diye söyleyip pat diye sarılması ile ona sıkıca sarılarak “annen nerde dediğimde”
Babam,
“Beni bırakıp başka şehre gittiğini” söyledi dediği o anın tebessümü son suratımda kalandı.
O an tebessüm etmek ve etmeye çalışmak ne önemliydi anlatamam…
İşte hayat!
O parfüm şişesine ömrümce bakıp tebessüm edeceğimi zaman zaman o parfüme kızacağımı veya o parfümü eskisinden daha çok seveceğimi bir gün düşünmezdim.
Ne değişik bir detay öyle değil mi?
Hayat tüm detaylarda gizlidir aslında…
Hiç kimsenin sizi anlamadığı veya anlamayacağını düşündüğünüz bir durumda yüzünüzde oluşan tebessümü hiçbir şeye değişmeyin…
Bir şeyi zamanında çok istemişsinizdir ama olmamıştır. Yıllar sonra onun neden olmadığını anladığınız bir anla karşılaşmışsınızdır. İşte bu tebessüm paha biçilemezdir.
Ya da,
“Seni hiçbir zaman sevmemiş ve sevmeyecek olan birinin” hayali de arada tebessüm ettirir insana.
Belki de,
Rüyanda gördüğün bir anı yaşadığını görmek ve kimseye anlatamamakta olabilir bu durum.
O'nun diğerlerinden farklı olmadığını anladığınız an,
O kadar ince bir an ki detay bile denemez aslında.
Kendi kendinize gülümsersiniz sadece.
Kendinize haklı çıktığınız o anın tebessümüdür o…
Tamamen ümidinizi yitirip hafızanızdan çıkarttığınız herhangi bir şeyden bir anda olumlu bir haber gelmesidir bazen.
30 yıldır aynı işi yapan adama yeni bir şey öğretmek ve adamın bunu müthiş bir olgunlukla karşılayıp "haklısınız" demesi. Tebessüm eder o adam. İşte o an tebessümüyle derki aslında
“Yaşım kadar tecrübem var ama sen hevesini kaçırma aslanım yeter ki sen anlat tebessümü”
Umarım, yazı sonunda yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur.
Sizde haftanın son günü detayları unutmuş ve hayatını yüzeysel yaşayan dostlarınıza bir tebessüm yaratmak isterseniz bu yazıyı hediye etmeyi unutmayın J
Hayatı öyle ya da böyle tebessümle anmaktan başka şansınızın kalmadığını bir gün mutlaka öğreneceğiz… Mutlu günler dilerim.
Detaylar hayatın ta kendisidir, çünkü hayat detaylarda gizlidir
Günaydın Cuma gününden hepinize. Ay akrep burcunda ilerlerken duygusal anlamda değişik iniş-çıkışlar içindeyken dostlarla şöyle bir sohbet içindeydik.
Onlara şöyle bir soru sordum:
Hayatınızda ansızın sizi tebessüm ettiren hangi detayı hatırlıyorsunuz?
Hepsi şöyle durdu ve kendi kendilerine bir bakındılar.
Zaman kazanmak için bana takıldılar azıcık.
“Yahu hep sen çıkartıyorsun böyle değişik şeyleri” diye homurdandılar.
Hemen içlerinden Kova burcu olan arkadaşım dedi ki;
Tüm albümleri yere serip eski günleri yad etmek, mutlu olunan resimlenmiş anları tebessümle seyretmektir.
Babasını erken yaşlarda kaybeden Yengeç burcu arkadaş;
Bir restoranda cam kenarında oturup dışarıyı izlerken kaldırımda yürüyen ailenin en minik ferdinin babasının omuzlarında dünyaya hayran hayran bakarken size gülümseyip el sallamasıdır.
Terazi burcu olan arkadaş;
Market otoparkında yer için öncelik verdiğim kişinin beni içeride bularak teşekkür etmesi uzun süre yüzümde bir tebessüm bırakmıştı, dedi.
Balık burcu bir arkadaş;
Dün yaşadığı bir olay benim yüzümde tebessüm bırakmıştı dedi.
Bir hafta önce doğum saatini asla öğrenemeyeceği için hayıflanan 70 yaşındaki babanın, bir hafta sonra kızında ölmeden önce babaannesinden aldığı fotoğraflar olduğunu öğrenip, bakarken kendi bebeklik fotoğrafının arkasında annesi tarafından not edilmiş doğum tarihi, doğum saati ve sevgi dolu bir nota rastlaması anı dedi.
Akrep burcu arkadaş;
Koskoca şehirde yalnız olduğunu hissettiğim ve ölesiye bunaldığın bir akşam vakti, dondurucu soğuğa rağmen balkonda sigara ve kahve içtiğim o anda karşı pencereden bana dil çıkaran bir ufaklık ve yanındaki yan pencereye baktığımda yemek yiyen yaşlı bir karı- koca, Şehrin bir ritmi olduğunu anladığım o an.
Detaylara takılmamak lazım derler zaman zaman.
Bu aslında her zaman geçerli bir olgu değildir.
Yüzeysel olmak en büyük hastalıktır bence…
Düşünseniz detaysız bir hayat, hayat mıdır?
Benim için bu detay neydi acaba diye düşündüm.
Geçenlerde küçük bir çocuğun annemin kokusunu sıkmışsınız abla diye söyleyip pat diye sarılması ile ona sıkıca sarılarak “annen nerde dediğimde”
Babam,
“Beni bırakıp başka şehre gittiğini” söyledi dediği o anın tebessümü son suratımda kalandı.
O an tebessüm etmek ve etmeye çalışmak ne önemliydi anlatamam…
İşte hayat!
O parfüm şişesine ömrümce bakıp tebessüm edeceğimi zaman zaman o parfüme kızacağımı veya o parfümü eskisinden daha çok seveceğimi bir gün düşünmezdim.
Ne değişik bir detay öyle değil mi?
Hayat tüm detaylarda gizlidir aslında…
Hiç kimsenin sizi anlamadığı veya anlamayacağını düşündüğünüz bir durumda yüzünüzde oluşan tebessümü hiçbir şeye değişmeyin…
Bir şeyi zamanında çok istemişsinizdir ama olmamıştır. Yıllar sonra onun neden olmadığını anladığınız bir anla karşılaşmışsınızdır. İşte bu tebessüm paha biçilemezdir.
Ya da,
“Seni hiçbir zaman sevmemiş ve sevmeyecek olan birinin” hayali de arada tebessüm ettirir insana.
Belki de,
Rüyanda gördüğün bir anı yaşadığını görmek ve kimseye anlatamamakta olabilir bu durum.
O'nun diğerlerinden farklı olmadığını anladığınız an,
O kadar ince bir an ki detay bile denemez aslında.
Kendi kendinize gülümsersiniz sadece.
Kendinize haklı çıktığınız o anın tebessümüdür o…
Tamamen ümidinizi yitirip hafızanızdan çıkarttığınız herhangi bir şeyden bir anda olumlu bir haber gelmesidir bazen.
30 yıldır aynı işi yapan adama yeni bir şey öğretmek ve adamın bunu müthiş bir olgunlukla karşılayıp "haklısınız" demesi. Tebessüm eder o adam. İşte o an tebessümüyle derki aslında
“Yaşım kadar tecrübem var ama sen hevesini kaçırma aslanım yeter ki sen anlat tebessümü”
Umarım, yazı sonunda yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur.
Sizde haftanın son günü detayları unutmuş ve hayatını yüzeysel yaşayan dostlarınıza bir tebessüm yaratmak isterseniz bu yazıyı hediye etmeyi unutmayın J
Hayatı öyle ya da böyle tebessümle anmaktan başka şansınızın kalmadığını bir gün mutlaka öğreneceğiz… Mutlu günler dilerim.