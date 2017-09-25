Derisini değiştirmeyen yılan ölür!

- İşte yılın sorusu bu.

Buna hemen şöyle cevap vermek istiyorum. Bu zamana kadar ne için gayret gösterdiysek ve bir türlü olmadıysa bununla ilgili bir çözülme yaşayabilme imkânı söz konusu olabilir. Bu duygusal anlamda elbet ki kolay olmayacak ama artık hayatınızda dramatik olduğunu düşündüğünüz her şeyde özgürleşme ve uzaklaşma kararı alma cesaretiniz olacak.

Ay sabah saatlerinde Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu etki altında, duygusal olarak günden sıkılmanız mümkün olabilir. Her şey çok rutin gelebilir. Bu rutinlikle dürtüsel olarak bir manzara değişikliği veya sevimsiz bulduğunuz şeylere karşı sizlere anı itirazda bulundurabilir. Ayrıca eğlenmek için yeni yollar denemek adına açık olmalıyız. Bu enerjinin iyimser olmasından ötürü, gün içindeki Merkür-Satürn olumsuz açısı ile bazı vaat edilenlerin gerçekçilik payının olmadığını, daha fazla olumsuz ihtimaller üzerine odaklanmanıza sebebiyet verecek kaygılar yaratabilir.

Neşenizi ve keyfinizi ciddi veya ağır konularla meşgul etmek yerine bugün olumsuz düşünceden sıyrılmayı ve hayaller kurmanızı önerebilirim. Beklediğiniz haberleri almakta ya da fiziksel olarak bir yere gitmede güçlükler olabilir. Bununla başa çıkabilmelisiniz. Bir projeyi veya fikri gözden geçirmek bugün çok doğru değil. İnsanlar gözünüze aşırı derecede saldırgan, duyarsız veya alaycı görünebilir. Ya da böyle görünen bizde olabiliriz. Akşam saatlerinde İçgüdülerimize güvenmek daha da zorlaşabilir. Bu yüzden içinde bulunduğunu durum hakkında hızlı ve acele kararla size hata yaptırabilir.

Bu haftanın en zirve açısı Jüpiter Uranüs karşıtlığı olacak. Bu hafta 5 gün boyunca köşe yazımda bundan bahsedeceğim. Haritalarınızda koç ve Terazi hangi evlerinizdeyse sizde o konularda bir tamamlanmaya doğru hareket edeceksiniz. Bir yandan, hayat yolculuğunuzdaki değişiklik için güçlü bir dürtünün yaklaştığını hissedeceksiniz. Bazı durumlarda, sizi bugüne kadar geri tutan konularda ve diğer insanlara karşı sorumluluk biçiminizde büyük değişimlerin başlangıcını yapacaksınız. Her iki durumda da hayatınızı düşünmeye ve kısıtlamalardan kurtulmak adına bu sefer bu zamanı kullanma vakti geldi. Size bu zorlayıcı değişimin sonunda söyleyebileceğim en güzel şey yeni kazanacağız bu özgürlük için minnettar olacağınızdır. Bu dönemde karışıklığa ve yön vermeme duygularına karşı savunmasızsınız. Planlarınızı harekete geçirmek ne kadar zor olursa olsun, Kendinizi daha iyi zamanlara kurduğunuzu unutmayın. Bu etki altında, hayatımızda değişiklikler yapmak için istekli olmamız gerekiyor. Bu, özellikle yakın ilişkilerimizle ilgili olarak, özgürlük için yalvaran bir transit etkisi. Büyümek ve ilerleme arzusu şimdi çok güçlüdür ve yeni imkânlar sunabilir ve alışılmadık kaynaklardan yardımlar bulabiliriz, ancak bu etki altında isyankâr ve itici olmamızda mümkün. Bu yön, bize yeni bir şey denemek ya da sınırlayıcı bir durumdan kurtulmak için doğru motivasyonu verirken, bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu unuttuğumuz noktaya geri döndüren bir transittir.

Dememiz o ki; Bilgi, domatesin meyve olduğunu bilmektir. Bilgelik ise onu meyve salatasının içine koymamaktır. Sizde bu kadar bilgiyi bilerek meyve salatanıza karışmayın.

Gelelimgünün Tavsiyeli hikâyesine;

Sizlere Osho’nun yolculuk yapan bir Sufi mistiğin hikâyesini paylaşıyorum.

Her akşam varoluşa şükrederdi: “Benim için onca şey yaptın ve ben bunları geri ödeyemedim, asla da ödeyemeyeceğim.” Müritleri bundan biraz tiksiniyordu, çünkü hayat bazen çok çetin oluyordu.

Sufi mistik isyankâr bir insandı. Bu sefer üç gün boyunca hiç yiyecek bulamadılar, çünkü her geçtikleri köyde Sufi oldukları için geri çevriliyorlardı. İsyankâr bir Sufi grubuna katılmışlardı. İnsanlar onlara gece yatacak yer vermediklerinden çölde uyuyorlardı. Açtılar, susuzdular ve üçüncü gün gelip çatmıştı. Akşam duasında mistik varoluşa yine, “Çok minnettarım. Bizim için onca şey yaptın ve biz bunları asla geri ödeyemeyeceğiz,” dedi.

Müritlerden biri, “Bu da fazla oluyor. Son üç gündür varoluşun bizim için neler yaptığını söyler misin lütfen? Ne diye varoluşa teşekkür ediyorsun?” dedi.

Yaşlı adam güldü. “Siz hala varoluşun bizler için ne yaptığının farkında değilsiniz. Bu üç gün benim için çok önemliydi.

Açtım, susuzdum; yatacak yerimiz yoktu; geri çevrildik, lanetlendik. Bize taş atıldı ve ben kendimi içimden izledim – hiç öfke duymuyordum. Varoluşa teşekkür ediyorum. Armağanlarına paha biçilmez. Asla onları geri ödeyemem. Üç günlük açlık, üç günlük susuzluk, üç günlük uykusuzluk, insanların attığı taşlar… Ve yine de hiçbir düşmanlık, öfke, nefret, başarısızlık, hayal kırıklığı hissetmiyorum. Bu onun lütfu olmalı; bu varoluşun bana verdiği destek olmalı.”

“Bu üç gün boyunca birçok şeyi anladım ve eğer yemek verilseydi, kabul görseydik, taş atılmasaydı bunları anlayamayacaktım – ve siz de kalkmış, bana neden varoluşa teşekkür ettiğimi soruyorsunuz? Ölürken bile varoluşa teşekkür edeceğim, çünkü ölümde bile varoluşun bana gizemlerini açıklayacağını biliyorum, tıpkı yaşarken yaptığı gibi, çünkü ölüm son değil yaşamın doruk noktası.”

Varoluş ile akıp gitmeyi öğren ki suçluluk duygusu veya yaran olmasın. Bedeninle savaşma veya doğayla veya başka bir şeylerle, böylece daha huzurlu ve dingin, sakin ve kendine hakim olabilirsin.

Bu senin daha uyanık, daha tetikte, daha bilinçli olmana yardımcı olacak ve sonunda en büyük uyanışa varacaksın, kurtuluşa.

Keyifli bir hafta dilerim…