Değiştirilebileni değiştirin, değiştirilmezler kabul edin ve kendinizi kabul edilemez olandan çıkarın

Günaydın haftanın son gününe adım adım yaklaşıyoruz. Bugün Ay yengeç burcunda hareketine devam edecek. Güzel bir gün olması dileğiyle günümüzü daha kaliteli nasıl geçirebiliriz diye detayları incelemeye devam ediyoruz.

Genel itibariyle dün yaşadıklarınızın bir devamı içerisinde olabilirsiniz. Değerleriniz üzerinde daha fazla yorum yapmak zorunda bırakabilir ve çevrenizdeki yanlış anlaşılmalar sizleri zor durum içerisinde bırakabilir. Kişisel anlamda oldukça hassas bir gün içerisindeyiz. Duygusal tavrınızdan sıyrılmanızı önerebilirim. Aynı zamanda şartları zorlamamanızda da fayda var. Günün geneline damgasını vuracak olan Plüton-güneş karesine Ay’ın dokunmasıyla kendinizi sebepsiz bir şekilde gergin ve kontrolsüz çıkışlar içerisinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Finansal ve ekonomik konularda cebinizde ani para çıkışları, ya da evdeki hesabın çarşıya uymadığı konusuyla yüzleşebilirsiniz. Bunun dışında o bunu demiş şu bunu söylemiş gibi dedikodu içerikli konulardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Unutmayın; Laf sahibinden çoğalır. Farkındalık her zaman yaşantımızda bizi ön plana taşır. Gün genelindeki ani ve hızlı gelişen konulara karşı krizleri yönetmek durumunda kalırken, harika fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç güne girişimsel planlarınızı iyi bir şekilde ayarlamalısınız. Kariyerinizde ani bir sıçrama ve büyüme yaşayabilirsiniz. Merkür Terazinin transit etkileriyle de gerekli konsantrasyon ve çözüm bulmak adına özellikle de daha büyük resmi odaklanarak uzun vadeli çözümler bulmanız söz konusu olacaktır.

Günün Tavsiyesine gelelim o zaman;

Bugünlerde Dünyadan aldığınız yanıtınızı bir inceleyin ve ‘’Karizmanızı’’ geliştirin.

Hayatının her noktasında karizmasını geliştirmiş bir insan başarılı olur.

Karizma terimi Eski Yunanlılara dayanır ve anlamı ‘’İlahi Yetenek’’ demektir. Daha sonra Alman sosyolog MaxWeber tarafından ‘’kendilerini sıradan insandan ayıran bir yetenek’’ fikrinde somutlaştırılmış bir teori olarak ileri sürmüştür.

Yani Max Weber’in teorisi ;

Davranışlarınızdaki beceriyi ortaya çıkartıp, kendi kişisel çekim gücünüzü büyük ölçüde iyileştirebilir ve her zaman olmayı istediğiniz kişi olabilirsiniz demiş ve Kendine güvenli, etkileyici, teşvik edici davranmanın buna sahip olabileceğini söylemiş.

Yani başarılı insanlar sadece şanslı değillerdir. Onlar karizmatik insanlarıdır. Ve hepimiz bunu başarabiliriz.

İnatla iyimser olun.

Canlı ve iyi görünün.

Bir şeyi ilk yapan ve bu başarısız olduğu takdirde sorumluluğu üstelenen kişi olmayı isteyin.

Yeni ve radikal bir değişim yapmaktan korkmayın. Size gelen olumsuz dönüşleri daha az önemseyin.

Hayatınızdaki kişileri bir şeyleri doğru yaparken yakalayın ve kutlayın! Herkes kazanan bir takımda olduğunu hissetmeyi ister unutmayın…

Size hayatınız boyunca hiç kimse şans vermeyecek, buna rağmen rekabet etmekten kaçmayın!

Mutlu günler dilerim.