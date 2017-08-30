Değeri bilinmeyen her lütuf felakete dönüşür...

Günaydın haftanın ortasından herkese merhaba.Bugün arife günü olması ve aynı zamanda tatile başlangıç yapmamız bizleri oldukça güne motive ediyor olacaktır.

Gün genelinde Ay’ın Yay burcunda hareket etmesi ise dini anlamda gayret göstermemiz, dua etmemiz ve ibadetlerimize yönelmemiz açısından bizim ruhumuza oldukça iyi gelecektir. İnsanlara ya da hayata karşı inançlarımızı sorgulayacağımız ve bir o kadarda inanmaya ihtiyacımız olan bir gün geneli içerisindeyiz. Yay burcu ünlü Ressam Van Gogh dediği gibi “Bir şeylere inanmaya feci halde ihtiyaç duyduğumda, dışarı çıkar ve yıldızları resmederim” sözünden esinlenirsek sizde hissettiğiniz şeye doğru yönelirseniz muhakkak iyi şeyler olacaktır. Ay-Satürn kavuşumu duygularımızı biraz daha sertleştirebilir. İçimizde kalmaması adına konuşmalar yapma kararı alabiliriz. Bu tür düşüncelerinizi biraz daha ertelemenizde fayda var diye düşünmekteyim. Akşam saatlerinde Ay –Jüpiter olumlu açısı ani seyahat kararları sizlere verdirtebilir. Ya da daha fazla keyif ve huzur bulduğunuz insanlarla organizasyon yapmaya yönelebilirsiniz. Tanıştığınız yeni insanlarla hızlı kararlar vermeden önce düşünmenizi tavsiye edebiliriz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Günlerden bir gün, evrenin bir noktasında, küçük bir tırtıl gözlerini hayata açmış. Doğal içgüdüleri ile hemen beslenmeye başlamış. Ne bulursa yemiş. Bir süre sonra, yeterince büyüdüğünde, kendine güvenli bir yer bulup, bir koza örmeye başlamış.

Bu kozanın içinde geçirdiği uzunca bir sürenin sonunda da, rengarenk kanatlı bir kelebek olup çıkmış.





Minik kelebek, uçabiliyor olmanın da verdiği mutlulukla uçmaya başlamış. Dağlar tepeler aşmış, ormanın her yerini dolaşmış. Derken bir vadiye gelmiş. Rengarenk çiçeklerin bulunduğu bir vadiye. Etrafına şaşkın şaşkın bakarken, vadinin öbür ucunda bir papatya görmüş. Bir anda afallamış. Ne düşüneceğini, ne yapacağını

Bilememiş ve içinden "Ne muhteşem bir çiçek" diye geçirmiş. Ve vakit kaybetmeden yüzlerce renkli, hoş kokulu çiçeğin üzerinden geçip doğruca onun yanında almış soluğu.

"Merhaba" demiş papatyaya, "sizi uzaktan gördüm ve yanınıza gelmek istedim.". Nazlı papatya şöyle bir bakmış konuğuna ve "Merhaba" demiş, "ben de yalnızlıktan sıkılmıştım zaten. “Ve konuşmaya başlamışlar. Kelebek ona hayat hikâyesini, nerede dünyaya geldiğini, geçtiği ormanı, tepeleri anlatmış.





Papatya da ona kendinden bahsetmiş. Birbirlerinden gerçekten hoşlanmışlar. Kelebek bütün zamanını papatyayla geçirmiş. Gece olunca beraber yıldızları ve ateş böceklerinin danslarını seyretmişler. Gündüz olunca kelebek, kanatlarıyla papatyayı güneşin yakıcı ışınlarından korumuş. Minik kelebek papatyayı çok

sevmiş. O kadar çok sevmiş ki, bir türlü onun yanından ayrılamamış. Papatyanın da onu sevip sevmediğini merak ediyormuş. Ama cesaret edip de bunu papatyaya söyleyememiş bir türlü. Onu kırmaktan, incitmekten, bu yüzden kaybetmekten korkmuş. Papatya da kelebeği çok sevmiş ama o da bir türlü söyleyememiş sevgisini. Duygularının karşılığının olmayacağından, bu yüzden kelebeği kaybedeceğinden korkmuş. Böylece iki sevgili yan yana ama sevgilerini paylaşmadan sürekli sohbet etmişler.

Böylece saatler saatleri kovalamış. Günler geçip de, kelebek artık zamanı kalmadığını, gücünün tükendiğini anlayınca, papatyaya dönmüş ve; "Üzgünüm ama senden ayrılmam gerekecek" demiş. Papatya buna bir anlam verememiş. "Neden" demiş. "Yoksa benim yanımda mutsuz musun?". "Hayır" demiş kelebek. "Bilakis, sen benim hayatıma anlam kattın. Fakat biz kelebeklerin ömrü

Sadece üç gündür. Ve ben de ömrümü tamamladım. Artık kelebeklerin hiç ölmediği bir yere gitmeliyim."



Papatya bu duruma çok üzülmüş ama yapacak bir şey yokmuş zaten.

Kelebek artık hiç gücünün kalmadığını, daha fazla tutunamayacağını fark ettiğinde, son bir gayretle papatyaya "Sevi seviyorum" diyebilmiş ancak. Papatya donakalmış. Sadece "Bende..."diyebilmiş kelebeğin arkasından. Ardından da gözyaşlarına boğulmuş.



İçinden "Keşke onun da beni sevdiğini bilseydim.

Keşke onu sevdiğimi söyleyebilseydim." diye geçirmiş.

Papatya, sevdiğinin onu sevdiğini bilmeden geçirdiği günlerin

acısına dayanamamış. Bir süre sonra yaprakları önce solmuş,

sonra da dökülmeye başlamış. Her düşen yaprakta papatya, "seviyormuş" diye geçirmiş içinden.



İşte o günden beri, bunu bilen âşıklar, sevgililerine soramadıklarını hep papatyalara sormuş:

"Seviyor mu, sevmiyor mu?"...