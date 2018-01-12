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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Dayan ve üstele… Bu acı, adım adım senin iyiliğine dönüşecek

12 Ocak 2018

Günaydın haftanın son gününden herkese merhaba. Ay neşeli ve enerjik yay burcuna geçiş yapıyor.

Gün genelinde heyecanlı ve ani gelişen olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Merkür’ün Oğlak burcuna geçmesi ile kendimize çeki düzen vereceğimiz güzel bir sürecin ise başlangıcındayız.

 

Gün içinde Merkür-Satürn kavuşumu zihinsel anlamda odaklandığımız projelerimiz adına önemli bir gün olduğunu söylüyor. Yeni girişimleri yaparken biraz karamsar ve olumsuz olabiliriz. Buda bizi yeni girişimlere karşı açık yapmayabilir. Hâlbuki bu enerjiyi tam tersine çevirmeliyiz. Öngörülemeyen ya da içsel anlamda asi bir temayı ortaya sunmak için adeta en ufak bir mazereti bulmuşta gerilmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Gün içinde muhtemelen bazı gelişen olaylara karşı ani tepki göstermek veya düşüncesizce risk alarak her zamankinden daha dürtüsel olabilirsiniz.

 

Bugün duygusal anlamda nereden başlayacağımızı ya da niyetlerimize gideceğimiz yolun ne olduğunu bilmediğimizi düşünerek hareket edebilirsiniz. Planlarda veya etkinliklerde beklenmedik değişiklikler sabrımızı test edebilir.

 

Çatışmalar ve restleşmeler öfke ile hızla patlayabilir. Karmaşıklıkları geride bırakıp doğrudanlık ve açıklığı benimseyerek hareket etmeliyiz. Bu dönemde ilişkilerinizdeki gerçeği anlamalıyız. Daha açık, samimi ve iyimser olmak bize kazanım sağlar.

 

Gelelim günün tavsiyesine; BİR SÜRE SONRA Bir eli tutmakla bir ruhu zincirlemek arasındaki İnce farkı öğrenirsin.  Ve aşkın yaşlanmak birlikte olmanın da güvende olmak anlamına gelmediğini öğrenirsin.  Ve öpücüklerin sözleşme Ve hediyelerin de vaat olmadığını öğrenmeye başlarsın, Ve yenilgileri Başın dik ve gözlerin açık karşılamaya başlarsın bir çocuğun üzüntüsüyle değil, Bir yetişkinin zarafeti ile ve her şeyi bugünü düşünerek yapmayı da öğrenirsin. Ve göreceksin ki dayanıklısın... Ve kuvvetlisin, Ve değerlisin.  

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