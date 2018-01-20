Dâhilikle delilik arasında ince bir yerdeyim demeye başlıyorsanız bilin ki Güneş Kova burcunda!

Çevrenizde birileri sürekli ‘’arkadaşlar’’ cümlesi ya da ‘’arkadaşım’’ diye geziniyor ise bilin ki bir KOVA’YA çok yaklaştınız. Uranüs ün zeki, dahi, toplumsal bilinci özümsemiş kahramanlarıdır onlar. Kovalar, uyumlu olmayı reddettiklerini göstermek için, ekseriye bilerek ve isteyerek değişik şeyler yaparlar. Enteresan bir şekilde gözlerinin içinde soğuk bir bakış vardır. Gözlerinde tipik bir anlaşılmazlıkla bakar. Sen ne yaparsan yap o sizi anlamıyordur. Özgürlükçü Uranüslüler son derece komik, aksi şahsına münhasır ve bağımsız olabilirler. Özgürlükçü, asi ve bağımsız desekte; zamanı gelmeden görüşlerini açıklamayacak kadar stratejik ve akıllıdırlar.

Ucuz kahramanlıklar yapmazlar. Arkadaşlıklarına çok bağlı gibi görünseler de belli bir zaman sonra Uranüs hızıyla yollarını mutlaka ayırırlar. Uzun süreli dostluklar ona sonuç vermez. Kalabalık olmak ama samimi olmak ayrı kavramlardır. Dâhilikle delilik arasında ince bir çizgi vardır ya hani… İşte Öyle bir şey… Okuduğum bir kitapta akıl hastanelerine kapatılanların ya da sürekli psikolojik tedaviye gidenlerin doğum tarihlerinin genelde kova burcuna denk düştüğü tespit edilmiş. Bir kova ilişki bitirirken sizi delirtebilir. Size sorabileceği soru ‘’Arkadaş kalamaz mıyız’’ olur. Çünkü onun arkadaşlığı bile size yetebilirJ

Onun o soğuk ve yalnız size ait olmayan davranışı sizi üzüp incitebilir. Mesela Tarihimizdeki Kova burcu kişilerine baktığımızda; Edison’un zeka geriliği yaşadığını idda ettiler, Louis Pasteur akıl hastanesine kapatmak istedikleri birçok kaynakta yazar. Kovalarda eğer ekstra başka gezegenlerin etkisi yoğun yoksa önyargılı olduklarını pek söyleyemeyiz. Bakış açısı oldukça geniştir. Yenilikçi ve insani olan her şeyi ruhuna kadar çeker. Topluma yönelik davranışları ve toplumsal sorumlulukları çok yüksektir.’’Ben yanmasam sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’’mantığını benimsemişlerdir.

Bir kova ile buluşmak isterseniz onu aklınızın estiği şekilde hemen aramayın. Alacağınız cevap bellidir. Bir sorumluluğu vardır onu kendine iş biçmiştir. Ve asla onu gerçekleştirmeden çıkamaz. Hem kendini önemli ve işim var izleniminde bulundurmaktan hoşlanır. İnsanların bana ihtiyacı var misali. Kova düşüncesini içten bir şekilde söyler ve bunun yanında asıl nasıl olması gerekiyor yada siz neler yapmalısınız gibi asla özgürlük alanlarınızı girmez. Belli bir nedenle birilerine bağlanmak istemez. Kendisine aynı şekilde saygı duyulmasını ister. Bir kova acayip hırslı mücadeleler vermez. Hayatı kendi mutluluğuna göre yaşar. İşin içinde zeka ve yetenek olan her şeyi ve insanı kıskanabilir. Bu olumsuz anlamda değil bende daha fazlasına yapabilirim duygusudur. Ancak o zaman hareket eder. Bir şeyler yapıp kendini ispat etmeye gider. Uranüslü Kovalar, kışın soğuktan tir tir titrer yazında rutubetten yakınır dururlar. Uranüs hastalıkları da genelde dolaşım sistemi ile ilgilidir.

Enteresan mistik bir sezgileri vardır. Hisleri çok kuvvetli denmez ama hiç olmadık yerde akıllarına gelen şey başlarına gelir. Tarihten Abraham Lincoln kendi ölümü hakkında şaşırtıcı şeyler söylemişti. Bir kova, partneri konuşmasa bile onun ne hissettiğini anlayabilir yada ne hissedeceğini….Bir kova paraya önem vermez hele ki borç almak ve vermek ona göre değildir.Karşı taraftan alacaklı olacağını düşünmek fikri ona bu parayı hediye ettirir.Bir kovayı etkilemek isterseniz gelenek,görenek ve baskıcı davranışlardan uzak durun.

Bir kova erkeği derki: ‘’Herkesin bir kız arkadaşı olabilir. Ama aşk gene de farklı bir şeydir. ’Aşk onun için cool olmaktır. Aşk konusunda tepkileri hep yanıltıcıdır çünkü kendini ele vermek istemez. Onu bu aşka ikna etmek isterseniz mutlaka oyunu gizli oynayacaksınız. Merak eden ve keşfeden o olmalıdır.

Bir Kova Kadını derki: İlişkide Özgürlük isteğim sınırsızdır, ama benim çizdiğim sınırlarım içerisinde bana saygı duyan partnerime sadakatim ve aşkım sonsuzdur. Ona doğruyu söylediğiniz her şeyi affedebilir. Ve Yalnız kalmak o istediği zaman güzeldir…

Işıl Işıl Parladığınız, mutlu haberlerle başınızın döndüğü harika bir güneş dönüşü diliyorum sevgili kovalar…

Not: Yükselen kova ,ay kova ve güneş kova olanlarda üstlerine alınabilirler :)