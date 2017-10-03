Dahilik sonsuz bir sabırdır

Günaydın güzel bir gün olmasını ümit ederek günü en kaliteli şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz, Nelerden fedakârlık yapmamız gerekli ne gibi durumlarda kararlı durmakta fayda var gökyüzü dilini tercüme etmeye devam ediyoruz.

Ay bugün Balık burcunda günü geçirecek. Bu bizim merhametli tarafımızı teşvik ederken Venüs-Plüton olumlu açısı ilişkilerimiz veya mali konularımız hakkında bize geleceğe yönelik büyümemiz adına yeni fikirler verecektir. Oldukça tutkulu bir duygu ile aniden bir kişiye, duruma, ilişkiye veya nesneye ağırlıklı olarak hoş bir şekilde odaklanabiliriz. Bu etkiyle artık daha derin bir paylaşım isteği içerisinde olacağız. Bu etki ile aşk yoluyla manevi bir yenilenme mümkündür. Kendimizi geliştirmeye veya iyileştirmeye çalışıyoruz.

İlişkilerinizi yoluna koymak için size gerekli memnuniyet sağlayan şeylere yoğunluk ve tutku duyacağımız bir süreç içerisindeyiz. Genel olarak sevdiklerinizle, özellikle de eşinizle ilgili sevme ve sevilme duygusunu derinden hissetmek istersiniz. Aşk ve sevgiye duyulan istekten ötürü dolayısıyla samimi ilişkiler için bu iyi bir zamandır.

Bu açı şu anda yeni bir romantizm bulma ihtimalinizi arttırır. Yeni bir ilişki içerisine çok yoğun bir şekilde girebilirsiniz ama bu başka bir karışıklıkta içerebilir. Tabii ki, muhtemelen bu dönemde başlayan herhangi bir yeni ilişkinin uzun vadeli olabileceği ihtimalini de unutmamanızda fayda var.

Şu anda sadece ilişkilerde değil, takıntı duyduğunuz konularda da bu mümkün.

Maliyetlerinize göre dikkatli olup, lüks harcamalarınızı abartmamaya özen gösterin. Duygusal anlamda kendiniz için bir takım harcamalar yapmaya her zamankinden fazla ihtiyacınız olabilir. Belli bir moda stiline, kozmetik ürününe veya dövme konularına ilgi duyuyorsanız bunları yaptırabilirsiniz. Eviniz veya ofisinizin dekorasyonu için iyi bir zaman. Sanatsal veya yaratıcı biri iseniz o zaman bu yalnız kalmak ve meşgul olmak için mükemmel bir süreç.

Bu açının olumlu bir yanı dışında karanlık bir yanı da vardır. Duygularınıza ya da tutku duyduğunuz her şey için büyük bir derinlik ve yoğunluk hissedersiniz. Bu genel olarak şanslı bir özellik ama bu durumu aşk hayatınız üzerinde çok fazla tutkulu bir şekilde kullanmamalısınız. Duygusal anlamda derin bir şekilde âşık olmak sizin için bu transit etkisinde kolaydır ve ilişkileri çok ciddiye alırsınız. Yüzeysel ve geçici olduğunu öngördüğünüz ilişkiler acı verebilir. Bu transit etkisinde yüzeysel olan ilişki yapılarından uzak durmanızda fayda olacaktır.



Gelelim günün tavsiyesine;

Geçinmek için ne yaptığın beni ilgilendirmiyor.

Neyi özlediğini, kalbinin arzuladığı şeye kavuşmanın hayalini kurmaya cesaret edip edemediğini bilmek istiyorum.

Kaç yaşında olduğun beni ilgilendirmiyor.

Aşk için, hayallerin için, yaşıyor olma serüveni için bir aptal gibi görünme riskini göze alıp almayacağını bilmek istiyorum.

Ay'ının etrafında hangi gezegenlerin döndüğünü sürekli bu etkilerden şikâyetçi olman beni ilgilendirmiyor.

Kaderinin merkezine dokunup dokunmadığını, hayatın ihanetlerince açılıp açılmadığını, daha fazla acı korkusundan kapanıp kapanmadığını bilmek istiyorum.

Saklamaya, azaltmaya ya da düzeltmeye çalışmadan benim ya da kendi acınla oturup oturamayacağını bilmek istiyorum.

Benim ya da kendi neşenle olup olamayacağını, insan olmanın sınırlılığını hatırlamadan, bizi dikkatli ve gerçekçi olmamız için uyarmadan çılgınca dans edip coşkunun seni parmak uçlarına kadar doldurmasına izin verip vermeyeceğini bilmek istiyorum.

Bana anlattığın hikâyenin doğru olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Kendi kendine dürüst olmak için bir başkasını hayal kırıklığına uğratıp uğratamayacağını; ihanetin suçlamasına dayanıp, kendi ruhuna ihanet edip etmeyeceğini bilmek istiyorum.

Güvenebilir ve güvenilebilir olup olamayacağını bilmek istiyorum. Her gün sevimli olmasa da güzelliği görüp göremeyeceğini bilmek istiyorum.

Nerede yaşadığın ya da ne kadar paran olduğu beni ilgilendirmiyor. Keder ve umutsuzlukla geçen bir gecenin ardından, yorgun, bitap da olsan da hayatın için yapılması gerekenleri yapıp yapmayacağını bilmek istiyorum.

Kim olduğun, buraya nasıl geldiğin beni ilgilendirmiyor. Sadece bu yazdıklarımı hayatına uygulayabilecek misin bilmek istiyorum…

Mutlu günler dilerim.

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