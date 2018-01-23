Ciddiyet zihin eksikliklerini örtmek için icat edilmiş bir tavırdır

Ay bugün koç burcunda hareket etmeye devam ediyor. Haftanın en enerjisi yüksek günlerinden birinde olduğumuzu unutmayalım. Bu enerjiyi pozitif yönde kullanmak ya da negatif yönde kullanmak sizin elinizde olacaktır.

Bugün gözümüze çarpan etkiler Ay’ın Merkür ve Plüton ile yapacağı dik açılar. Genelde mizacı çok sakin ve üslubunu bozmaktan korkan insanları imtihan eden bir transit etkisidir. Oldukça dilimizin sivrileceği ve beklenmeyen konuşmaların yapılacağı bir gün genelindeyiz. Sorumluluklar asla ihmale gelmez çok dikkatli olmamanızda fayda var. Refleks olarak sizi durduran şeyi bulup onu ortadan kaldırma dürtüsüyle yaklaşabilirsiniz. Ya da ilerlemek isterken sizi bir şeylerin durdurduğunu düşünerek hareket etmek gibi bir içgüdü ile ilerleyebilirsiniz. Daha fazla gelişen olaylara sebep ve suçlu bulmak yerine kendi içinizde yeterli olmaya özen gösterin. Kendinizi yatıştıracak ve konforunuzu sağlayacak olaylara yönelin. Dünya üzerinde bir takım şaşırtıcı olaylara şahitlik edebiliriz. Ya da kamu alanında çok mümkün olmayan bir takım kararların alındığını ya da restleşmeler yaşandığını gözlemleyebiliriz.

Gelelim günün Tavsiyesi;

Bir öğretmen derse girmiş ve elinde tuttuğu su dolu bardağı göstererek öğrencilere sormuş; “Elimdeki bardağın ağırlığı ne kadar tahmin edebilir mi siniz?” Öğrenciler birer birer fikirlerini söylemişler; “100 gr, 150 gr, 200 gr, 75 gr, 90 gr, 300 gr, 400 gr, 500 gr..”

“Tartmadan ben de bilemem, ”diye devam etmiş öğretmen. Ve tekrar sormuş; “Bu bardağı birkaç dakika tutsam ne olur sizce?” “Bir şey olmaz öğretmenim merak etmeyin,” demiş öğrenciler. “Peki! Onu bir saat tutarsam ne olur?”

“Kolunuz yorulur ve ağrımaya başlar,” demiş öğrenciler.

“Ya bir gün boyunca bırakmadan tutarsam ne olur?”

“Aman öğretmenim ne yapıyorsunuz siz, kolunuz iyice ağrır ve hatta felç olup sakatlanırsınız, vücudunuzda başka arızalar oluşabilir, hatta kalp krizi bile geçirebilirsiniz,” diye cevaplamış öğrenciler.

Öğretmen bir kez daha sormuş: “Tüm bunlar olup biterken bardağın ağırlığı değişti mi?” “Hayır !” demiş öğrenciler. “Peki! Bütün bu olumsuzlukların, ağrının, muhtemel felcin ve kalp krizinin sebebi neydi?”

“Bardak tabii ki!” diye hep bir ağızdan yanıtlamış öğrenciler. “Öyleyse bu acı, sıkıntı ve olumsuzluklardan kurtulmak için ne yapmak gerekir?”

“Bardağı bırakın öğretmenim, rahatlarsınız, sıkıntıdan kurtulursunuz,” diye bir kez daha bağırmış öğrenciler.

“Haklısınız,” demiş öğretmen, “işte streste böyle bir şeydir. Bardak misali onu oluşturan sebepleri, etkileri, taşıdığımız da, bırakmadığımızda sonuçlar da böyle olur. Yük her saniye artar da artar ve onu taşıyamayacak hale gelip ağır bedeller öderiz.

Dememiz o ki; O halde hayatınızda elinizde gereksiz yere tuttuğunuz içi stres dolu bardakları, kapları taşımayın, bırakın, atın.

Diyorsunuz ki şuan dile kolay Aygül Hanım siz buradan yazıyorsunuz da o iş nasıl olacak :) Ya olacak ya olacak diyorum bende ne diyim birde kahve diyorum işte o kadar :) Mutlu günler dilerim…