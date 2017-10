Cesareti ve inancı olan birisi, asla perişanlık içinde yok olmayacaktır.

Gün genelinde Ay ikizler burcunda hareket ederken, aynı zamanda dün gece kesinleşen Merkür-Güneş kavuşumu ve Plüton gezegenine meydan okumasının etkileri önümüzdeki üç gün oldukça belirginlik gösterecektir. Kendimizi daha iyi nasıl ifade edebiliriz veya kendimizi doğru ifade etmek isterken ne kadar olumsuz anlaşılabiliriz biraz bunlarla uğraşabiliriz. Merkür bağlantılı bu hareket bizi daha fazla kendimizi ifade etme eğilimine sokar.

Zihinsel açıdan kendimizi biraz zorlayabilir ya da yolumuza devam etmek isterken fikirlerimizi başkalarına dayatma konusunda ısrarlı olabiliriz. Bu etkiler geçmiş korkuları ve eski gömülü davranışlarımızı yüzeye çıkarabilir. Bu yüzden çevremize ve olaylara karşı asla inancımızı kaybetmemeliyiz. Güven duyma duygumuzu korumalıyız.

Olumlu yönden değerlendirildiğinde, koşullar bizi kendi gücümüzü keşfetmeye itebilir. Güçlü bir benlik hissinden kaynaklanan irade, insanları manipüle etme dürtümüzden dolayı yüzeysel bir enerji haline gelebilir. İçimizden gelen benlik duygusunu çevremize ve dostlarımıza karşı daha iş bitirici şekilde kullanmamızda fayda olacaktır. Tüm iyi şeyler bekleyenlere gelir. Pozitif zamanlamanın hayatınızda önemi büyüktür.

Rahatlamak ve kendi hislerinize güvenmek ne kadar çok olursa, o günün tadını daha fazla çıkarabilirsiniz. İçinizdeki gelgitlerin tuzağına düşmeyin. Bazı gerçekleri merhametle karşılayın.

Merkür-Plüton karesi hayatınızda gelişim gösteren olaylarınız üzerinde olumsuzluk ve şüpheler konusunda sizi biraz yorabilir. Hayatınız içerisinde size karşı oluşmuş bir düşman, gizliliğini koruyan bir kuvvet kendini gösterebilir. Kontrol etme arzunuz ya da başka bir güç tarafından kontrol edilme hissi yaşantınızda güçlü olabilir. Böyle bir çatışma hayatınız içerisinde söz konusu olsa da doğru bir şekilde gücünüzü kullanıldığınızdan emin olun. Bindiğiniz tren yanlış yöne gidiyorsa, onun içinde ters yöne yürümenin bir anlamı yoktur. Şöyle düşünün. Aynı anda iki ceylanı kovalayan bir aslan hiçbirini yakalayamaz.

Yani; Kalp ve zihinde iki şey aynı anda barınamaz. Asıl hedefin olan tekliğin farkına var. Asla senin olmayan şeylere benim diye sarılıp sahiplenmeye kalkma, ihtirası bırak. 50 yıl önce neredeydin ve 50 yıl sonra nerede olacaksın? Bu soruyu kendine sık sık sor. Çıplak geldin çıplak gideceksin, yalnız doğdun ve yalnız öleceksin. Bu dünyada gittikten sonra güzel anılacak işler bırak. Hiçbir zaman geç kalmış olmazsın. Her zaman bir şansın var. Eğitim ve sertifika alacağın, kendini geliştireceğin her şeye yönel. Unutma ki her sertifika ve diploma bu dünyayı değiştirebilmen için kullanabileceğin bir bilettir. Yeni bir hayat istiyorsan düşüncelerini değiştir, göreceksin ki hayatın da değişecek. Kendini geliştirmenin bir yaşı yoktur.

Gelelim günün tavsiyesine;

Konfüçyüs dediği gibi eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır:

Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler, Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler, Görünüşleri bakımından sıcak olmayı düşünürler, Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler, Konuşmalarında doğru olmayı düşünürler, İşlerinde ciddi olmayı düşünürler, Kuşkuya düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşünürler, Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler, Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler...

Dememiz o ki; Tüm acılar bilgisizlikten kaynaklanır. İnsanlar kendi kişisel tatminleri veya mutluluklarının peşinden giderken, başkalarına acı verirler. Onlardan olmayalım. Kendini bilen başkalarını da bilir, kendini bilmeyen hiçbir şeyi bilemez. Evreni bilebilirsin ama kendini bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Kendini bil, rabbini bil ve tekâmül et…

Mutlu Haftalar…