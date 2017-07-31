Cesaret, tehlike karşısında aklın ve zekânın kullanılmasıdır.

Bugün Ay Akrep burcunda hareket ediyor. Duygusal anlamda kendimizi sezgisel olarak güçlü hissedeceğiz. Gün genelinde otorite figürleri üzerinde kendimizi iyi ifade edebileceğimiz bir gün. Venüs bugün burç değiştiriyor. Gökyüzünde gezegenlerin burç değiştirmeleri hayatlarımıza dair önemli olayları bizlere deneyimletebilir. Yengeç burcuna geçiş yapacak olan Venüs, 26 Ağustos’a kadar bu konumunu sürdürecek. Bunun detayını ayrı olarak paylaşacağım.

Bu haftaya damgasını vuracak olan önemli bir diğer detay ise ilk kesinleşmesi 24 Kasım 2016 yılında başlayan Jüpiter-Plüton gezegenlerinin birbirlerine meydan okumalarıdır. Bu gezegenler 30 Mart 2017 yılında ikinci kesinleşmesini yaptı. Düşünün bir daha ki kesinleşmesi 2023 yılında olacak. Bu 2023 yılına kadar ki son hareketi. Üçüncü ve son kesinleşmesi ise 4 Ağustos 2017 Tarihinde gerçekleşecek. Yani bu hafta içerisinde etkileri başladı. Yaşam bir süreçtir. Yaşadığınız olaylar birden bire olmaz noktaya gelene kadar olumlu ya da olumsuz bir süreç atlatmışsınızdır. Mesela 5 yıldır giden bir ilişkiniz vardır. Her şey size göre harikadır. Âmâ partneriniz birden karşınıza geçer ve sizinle daha fazla devam edemeyeceğini söyler. Siz buna ne oldu ki şimdi? Biz aslında çok mutluyduk diyerek şaşırırsınız. Bakıldığında bu olay sizin için birden olmuştur. Aslında bu bir süreç içerisinde gelişmiştir. Bu süreç buraya gelene kadar sizin farkındalık kazanmamanızdan kaynaklı bu sonuca varmıştır. Hikâye tamamen gerçekleri görmemekle ilgilidir…

Şimdi bu tarihleri neden veriyorum?

Elinize bir kâğıt bir kalem alın. Ve bu tarihlerin olduğu zamanlardaki -10 ve +10 Gün alarak (örneğin: 14 Kasım ile 05 Aralık 2016 tarihleri gibi ) neler yaşadığınızı hatırlayın. Ya da ne gibi olaylarla başa çıkmak durumunda kaldınız. Neyin mücadelesini verdiniz de olmadı ya da yarıda kaldı? Yaşamın alma verme kudretinden eksik neyin dengesini kuramadınız. Bunu bulun!

Plüton gezegeni sizi engellendiğinizi düşündüğünüz konunun veya olayın üzerine doğru ilerletirken Jüpiter'in büyüklüğüyle birleşecek olması; çoğunlukla kendinize güçlü bir inanç ya da bu yaşama özel bir şey yapmaya mahkûm olduğunuz fikrine erişmeye, her şeyden önemlisi kararlı durmayı öğrenmenizi sağlayacaktır. Bu açının olumlu kullanımı ise herhangi bir eleştiriyi veya başarınıza inanmayanları yok sayarak, ısrarcı bir şekilde yeteneklerinizi sürdürmenizdir. Sonucunda ise her şeyin çok mükemmel geliştiğine şahit olacaksınız. Bu tek düşünce, hayatta başarıya, güce ve etkiye yol açar; ancak genellikle maliyetlidir. Maliyet dediğimiz bu başarı arayışınızda birçok test ve zorlukla karşılaşıyor olmanızdır. Bu zorlu açı olaylarıyla, yeteneklerinizi mükemmelleştirmek için gerekli deneyime sahip olabilmeniz adına size gelen dönüşüm noktalarıdır. Jüpiter burada yeni planlarınıza, arzularınıza, yeni gelişmelere kapı açacaktır. Geleceğe yönelik ihtimallerle bağlantı kurma fırsatı verecek. Size yeni deneyim alanları açacaktır. Plüton ise yüzeye çıkartacak ve eski yaşamınızı ya da ifade tarzınızı tamamen değiştirecektir. Belki de sona erdirecek cesareti size sunacaktır. Plüton’un karanlık yanı, Jüpiter’in ise aşırılık doğasından dolayı bazı testler acı verici olabilir. Hayatınıza dair kalıcı başarı sağlamak için gerçekten ahlaki açıdan yüksek bir standart sağlamalısınız.

Acı yardım istemenin sözsüz şeklidir; eğer ona önem verir, onunla ilgili yapıcı bir şey yaparsak daha ileri komplikasyonları önleyebilir ve yaşamımızın daha sağlıklı bir dönemine geçebiliriz. İşte bu transit kendimizi genişletmeye sürükleyen gücü veren ve bu genişlemenin olması için gereken şartları sağlayan ama bizlere olumsuzmuş gibi gelen zor bir transittir. Dikkatimizi büyüme süreci yerine acı üzerinde yoğunlaştırırsak hata yaparız.

Yani dememiz o ki; Hayatımızda olaylara çok fazla ilgi gösterirken, onları meydana getiren süreçlerle yeterince ilgilenilmemektedir. Astroloji bize yaşadığınız süreci olay haline getirmeme şansı sunar. Gerisi yine size kalmıştır. Bu önümüzdeki günlerde hayatınızda gerçekleşmesi muhtemel olabilecek olaylar o an meydana gelmemiş olacak. Konulara bu bakış açısını koruyarak bakarsanız daha rahat çözümler bulabileceksiniz. Geçmiş dönemlerde siz gerekli tavrı koyamadığınız veya gerekli çalışkanlığı gösteremediğiniz için bununla ilgili tamamlanmalar yaşamak durumunda kaldınız. Yani olaylar daha ziyade yol levhaları gibidirler ve doğal olarak asıl konudan daha fazla ön plandadırlar. Âmâ bir şehirden diğerine doğrudan doğruya atlayamazsınız. Aradaki mesafeyi yürümeniz gerekmektedir. Hem ülke olarak hem de kişisel baz da sağlam durmamız gereken günler içerisindeyiz. Bizden sonraki nesillere faydalı olacak şekilde yaşamadıkça ve onlara biraz daha görüş, düşünüş, biraz daha fazla cesaret ve ahlak sağlamlığı bırakmadıkça başarılı olamayız. Hayatın bir sonu var ama isteklerinizin yok. Varmak istediğiniz yere varın…

Mutlu haftalar dilerim…

Kaldığımız yerden devam edelim derseniz bugün 12.30 ‘da Kanal D ‘’Magazin D ‘’programında olacağım. Kahveleri alın ve gelin…